Calaveritas 2017

Los famosos y los grillos

por aquí pasan primero

les cayó su calavera

ya les llegó la Hora Cero

Primero vienen bailando

algunos con muy buen ritmo

luego se andan asustando

cuando los agarra el sismo

Pásenle pues, mis lectores

vengan a ver estos versos

se los llevó la Pelona

nomás por ser tan perversos.

Jaime Rodriguez Calderón

Gobernador de Nuevo Leon

Llegó a muerte a la Macro

saltando como cirquera

andaba buscando a alguien

en palacio de Cantera.

Preguntó por un tal Jaime

pa’ llevárselo al panteón

sin importar que firmara

aún de gobernador

Te burlas con esa saña

muerte, hija de tu p… elona

que me quieres dar guadaña

no lo digas ni de broma

Ya sabemos que no quieres

gobernar tan poca gente

ahora lo que tú prefieres

es firmar de presidente.

Mejor ni te m’emociones

todavía ni firmas juntas

ya mejor ni lo menciones

vámonos con las difuntas.

Y así se acabó esta cosa

Bronco acabó fulminado

fue apara hasta la fosa

en lomos de su Tornado.

Adrián de la Garza

Alcalde de Monterrey

Buscaba Adrián un motivo

para escapar de la muerte

pensaba en pelarse vivo

y continuar con su suerte.

Pero llegó la calaca

y lo invitó a dar la vuelta

‘Ni madres, no te acompaño

tengo mi vida resuelta’.

Por eso… si no es pregunta

te digo que ya nos vamos

Agárrate hasta la yunta

y por esa puerta entramos.

Deveras me tratas mal

porque yo tenía otros planes

en palacio de Cristal

quiero repetir de alcalde.

Y bueno, nomás por mientras

que a esto le agarro sabor

porque luego ya con vuelo

quiero ser gobernador.

Pos se acabó esta canción

porque si te entierro el viernes

va ha estar pero muy cab…ñón

que desde el pozo gobiernes.

Paco Cienfuegos

Alcalde de Guadalupe

Andaba Paco chambeando

por el rumbo La Pastora

de pronto llega cantando

La Flaca, una de Pandora

Así te quería agarrar

Paquito de mis amores

pues ya te voy a llevar

rumbo al panteón de Dolores.

Ni te creas que eso me asusta

señora flaca y coqueta

Y creo que esto hasta me gusta

Pero debes ser discreta.

Lo que quiero es repetir

eso lo supe desde antes

no se vayan a sentir

esos otros ‘suspirantes’.

Y ya que me lo preguntas

luego voy por la otra silla

la que ahora tiene el Bronco

total, es cosa sencilla.

No alcalde no se confunda

a ver si nos entendemos

primero caerá en la tumba

lo demás… ya lo veremos.

Víctor Fuentes

Alcalde de San Nicolas

Movidito como siempre

anda Victor trabajando

cuando de pronto que siente

que se estaba petateando.

Alguien le estiró las patas

como que quiso arrastrarlo

pensó que eran unas ratas

la muerte vino a llevarlo

No me cargues no me lleves

para el pozo, te lo pido

es más, te invito unas cheves

deja termino el partido.

¿Cuál juego? dijo la muerte

si solo vine a advertirte

que se te acabó la suerte

ya te toca divertirte.

San Nicolás se quedó

sin su moreno de fuego

Y al pozo se lo llevó

…terminó perdiendo el juego.

Ricardo Anaya

Presidente nacional del PAN

Cuando ya mero llegaba

la hora de los destapes

apareció una camada

de supuestos aspirantes

Entre ellos llegó Ricardo

el registro dice Anaya

quería acertar como dardo

pero se quedó en la raya.

La muerte se lo llevó

en ataúd de madera

todo mundo le lloró

aunque no lo crean… deveras.

Al fin te llevé, güerito

ya estás de cuerpo presente

te quedaste con las ganas

de ser nuevo presidente.

Se llevó la muerte a Anaya

que por andar de hablador

se acabó la faramalla

…ganó López Obrador.

