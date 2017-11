Presentan iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano

Los Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, los Presidentes Municipales que forman parte de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) y el Gobierno del Estado presentaron en conjunto iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano.

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Jesús Nava, enumero 10 puntos que se contemplan en la iniciativa.

1. Densidades en zonas habitacionales hasta 45 viviendas por hectárea.

2. Densidad en zonas de consolidación hasta 250 viviendas, siempre y cuando no rebase la movilidad y los servicios, y este determinado en los planes de desarrollo urbano mediante mecanismos de participación ciudadana.

3. Se protege que no haya uso mixto en zonas de conservación o habitacionales.

4. No se construye en pendientes arriba del 45 por ciento o 24 grados.

5. Se mantiene en zonas habitacionales la obligación de contar con estacionamientos y se establece que al menos deberá tener un cajón de estacionamientos para lotes unifamiliares. En zonas de usos mixtos se establecen áreas de carga y descarga, ascenso y descenso, áreas para personas con discapacidad, existiendo una flexibilidad de espacios en términos de la Ley General.

6. Licencias no se amplían su plazo.

7. Judicialización, medidas cautelares para los municipios y un plazo para reformar Ley de Poder Judicial.

8. Crear Instituto Metropolitano en un año con una ley aparte.

9. Riesgos, no y se fortalecen las zonas naturales protegidas y los atlas de riesgos.

10. Mejores áreas de movilidad y ecológicas, banquetas se aumentan hasta 5 metros, calles pasan de 12 a 13 metros, y la obligación de tener un árbol por lote vendible, más un árbol por cada 10 metros de camellón más un árbol por cada 100 metros de parque.

Por su parte, Roberto Russildi Montellano, Secretario de Desarrollo Sustentable y Clara Luz Flores, Presidenta de la AMA señalaron que están de acuerdo con la propuesta.

Durante la Sesión Ordinaria, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano con carácter de urgente.