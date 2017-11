De otros $130 millones al PT, $80 eran para Cendis

Otros 130 millones de pesos -en dos depósitos por 50 y 80 millones- recibió en 2014 el Partido del Trabajo (PT) desviados del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED), un organismo descentralizado del pasado gobierno de Nuevo León encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz.

Con esta cantidad suman 190 millones de pesos que de manera sospechosa la anterior administración estatal destinó para dos instituciones privadas de educación cuya propietaria es el PT: la Preparatoria “Emiliano Zapata” y la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata”, ubicadas en las mismas instalaciones al poniente de Monterrey.

En el documento denominado Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Nuevo León relacionado al segundo trimestre de 2014, aparecen dos partidas con el número de proyecto NLE13140100298140 y NLE13140100298130, cada una por 50 y 80 millones de pesos a favor de la preparatoria y la universidad, respectivamente.

Sin embargo en el portal de Transparencia del sitio www.nl.gob.mx del sexenio 2009-2015 no hay rastro de los 130 millones de pesos, donde el ICIFED debería aparecer como la dependencia o “institución ejecutora” de ambos proyectos, siendo beneficiado directamente el Partido del Trabajo cuyo dirigente nacional vitalicio es Alberto Anaya Gutiérrez.

Revisado mes por mes de septiembre de 2012 a la primera quincena de septiembre de 2015 el apartado de Pagos y Apoyos de Transparencia, se confirmó que el ICIFED no reportó esa erogación de 130 millones de pesos.

En el documento encontrado en Internet por Hora Cero sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Nuevo León, el ICIFED, el cual dirigía Luis Armando Cavazos García desde 2011, fue la dependencia responsable de los pagos y donde aparecen como nombres del proyecto: Preparatoria “Emiliano Zapata” y Universidad “Emiliano Zapata”.

En el apartado donde se identifica el Tipo de Recurso, sobre los 50 millones de pesos se puede leer “sin identificar”, mientras por los 80 millones aparece la palabra “convenio”.

Dichas operaciones aparecen la palabra “pagado”. Es decir: cero adeudos. Y el Avance Físico de las obras que no se especifica, ni en la preparatoria ni en la universidad, está en “100 por ciento”.

Cabe mencionar que tanto en el documento sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Nuevo León y en Transparencia sobre el ICIFED, hay un amplio listado de obras que fueron financiadas con dinero público en el sexenio pasado.

Como la construcción de una biblioteca y kiosco cibernético en Santa Catarina, una plaza en la colonia Héctor Caballero en Santiago, una plaza en la colonia La Esperanza de San Pedro, una plaza en la colonia Camachito de Linares, la pavimentación, alumbrado público e infraestructura deportiva en el Parque Lineal Las Torres de Escobedo, entre muchas otras, pero de las obras en las instituciones de educación del PT, nada.

DESVÍO DE RECURSOS DE CENDI

En el espacio de Observaciones del proyecto NLE13140100298130 sobre los 80 millones de pesos a favor de la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata”, sobre la salud financiera del Estado en el segundo trimestre de 2014, se reportó que dicha cantidad se autorizó con: “40 MDP (millones de pesos) del CENDIS 2012 y 40 MDP del CENDIS 2013”.

En una consulta simple en el portal www.cendi.org queda claro que la universidad obtuvo ese dinero que había sido aprobado en primera instancia para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular “Tierra y Libertad”, una organización directamente ligada al Partido del Trabajo, de Alberto Anaya Gutiérrez.

En el sitio oficial sobre los CENDI se lee textualmente:

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular “Tierra y Libertad” son instituciones públicas de educación temprana en Monterrey Nuevo León, México, que ofrecen servicios de cuidado y educación infantil a madres trabajadoras en zonas urbano marginadas. En estos centros imparten dos niveles educativos: el nivel Inicial de 45 días de nacidos a 3 años, y el nivel Preescolar de 3 a 6 años.

Los CENDI surgieron con la filosofía de que la educación es la guía del desarrollo y, por lo tanto, entre más temprano se brinde al niño una estimulación apropiada igualmente se logrará un mejor desarrollo multilateral y armónico de su personalidad, que propiciará la formación de nuevas generaciones más aptas para dirigir la sociedad en la que les corresponda vivir.

El personal que labora en el CENDI se integra de la siguiente manera: Directora. Consejo Técnico integrado por: jefa de área, médico, nutrióloga, psicólogo y trabajadora social. El cuerpo docente lo forman las educadoras, asistentes Educativos y maestros cocurriculares y personal de sistemas, administrativo y de servicios generales.