Andres Manuel López Obrador

Precandidato de Morena

Andaba la muerte un día

vagando por los rincones

buscando a quien ya sabía

que llevaría a los panteones

De pronto, como si nada

se aparece Andrés Manuel

Le dijo: ‘vente, monada’

Te llevaré en mi corcel

Tu flaca, ni te emojionej

es más, ya ni me molej’tes

que ando juntando camionej

para llevar a mis huej’tes

Andamoj casi en campaña

con rumbo a la prejidenjia

Ya hasta enfriamos la champaña

Pa’ festejar, a concienjia

No te pongas tan mam…tón

porque muy de voladita

te mando a tu socavón

con el PRIAN… y Margarita

A mí me pelan los diejntes

azules y tricolores

y haj’ta el Bronco que se aviente

Pues van a sufrir horrores

Mira, mira, diantre Peje

ni que fueras de los finos

hasta sueñas que te deje

Llegar ¡por fin! a Los Pinos

Poj esto sí lo quisiera

pa’ que te digo mentiras

Ojalá, y aunque me muera

voy a llegar a la silla.

Se fue la muerte bailando

a ritmo de una guaracha

y creo que hasta iba cantando

esa de La Cucaracha.

Enrique Peña Nieto

Presidente de México

Estaba Enrique pensando

bueno… eso es un decir

digamos que baboseando

acerca del porvenir

De pronto que se aparece

la muerte con su guadaña

vengo a ver qué se te ofrece

Mi Quique de mis entrañas

Oye, Flaca, yo no quiero

que me lleves hasta el pozo

porque lo que yo prefiero

es seguir con este gozo

Pos mucho ya habrás gozado

con tu gaviota querida

pero ya es hora, pelado

que partas a la otra vida.

Bastante daño ya hiciste

ya es tiempo de que paremos

te voy a contar un chiste

y allá en la fosa, reíremos

‘Inche calaca llevada

ya me traes de tu puerquito

No me lleves de volada

mejor que sea despacito…

Te voy a llevar de un brinco

pues te queda poco tiempo

te queda como un minuto

bueno, menos, como cinco…

Margarita Zavala

Precandidata presidencial

Margarita de mi alma

a ti te andaba buscando

hasta perdimos la calma

pero ya viste, aquí ando

Vine a llevarte a tu fosa

a tu nueva residencia

olvídate de esa cosa

que se llama Presidencia

Búscale por otro lado

mi querida calaquita

ya tengo mi separado

eso nadie me lo quita.

Rúmbale para el panteón

ahí es donde quiero verte

señora de Calderón

llego la hora de tu muerte.

Deberías mejor pensar

en llevarte a Andrés Manuel

al cabo ni va a ganar

como ganó aquella vez.

Alejandra Barrales

Presidenta nacional del PRD

Ay, mi Alejandra querida

tu sí que ni le despistas

te ves bastante… fregada

aunque de rica te vistas.

Ya sabemos que tus dones

no es ahorro, ni pureza

más bien bajarte los…

fue lo que te dio riqueza.

De ser una meserita

(del aire, pero mesera)

llegaste hasta mero arriba

para ser la mera mera.

Los perredistas quisieran

en el panteón despedirte

como si no lo supieran

que ahí fuiste a divertirte.

Le vendiste tu alma diablo

¿a qué precio?, no lo sé

tú ya sabes de qué te hablo

no te hagas la que no fue.

Y aquí se acabó el corrido

de la ex mesera de aviones

que ahora dirige un partido

y a una bola de ca… miones.

Eugenio Hernánndez

Ex gobernador de Tamaulipas

Estaba la muerte un día

preparando unos taquitos

pensando en a quien llevarse

directo hasta lo oscurito

De pronto que llega Eugenio

todo lloroso y le dijo:

‘No me lleves calaquita

te lo suplico, por m’hijo’

No te preocupes mi Geño

A ti allá ni quien te espere

primero pagas aquí

todas esas que ya debes.

No me preocupa el encierro

ni mi celda aquí en Victoria

Sino los metiches gringos

que me esperan con euforia.

Pos aunque no me lo creas

te llevaré hasta la tumba

pues si te agarra la DEA

te va a poner una chin… tunda.

Fíjate que sí, flaquita

será mejor sepultado

porque así como esto pinta

no la libro, ni amparado.