‘La amenaza Trump, pesadilla que se vuelve realidad’: Berruga

Para el diplomático y ensayista Enrique Berruga Filloy, la política de odio que aplica Donald Trump es una pesadilla que no quisiéramos los mexicanos, pero está ahí latente.

“Es un ‘nightmare’ estadounidense, una amenaza que se está cumpliendo y al parecer no tenemos forma de eludir”, explica el también articulista.

El autor de El American Dream, novela que se presenta como la primera sátira mexicana de la era Trump, es enfático: “lo que no queríamos que pasara, una relación tirante y difícil que siempre ha tenido México con Estados Unidos, ahora es más difícil y complicada que nunca”.

Entrevistado por Hora Cero, el exrepresentante de México ante la Asamblea de las Naciones Unidas explica que el texto lo fue desarrollando conforme al proceso que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca.

“Fui uno de los primeros analistas mexicanos en decir que Trump podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y pues lamentablemente así ocurrió, por circunstancias ajenas a los mexicanos”, señala.

Da cuenta de ello: la base electoral que llevó al empresario inmobiliario a ganar, primero, la candidatura del partido Republicano ante 16 oponentes y siendo el último de ellos en las encuestas, se debió a odios, a rezagos sociales y un racismo exacerbado de la clase media baja norteamericana, aquella que se sentía afectada por los mexicanos que “les robaban sus empleos”.

Y eso, añade, fue aprovechado en demasía por el ahora mandatario estadounidense, quien incluso ahora utiliza cualquier pretexto para criticar a México y a los mexicanos: “eso le da popularidad y lo mantiene con un apoyo sólido pese a sus errores”.

En El American Dream, Berruga presenta en forma satírica una distopía en la que México es anexado por el vecino país del norte, y en donde los mexicanos pareciera que festejan esa integración.

Escrito en paralelo a como se iba desenvolviendo el proceso electoral estadounidense, desde las elecciones primarias hasta el final, con el triunfo del republicano frente a la demócrata Hilary Clinton, el libro presenta con mucho humor negro al estilo mexicano, y otro tanto de seriedad, una pesadilla que no “queremos tener, pero existe en nuestra realidad”:

La era Trump está aquí más cerca de lo que queremos. Latente y viva, a un año de haber asumido el poder del país más poderoso del mundo.