Los 80 millones de los CENDI que fueron desviados a la universidad del PT, debieron ser para procurar la atención de los niños de madres trabajadoras en edad temprana, nunca para jóvenes en carrera universitaria, como se lee en la historia de los CENDI que aparece en el sitio www.cendi.org:

Estas instituciones se fundan en 1990 en Monterrey, N.L., México, como respuesta a la gestión realizada ante el gobierno federal por madres trabajadoras de áreas urbanas marginadas que demandaban el servicio de atención para sus hijos durante la realización de su jornada laboral.

Aunado a esta participación social, el grupo dirigente que ha gestionado e impulsado este proyecto educativo tomó en consideración la importancia que tiene la atención y educación temprana en los primeros años de vida para potenciar el desarrollo infantil e impactar positivamente en las familias y en la propia comunidad.

De los 12 CENDI que se ubican en la zona metropolitana y en Ciénega de Flores, dos se encuentran en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey, dominios del PT desde su fundación en 1990 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

El año pasado y previo a las elecciones locales en Chiapas, se denunció que el PT condicionaba la salvación de los CENDI por el voto para sus candidatos, según la denuncia publicada en el portal www.entiemporealmx.com que, entre otros datos, mencionaba lo siguiente:

El Partido del Trabajo (PT) encontró su mina de oro en las escuelas infantiles. Los dirigentes controlan al menos 73 centros educativos, a través de los que reciben recursos federales para operación y pago de nómina.

Desde hace seis años han logrado ampliaciones presupuestales por 3 mil 750 millones de pesos para el programa Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil, que la Secretaría de Educación Pública transfiere vía subsidios a los estados.

Los recursos del PT son canalizados a las secretarías de Finanzas o de Educación de los estados, donde se firman convenios con organizaciones sociales del partido, como el Frente Popular Tierra y Libertad, en Nuevo León, y sus homólogas, como la organización Tierra y Libertad, para operar los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI).

De acuerdo con registros de la Secretaría de Educación Pública, el PT tiene 54 CENDI y 10 CADI, además de primarias, secundarias, bachilleratos y hasta universidades.

Fuentes de la SEP confirmaron que los líderes del PT, Alberto Anaya, diputado federal; su esposa María Guadalupe Rodríguez Martínez y Alejandro González Yáñez, ex senador e integrante del CEN de ese organismo político, gestionan con la Secretaría de Hacienda los recursos para operar sus escuelas.

El programa a través del cual se canalizan los recursos que negocia el PT en la Cámara de Diputados, es responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica.

DIPUTADOS:“QUE SE INVESTIGUE”

Luego de que Hora Cero en la pasada edición exhibió el “regalo” de 60 millones de pesos del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, a la cúpula del Partido del Trabajo, las reacciones en el Poder Legislativo fueron en el sentido de investigar esa operación.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González Valdez, calificó de sospechoso que a dos días de finalizar el sexenio la administración del ex mandatario priista erogara la cuantiosa cantidad a la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” A.C., que pertenece al PT.

Agregó que debe de investigarse el destino de los recursos y su uso.

“Todo lo que se hace siempre al final de una administración -un mes antes, dos semanas o días- hay que investigarlo, sobre todo porque dan mucho de qué hablar acciones como ésta.

“Hay que investigar a dónde fue a dar el recurso, que ustedes (Hora Cero) ya lo tienen claro. Pero sobre todo el uso que le van a dar a esos recursos”, expresó el legislador.

El tricolor señaló que solicitarán a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que comience a investigar dichos montos.

González Valdez recalcó que el partido no solapará acciones de malos manejos de ningún funcionario y aseguró que si la ASE detecta irregularidades en la erogación de los 60 millones de pesos, el Poder Legislativo actuará.

“Claro que vamos a actuar en esto y en otros capítulos que han tenido los gobiernos anteriores, tanto municipales como en el Estado”, puntualizó el priista.

“PT COMPARSA DEL PRI”: PAN

El diputado Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada albiazul, señaló que este tipo de acciones se pueden interpretar como un pago a la colaboración o alianza que mantiene el Partido del Trabajo (PT) con el PRI.

La institución educativa cuenta con una Asamblea General dirigida por el presidente vitalicio del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, quien además es rector de la Universidad, y se incluye a su esposa y ex diputada federal, María Guadalupe Rodríguez; al ex diputado local, Guadalupe Rodríguez Martínez, y al diputado local Sergio Arellano Balderas.

