Realizan diagnósticos de políticas culturales

En la entidad, los flujos económicos en torno a la cultura se traducen en un gasto de 20 millones 743 mil pesos, según el estudio Impacto Económico de la Cultura en Nuevo Léon.

Este análisis surgió gracias al acuerdo de colaboración entre el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), firmado el 29 de mayo pasado.

En un evento realizado en el HUB cultural de la Escuela Adolfo Prieto el pasado viernes 3 de noviembre, se presentaron los resultados de este estudio, mismos que se obtuvieron en relación a los diagnósticos sobre aportación económica, así como de políticas culturales del estado de Nuevo León.

Joana Chapa Cantú, directora del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), explicó que para realizar el estudio se tomaron en cuenta diversos factores.

“El principal aporte de este trabajo es cuantificar cuál es la aportación económica del gasto en cultura de los hogares del estado de Nuevo León.

“Y nosotros llegamos a una estimación que el gasto en cultura genera alrededor del 1.62 por ciento del PIB estatal, que corresponde al valor agregado bruto por el consumo, que es 1.29 por ciento, más la producción cultural de los hogares, estimada en 0.33 por ciento”, indicó.

Refirió que el gasto en cultura del estado de Nuevo León ocupa el cuarto lugar a nivel nacional.

“Tiene más importancia el gasto en cultura en estados como Ciudad de México, el estado de México y Quintana Roo, que son más altos que en Nuevo León”, afirmó la directora del CIE de la UANL.

Para la metodología se tomó como base los datos que entrega la Cuenta Satélite de Cultura en México (ONEGI-2012), en la que se define al sector cultura como el conjunto de productos y actividades humanas que permiten transformar las ideas y aspectos creativos a través de un proceso de creación, producción, transmisión, consumo, preservación y formación, materializados en bienes y servicios culturales.

El segundo de los estudios, que fue dirigido por el sociólogo Víctor Zúñiga González, evaluó las políticas públicas sobre cultura desde que se creó el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) hasta la fecha.

Este estudio se realizó con el objetivo de definir un marco de indicadores de evaluación que CONARTE utilizará para elaborar un programa sectorial y medir periódicamente sus avances.

Zúñiga González señaló en su presentación que existen riesgos y amenazas que CONARTE deberá enfrentar a corto plazo.

“Uno de los riesgos que va a enfrentar el consejo es que definitivamente hay muchos jóvenes muy capaces que están entrando en la escena artístico-cultural del estado, y una de las acciones importantísimas del Consejo en este momento es encontrar las vías de comunicación con estos jóvenes.

“Y que ellos sientan que verdaderamente están participando en la elaboración y diseño en las políticas culturales del estado. Son muchos jóvenes, muy capaces, con muy buenas credenciales”, expresó el sociólogo.

Por su parte Ricardo Marcos González, presidente de CONARTE, mencionó que ambos estudios muestran ciertos paradigmas que son útiles para la evaluación del sistema cultural.

“Hablábamos de un organismo que tiene una buena reputación, si lo vemos en forma general, y que tiene también ciertos retos por delante; pero que por un lado no había entrado en un tipo de reflexión, y en ese sentido me parece muy pertinente”, consideró.

Marcos González destacó que desde el inicio de su gestión se había propuesto hacer diagnóstico y revisión en las políticas culturales.

“Es imposible dirigir políticas culturales si no sabemos dónde estamos parados”, puntualizó.