MORENA, perdiendo ganó

Aun perdiendo la gubernatura, aunque faltará el fallo de los tribunales ante las impugnaciones presentadas, la ex candidata de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, triunfó al diez municipios que tienen alcaldes del PRI, PAN y PRD, pero como en la década de los 70 y 80 con el conocido “voto verde”, Alfredo del Mazo Maza tuvo votación abrumadora en las zonas rurales.

Diez días antes del 4 de junio pasado Hora Cero Encuestas publicó el resultado de un trabajo sobre preferencias electorales donde anticipaba que la entonces candidata de MORENA en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ganaría en 6 municipios gobernador por el PRI, uno del PRD y otro del PAN, de 15 donde se hizo la muestra y con mayor población.

El 25 de mayo la encuesta de esta compañía difundió que Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Tecamac, Tlalnepantla, Tultiltán, Ecatepec y Valle de Chalco ganaría la abanderada de MORENA.

Pero con los resultados oficiales del IEEM la cifra aumentó a ocho arrebatados al PRI, al sumarse Coacalco y Naucalpan que tienen alcaldes tricolores que ganaron en los comicios municipales de 2015.

Pero el avance del partido de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México no se limitó a pintar de color terracota territorios tricolores.

Luego de conocerse los resultados a gobernador, impugnados ante los tribunales electorales por denuncias de irregularidades, Gómez Álvarez también ganó en Atizapán de Zaragoza y en Valle de Chalco, el primero gobernado por el PAN y el segundo por el PRD, como anticipó Hora Cero Encuestas.

Por su parte Alfredo del Mazo Maza triunfó en Toluca, Chalco, Nicolás Romero y Chimalhuacán que tienen alcaldes del PRI, mientras Juan Manuel Zepeda Hernández (PRD) resistió y triunfó en Nezahualcoytl donde fue presidente municipal, pero el Sol Azteca entregó Valle de Chalco a MORENA.

El resultado de Chalco estaba en suspenso, pues con el 98.7 por ciento de las actas contabilizadas por el Instituto Electoral del Estado de México, la diferencia a favor de Del Mazo era de apenas 346 votos sobre Gómez Álvarez.

Si en Chalco gana la ex abanderada de MORENA, sería el décimo tercer municipio de un total de 15 donde la compañía fue certera, y solamente en Naucalpan y Tecamac el resultado de la encuesta no fue igual que el oficial del IEEM.

¿ENTONCES POR QUÉ GANÓ

EL PRI?

Antes de que el PAN con Vicente Fox Quesada terminara con siete décadas de gobiernos del PRI en en México en los comicios del año 2000, se decía que era en las zonas rurales donde el partido en el poder obtenía los mayores márgenes a su favor sobre el candidato opositor.

Y así sucedió cuando el PAN primero, y la izquierda después, empezaron a tener candidatos imanes de votos, pero que se topaban con que los gobiernos federales y estatales en turno -antes de la creación del Instituto Federal Electoral en 1990-, fuera el organizador y calificador de los cómicos.

“El voto verde”, así se conocía cuando en las zonas rurales el PRI sumaba el mayor número de sufragios para presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales.

“Hasta los muertos votaban”, pataleaba la oposición cuando se comprobaba que personas fallecidas también habían “acudido a las urnas para votar por el PRI”. YE igual de irregulares eran casillas donde las boletas tachadas -la mayoría a favor del PRI- superaban al número de electores registrados en la lista.

Décadas después, teniendo como referencia la cuestionada elección de Carlos Salinas de Gortari en 1998 donde compitió contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Frente Democrático Nacional) y Manuel J. Clouthier (PAN), en el Estado de México los municipios “verdes” o rurales votaron por el PRI de manera abrumadora.

En los municipios conurbados cercanos al asfalto de la zona metropolitana de la Ciudad de México la candidata de MORENA superó a la oferta del PRI con una afluencia promedio a las urnas del 52 por ciento.

Mientras tanto en Atlacomulco, Valle del Bravo y Jilotepec, entre otras localidades bajo dominio del PRI, la afluencia a las urnas fue mayor al 60 por ciento, y hubo casillas donde votó el 80 por ciento a favor de Del Mazo Maza.

“Fue una fiesta cívica como en países de Europa”, denunció el líder de MORENA.