“Me parece que el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, debería, de manera oficiosa, iniciar la investigación por este tema porque es muy grave que se desvíen 60 millones del erario público para beneficio, específicamente, de otro partido político o de un partido político que ha servido de comparsa del PRI”, aseguró.

Salinas Garza explicó que el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz violentó la propia Ley de Servidores Públicos, debido que no se debe entregar dinero público a una asociación que no esté acreditada para recibir ese tipo de donaciones, y que no está considerada como una asociación de asistencia pública.

Asimismo declaró que podrían existir violaciones a la Ley de Cuenta Pública y a la Ley de Administración Financiera del Estado.

“Habrá que ver bajo qué criterios autorizaron estos (pagos), y habrá que ver con la Secretaría de Educación cómo se hizo esta solicitud, cómo se autorizó y obviamente quiénes estuvieron involucrados en este proceso”, expresó

De acuerdo a las cuentas públicas del Estado, el 2 de octubre del 2015 fue cuando se entregó dicha cantidad al plantel educativo, a sólo dos días de que Medina de la Cruz abandonará su cargo como gobernador de Nuevo León.

“Es muy grave que se haya hecho los últimos días de la administración. Esto levanta un ‘sospechosismo’ muy particular y también el que vaya dirigido a una institución que de alguna manera está vinculada a un partido político (PT), y que ha sido aliado o comparsa del PRI por mucho tiempo”, reiteró.

El legislador señaló que es posible que el Estado otorgue cierto tipo de apoyos a instituciones educativas cumpliendo diferentes criterios marcados por la Secretaría de Educación, sin embargo durante el sexenio de Medina de la Cruz se abrieron siete universidades privadas más que no recibieron ningún tipo de beneficio.

Por ello el diputado panista declaró que es necesario conocer a fondo las bases bajo las cuáles se otorgó el apoyo económico, para conocer si existe un favoritismo, una violación a las normativas de la ley por efectuar un pago a un partido político aliado del ex gobernador.

Bajo el término de “otros convenios” se giró el cheque por la mencionada cantidad, sin especificar para qué se empleó el recurso económico, por lo que Salinas Garza enfatizó en que la Fiscalía Anticorrupción debe iniciar una investigación puntual, así como la Contraloría y un informe por parte de la Secretaría de Educación en la que se aclare el uso de ese dinero, por qué se destinó y de qué manera.

“Nosotros como Congreso podemos pedir una auditoría, podemos presentar una denuncia, pero yo esperaría que ya la hicieron ellos de oficio porque es demasiado grave, pero si lo que ocupan es que nosotros vayamos a presentar una denuncia, pues veremos si tenemos elementos para hacerlo.

“Una vez más me parece que el gobierno de Rodrigo Medina tiene mucha cola dónde pisarle; teníamos la confianza de que el gobernador Jaime Rodríguez iba a llegar interponiendo denuncias por los diferentes actos de corrupción y amiguismo que se dieron en ese sexenio”, dijo el coordinador de la bancada panista.

“QUE SE TRASPARENTE”: MC

Por su parte, el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García Salinas, señaló que es preocupante que la anterior administración haya erogado el cuantioso monto sin conocer a qué se va a destinar y pidió al actual gobierno independiente indagar las acciones de su antecesor.

“Es preocupante que en los últimos días de salida se haga una erogación de esta cuantía, pero que no conozcamos a qué se va a destinar y por qué se destinó a esa universidad.

“Obviamente se debe, por el actual gobierno, pedir que se transparente qué programa social o qué acción de gobierno tenía enfocado apoyar este tipo de universidades y las cuantías que se le dieron”, dijo García Salinas.

El legislador señaló que desde el Congreso local averiguarán si la regulación con la que se entregó el cheque es adecuada o no, al no contar con el estatus de A.B.P. (Asociación de Beneficencia Pública).

Añadió que en 2016, cuando se entreguen las cuentas públicas de 2015, se debe de revisar a detalle la legalidad de la erogación de 60 millones de pesos a la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” A.C.

Rechazan universidades privadas recibir recursos oficiales

:: Seis universidades privadas, creadas entre 2009 y 2015 y autorizadas para operar por parte de la Secretaría de Educación de Nuevo León, rechazaron recibir recursos oficiales por parte del Gobierno del Estado, durante la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

Directivos de las seis instituciones coincidieron en que no recibieron un solo centavo de parte del Estado.

En contraste y de acuerdo con documentos oficiales publicados por Hora Cero (No. 265), la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata”, propiedad de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente vitalicio del Partido del Trabajo, sí recibió 60 millones de pesos, dos días antes de dejar el cargo Medina de la Cruz.