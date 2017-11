‘Mandar a la chin… al PRI, PAN y PRD’

Para el escritor mexicano, el ejemplo de honestidad y servicio a la Patria que nos dejaron liberales como Benito Juárez, Riva Palacio, Escobedo, Zaragoza y otros, es fundamental para rescatar al país de problemas como la corrupción y combate al narcotráfico.

Durante la presentación de Patria 3, la última entrega de la trilogía histórica que narra desde la Guerra de Reforma hasta la caída del Segundo Imperio Mexicano; el escritor Paco Ignacio Taibo II aceptó que una de las motivaciones de acelerar la conclusión de este libro fue “mandar a ching… a su madre” al PRI, PAN y PRD.

En el evento, que formó parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro 2017 que hoy concluye en Monterrey el también historiador reconoció que aunque esta trilogía la había estado “cocinando” desde hace 20 años, si aceleró su conclusión y publicación a tiempo para la elección presidencial del 2018.

Recordó que hace tiempo, durante una de las 47 presentaciones que ya ha tenido este libro a lo largo del territorio nacional, alguien lo acusó de haber lanzado la trilogía de Patria como una forma de oportunismo político en beneficio de Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones presidenciales del 2018.

Ante ello, aceptó que en parte esto es real, pues no sólo es su deseo que el tabasqueño gane la elección presidencial, sino que derrote a los principales partidos políticos en el país.

“Quería darle gasolina al personal para mandar a ch… a su madre al PRI, PAN y PRD (en el 2018)”, sentenció.

Taibo II resaltó que fueron tres años de intenso trabajo, revisando miles de libros, biografías y documentos de la época mismos que le permitieron tener una visión muy clara de, lo que considera, es una de las tres etapas más importantes de la vida de nuestro país: la revolución liberal encabezada por el presidente Benito Juárez y personales de la importancia de Prieto, Riva Palacio y Escobedo, entre muchísimos otros.

Indicó que con estos libros busca rescatar el olvido oficial este periodo tan importante en la historia mexicana donde sus protagonistas han sido reducidos a nombres de calles.

Señaló que estos personajes, además de practicar un patriotismo intachable, fueron honestos al grado que muchos murieron en la pobreza no obstante ocuparon cargos dentro del gabinete presidencial no una, sino en varias ocasiones.

Otro ejemplo es el mismo Juárez quien sólo poseía dos trajes -el del diario y el de los domingos-, además de que cuando llegaba a Palacio Nacional lo hacía caminando solo, sin escoltas o ayudantes, algo que bien podrían aprender los gobernantes de estos días.

El escritor recordó algunas anécdotas que demuestran que para estos liberales mexicanos la humildad era una característica básica del servicio público, pues en muchos de los casos, sirvieron a la Patria durante varios años sin haber cobrado sus salarios.

Manifestó que esta visión de la historia mexicana, donde por primera vez “ganan los buenos”, no es del agrado de los sectores del poder y la derecha gobernante, que siempre ha escondido estos pasajes históricos del conocimiento público.

Incluso se mostró tanto indignado como perplejo por el deseo de algunos historiadores por intentar “limpiar” la imagen de personajes como Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz, asegurando que no fueron tan malos para el desarrollo del país.

Es este deseo de mostrar otra visión a los mexicanos que llevó a Taibo II a escribir la trilogía Patria, misma que inscribirá como candidata al Premio Nacional de Historia que aunque sabe que no ganará, de todas formas lo hará “nomás para ching… la borrega”.

Taibo II manifestó que su deseo es que el ejemplo de los liberales mexicanos contagie a los mexicanos para que hagan lo que se necesita para terminar con problemas tan graves como la corrupción y la guerra contra el narco.

A pregunta de una persona del auditorio, el también autor de la biografía de Pancho Villa expresó que la lucha electoral sigue siendo la mejor vía para lograr un cambio en el país, pues en estos tiempos donde el narco es una poderosa fuerza paramilitar, una revolución armada sería un suicidio.

Recordó que cuando la gente se desborda en las urnas, el fraude electoral queda inutilizado.

Al mismo tiempo propuso que los mexicanos seamos optimistas pensando que es posible el triunfo de la revolución social y civil.

Correspondió al escritor e historiador regiomontano Héctor Treviño hacer la presentación del libro.

A la vez en el evento los mismos ponentes, así como el público en general, criticaron agriamente la forma en la que los organizadores pretendieron controlar el acceso a la sala con guardias de seguridad.