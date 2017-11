Mofilm ya está en Monterrey

El pasado viernes 2 de diciembre se inauguraron las instalaciones de Mofilm, un espacio ubicado en Coworking Monterrey donde la comunidad local de filmmakers -tanto profesionales como principiantes-, podrán hacer uso de las instalaciones con un costo menor de 400 pesos la hora con lo que se busca acercar a los nuevos talentos de creativos a las grandes marcas comerciales, ya que anteriormente estas sólo contrataban a agencias de publicidad de renombre.¿Eres cineasta, actor, actriz, iluminador, editor y/o productor y quieres participar en concursos para trabajar con empresas como Coca Cola, McDonalds, Nestlé, Chevrolet y otras? Mofilm Studio, el puente entre realizadores independientes y grandes marcas, ya abrió su centro de operación en Monterrey.El pasado viernes 2 de diciembre se inauguró el espacio ubicado en Coworking Monterrey, donde la comunidad local de filmmakers -tanto profesionales como principiantes-, podrán hacer uso de las instalaciones con un costo menor de 400 pesos la hora.La Comunidad de Mofilm tiene presencia en varios países y su objetivo es acercar a los nuevos talentos de creativos a las grandes marcas comerciales, ya que anteriormente estas sólo contrataban a agencias de publicidad de renombre.Gracias a la plataforma de Mofilm, los clientes tienen la opción de analizar los diferentes tipos de proyectos que ofrecen tanto los cineastas amateurs como los consagrados.“Lo que nosotros representamos es una ventana al mundo y a las grandes marcas para la gente que está haciendo producción audiovisual”, señaló Manuel Gerardo García, presidente de Mofilm Latinoamérica .Destacó que Monterrey es la tercer sede que se crea a nivel internacional gracias al interés y la participación de personas de esta región norte del país.“A nivel mundial teníamos únicamente dos estudios: uno en Los Ángeles obviamente por la cantidad de filmmakers que hay en Hollywood, y otro en Sao Paulo, donde también creamos una comunidad muy fuerte de gente que filma video.“El tercer lugar en el mundo es Monterrey, gracias a la respuesta tan grande que hemos tenido aquí; hay una comunidad súper entusiasta, tenemos una excelente relación con Coworking y con el FIC ( Festival Internacional de Cine de Monterrey) y cada vez que venimos aquí, vemos mucho entusiasmo, por lo que decidimos que aquí era el lugar ideal para poner el tercer estudio”, subrayó.El estudio es del tamaño de una habitación promedio y cuenta con lo básico, pero cumple con los requisitos que se requieren para producir un comercial en interiores.“Si la gente tiene inventiva y si tiene una gran idea, un espacio como este es suficiente para hacer una gran producción. Incluso a mi me ha tocado, yo vine de Argentina, me tocó hacer un proyecto para McDonalds en un espacio que era la tercera parte de esto, pero el resultado fue un comercial que salió en toda América Latina”, indicó García.La tarifa que se está cobrando para el uso de Mofilm Studio es de 250 pesos la hora para la Comunidad Mofilm, mientras que para aquellos que no lo son es de 350 pesos.“Por otra parte, la idea de cobrar , que el cobro esta a cargo de Coworking, es que le den valor al uso del lugar, para el mantenimiento y la reinversión en el lugar. La idea es que cada vez tengamos más aparatos, más recursos, más luces para que realmente sea un estudio completo.“Ahorita estamos empezando con una ayuda básica, pero de todos modos es una forma de agradecer el entusiasmo de la comunidad aquí en Monterrey “, expresó.Además del uso de las instalaciones para la producción audiovisual, se tiene contemplado hacer una serie de conferencias y talleres para el uso de la comunidad de Mofilm.Branko Pérez y Paulina Lascurain, quienes son los responsables de Mofilm en esta tercer sede, señalaron que tienen muchos planes para optimizar el espacio.“En conjunto con el Festival de Cine , lo que queremos hacer es tratar de conseguir a un fotógrafo muy bueno que les pueda dar un taller a un grupo de personas en el estudio para que aprendan a usar diferentes tipos de lentes.“O bien, vamos a traer a un experto en narrativo que venga a dar un curso de cómo hacer una narrativa perfecta en 60 minutos “, señaló Branko Pérez.Paulina Lascurain enfatizó que gracias a la respuesta de la gente que tuvieron hace justamente un año cuando hicieron la presentación de Mofilm , fue cuando ella y Branko decidieron hacer las negociaciones para que se hiciera el estudio en Monterrey.“Vimos que hay aquí mucho interés , pues recibimos más entregas de ideas de Monterrey que de cualquier otro lugar y creo que tomamos una excelente decisión al establecernos aquí en Monterrey y abriéndole las puertas a todos los que están aquí , más con los estudiantes quienes son los que más nos apoyan , manifestó Paulina.Mofilm Studio está dentro de las oficinas de Coworking Monterrey, en Isaac Garza 735 Ote. y los interesados pueden comunicarse al número 19 36 94 80 de lunes a viernes de 9am a 9pm y los sábados de 9am a 6pm.