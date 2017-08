El misterio de ‘Jirón de niebla’

Carlos Enrique Taboada dejó una huella imborrable en el cine de terror en México. Sus películas Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, son clásicos de este género de la cinematografía nacional.

Pero hubo una última película que filmó Taboada y no se estrenó. Jirón de niebla es el título de esta cinta cuya desaparición mantuvo en un halo de misterio a todos los involucrados: director, productor y “crew” en general.

El pasado domingo 30 de julio se realizó en Colegio Civil Centro Cultural Universitario la proyección del documental Jirón, dentro de la Escuela de Verano, en el que se develó la razón por la que la película no fue estrenada a finales de los años ochenta en las salas de cine.

Christian Cueva, director de este documental, dio una introducción al público que asistió a la segunda sesión de Cine de Noche en el Colegio, en la que mencionó los motivos que tuvo para hacer Jirón.

Cueva comentó que estudió comunicación en su natal Sinaloa, donde durante un tiempo trabajó en el periódico El Debate, pero se sentía insatisfecho, por lo que buscó otra forma de hacer periodismo y lo encontró en el cine.

“A mí siempre me ha gustado el cine, sin embargo, se me dio la oportunidad de trabajar en el periódico y acepté. Estuve trabajando cuatro años como periodista en Sinaloa y luego me fui al Distrito Federal y trabajé dos años más allá, y en todo ese periodo estuve muy peleado con el periodismo porque me apasionaba, pero al mismo tiempo lo odiaba, una sensación bipolar”, manifestó.

Añadió que al estar convencido de que ya no quería trabajar al ritmo que exige un diario, decidió buscar otra alternativa para aplicar sus conocimientos y se acercó al cine. Particularmente al cine de terror.

Relató que desde que llegó a la ciudad de México tuvo contacto con Pablo Guisa Koestinger, el director del Festival de cine Mórbido, con quien empezó a colaborar. Pablo es el productor de Jirón, el primer largometraje de Cueva.

El realizador sinaloense, que ya había incursionado en el cine con algunos cortometrajes como Sed (2007) y Hambre (2010), se enteró por las noticias de que jóvenes cineastas iban a producir Jirón de niebla, de Carlos Enrique Taboada que -según la nota – no se había alcanzado a filmar.

“Esa historia me llamó mucho la atención, recuerdo que estaba en la oficina de Mórbido, y le fui a contar a Pablo (Guisa) sobre la noticia y él me aclaró que la película sí se había filmado, pero que se había extraviado y que nadie la había visto.

“Entonces, ese momento fue así como si me hubieran presentado un microchip, y a partir de ese día durante los siguientes dos o tres años, empecé a desarrollar la idea de que podía hacer un gran reportaje sobre eso, después pensé en hacer una serie de reportajes; en fin, se fue haciendo más grande la idea hasta llegar a la decisión de hacer el documental”, señaló.

Refirió que solicitó apoyo al gobierno de Sinaloa para la financiación del proyecto, que empezó a filmar a principios del 2014.

LA PELICULA PERDIDA

Jirón de niebla narra la historia de un joven (Raúl Araiza) que presenció el suicidio de su madre y después tuvo que irse a vivir con su tía (Sonia Linar), a quien asesina en un arranque de ira.

Cueva incluyó en el documental entrevistas a Rocío Amézquita, Rosa Adela López Zukermann, Henner Hofmann, Cecilia Durán, Cristina Espinoza, René Domínguez, Fernando Ugalde, Adrián García Bogliano, Pablo Guisa Koestinger, Abraham Castillo, Antonio Camarillo, Roberto Coria, Gustavo Moheno, Ángel Pulido, José Luis Ortega, Juan García, Oscar Levi, Olivia Rivas, René Cardona III y Carlos Enrique Taboada.

Vicente Silva Lombardo fue un personaje clave en la desaparición de la cinta, pues fue uno de los productores de la película, quien se presume fue víctima de una venganza política tras las elecciones presidenciales de 1988, pues trabajó con Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda contra Carlos Salinas de Gortari.

Un día el ejército aseguró su propiedad, que era la hacienda donde se filmó Jirón de niebla.

“Al estar buscando una entrevista con Vicente Silva, tuve suerte de que me contestara después de varios intentos por localizarlo, y de manera cordial me dijo que no le interesaba recordar lo que había pasado en la época de la filmación de Jirón de niebla”, recuerda.

Explicó que Silva y su socio habían hecho un video sobre el fraude electoral de finales los ochentas, pero al ganar Salinas de Gortari las elecciones, el productor fue acusado de realizar películas pirata.

La investigación concluyó que existen fragmentos de la cinta original de Taboada en las bóvedas de la Filmoteca Nacional, pero revisar cada rollo es muy caro, por lo que se necesita una buena cantidad de dinero para invertirlo especialmente en eso.

Además, agregó, se tiene que resolver la situación legal del material encontrado para poder hacer uso de este, ya que el fragmento de Jirón de niebla que aparece en el documental tuvo que ser grabado de manera indirecta.

Christian Cueva prepara la que será su ópera prima en el terreno de la ficción, que llevará por nombre Regalo de cumpleaños, que será codirigida con Ricardo Farías.