Lo advirtieron hace 26 años

LA LLUVIA Y LOS CERROS, MALA COMBINACIONDe acuerdo al resumen del estudio, su objetivo era describir y analizar “el estado actual de la urbanización en las sierras que bordean la ciudad de Monterrey N.L. y su área metropolitana, el crecimiento de su población y el área urbana; las condiciones topográficas, hidrológicas, geológicas y suelos que constituyen el marco donde se desarrollan importantes núcleos habitacionales”.Para este trabajo, los especialistas dividieron la zona metropolitana en tres zonas: Valle, Silla y Cumbres-San Jerónimo.En el documento no sólo presentan un análisis de las condiciones del suelo en estas áreas, las condiciones del clima en la entidad y el crecimiento poblacional, sino hasta un histórico de las precipitaciones pluviales que se han registrado en Nuevo León desde la década de los veintes.Para los autores, el análisis de las lluvias es importante por el efecto de erosión que las precipitaciones tienen en los terrenos de las zonas serranas donde se han construido complejos habitacionales.Como resultado de su revisión, consideraron que la zona de Valle es la que más riesgos tiene, debido a la gran cantidad de arroyos que drenan el agua de lluvia en el flanco de la Sierra, un problema que se intentó solucionar “mediante la construcción de calles con desarrollos sinuosos, a base de cortes de elevados taludes, terraplenes, muros de contención y puentes”.“Estos arroyos tienen longitudes reducidas y cuencas pequeñas pero con grandes pendientes, lo que ocasiona un drenaje a alta velocidad produciendo erosión de los materiales finos”, refieren.A ello hay que agregarle la invasión de las cuencas de algunos arroyos con la creación de algunas colonias del sector.“La urbanización se ha desarrollado en algunas áreas ocupando los cauces naturales de los arroyos, cuyos ejemplos típicos se presentan en las Colonias Barrancas de Tampiquito, Balcones del Valle, Villas del Valle, Villa Montaña, Hacienda el Rosario y Residencial Chipinque entre otras; las obras de canalización de los arroyos son, generalmente, insuficientes para drenar el agua durante lluvias extraordinarias”, citan.En su estudio, los autores encontraron que las áreas de Silla, en Guadalupe; Cumbres-San Jerónimo en los municipios de Monterrey y Santa Catarina; Mitras, Topo Chico y Loma Larga, son las que representan menos problemas.“Los problemas son menores, tanto en magnitud como en número de casos, debido a la extensión de las cuencas que drenan. Una obra de drenaje bien diseñada para Los períodos Hp-D-Tr, no tiene por qué generar problemas de socavación ni azolve en la urbanización superficial”, indicaron.Producto de su análisis, los autores recomendaron una serie de acciones, especialmente en el municipio de San Pedro Garza García, con la que se evitarían problemas mayores.“Es importante que en los terrenos que faltan por urbanizar, aguas abajo sobre todo en la parte oriente de (San Pedro) Garza García se tomen en cuenta las áreas mínimas necesarias para drenar los escurrimientos superficiales de la zona, ya que la urbanización desordenada que se lleva hasta el momento, está rellenando arroyos reduciendo considerablemente el área hidráulica, actuando como represa agravando más el problema de drenaje. Es importante diseñar un nuevo sistema de drenaje pluvial que dé solución integral en toda la zona y no en forma puntual”, manifestaron.

UN AÑEJO PROBLEMA

En el apartado de conclusiones, los autores del estudio revelan muchos problemas que en la actualidad siguen vigentes, especialmente en el área de Valle, donde las condiciones del suelo representan un riesgo.

Incluso, criticaron que en ese entonces se hayan ignorado los riesgos latentes.

“Hasta ahora no se han hecho mayores esfuerzos, por parte de las autoridades competentes como de los propietarios, para cuantificar la magnitud del problema que enfrenta la zona Valle en cuanto al comportamiento del suelo del área y su distribución a profundidad”, aseguran.

Sin embargo, una de las conclusiones más sorprendentes habla sobre los cimientos de las viviendas construidas en esta zona y los efectos que tienen sobre ellas la edificación de nuevos complejos habitacionales.

“En la mayoría de los casos, en los edificios de apartamentos y las construcciones importantes de la zona Valle tienen cimentaciones someras, cuyo comportamiento está supeditado a las variaciones de capacidad de carga del suelo y sus deformaciones, cuya estabilidad se modifica constantemente por las nuevas construcciones y la apertura de calles en los nuevos fraccionamientos”, sentenciaron.

Esta conclusión toma relevancia cuando se recuerda que la tragedia en el fraccionamiento La Antigua se debió precisamente a que las obras de construcción de una torre afectaron las cimentaciones de cuatro viviendas, las que finalmente se vinieron abajo.

RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

Al final del documento, los autores emiten 10 recomendaciones para evitar mayores problemas con la urbanización de las zonas serranas del área metropolitana.

Entre estas recomendaciones está la adopción de la zonificación hidrológica para el cálculo y diseño de las obras de drenaje pluvial en el área metropolitana de Monterrey, la revisión de los cálculos hidrológicos del diseño de obras de drenaje pluvial, que el plan de desarrollo urbano de Monterrey contemple, entre otras cosas, el respeto absoluto a los cauces de arroyos y ríos, declarándolos zona de veda para fines de edificación.

Además, se le pidió al Gobierno del Estado que promueva ante la Comisión Nacional del Agua la instalación de nuevas estaciones meteorológicas automáticas, equipadas con sistema de telecomunicación para prevenir a la población ante el riesgo de inundación, y la realización de estudios geológicos a detalle en las sierras que bordean el área metropolitana de Monterrey, con objeto de detectar posibles riesgos.

Sin embargo, las recomendaciones que más llaman la atención son las que hacen para la zona Valle, donde, 26 años después dos personas perdieron la vida en el derrumbe de cuatro viviendas.

“(Se debe) vigilar el comportamiento de cortes y terraplenes en la zona Valle mediante la instrumentación de sitios de observación, con objeto de prevenir deslizamientos en los mismos, además de colapsos en construcciones existentes. En el caso de terraplenes, evitar la sobre-carga que disminuya su estabilidad y construir obras de protección tales como muros de contención escalonados que evite la erosión y socavación (…).

“En el proyecto y construcción de edificios, en la Zona Valle se recomienda que las cimentaciones sean adecuadas a las condiciones geológicas del sitio, definido esto por un concienzudo estudio geotécnico que lleve a definir, entre otras cosas, la profundidad de la roca consolidada y la estratigrafía de los suelos, su continuidad y sus propiedades mecánicas. Lo anterior puede dar lugar a la construcción de cimentaciones especiales tales como pilotes, pilas, cilindros, losas o cualquier otro sistema que garantice la seguridad de la construcción”, advierten.