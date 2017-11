Entra IMSS a las empresas para checar salud de obreros

El Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas del IMSS permite identificar a la población con algún problema de salud tratable, focalizar las acciones, darle un seguimiento proactivo y lograr una vinculación con los empresarios y los trabajadores.

El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) José de Jesús Arriaga Dávila, reveló que de no haber pasado de un modelo curativo a preventivo de enfermedades, para el año 2050 el instituto tendrá que erogar más de 144 mil millones de pesos anuales solamente para atender a la población con diabetes y problemas cardiovasculares.

Reveló que en estos momentos el IMSS invierte poco más de 80 mil millones de pesos en el tratamiento de derechohabientes enfermos de estos males.

Arriaga Dávila estuvo en la ciudad para participar en el arranque del Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas del IMSS, mismo que contempla la instalación de módulos de chequeo médico en las empresas.

Con la representación del director general del IMSS, acudieron a dar el banderazo de inicio del plan piloto el Director de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga, y el Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, Patricio Caso.

Arriaga Dávila explicó que los esfuerzos preventivos se concentran en estas enfermedades pues, en la actualidad, los males cardiovasculares es la primer causa de muerte entre los derechohabientes del IMSS con 138 decesos al día, mientras que la diabetes es la segunda con 105 fallecimientos diarios.

El funcionario manifestó que este modelo permite identificar a la población con algún problema de salud tratable, focalizar las acciones, darle un seguimiento proactivo y lograr una vinculación con los empresarios y los trabajadores.

Al mismo tiempo permite aumentar hasta en 80 por ciento la identificación de pacientes con males crónico-degenerativos con lo que se puede ofrecerles tratamiento que les permita elevar su calidad de vida.

El funcionario consideró urgente la aplicación de este nuevo modelo, mismo que se espera que muy pronto funcione a nivel nacional pues, por ejemplo, en Nuevo León el IMSS no tiene información del estado de salud del 52 por ciento de sus derechohabientes.

¿COMO FUNCIONA?

En el primer módulo, donde se verifica peso y talla, los trabajadores se sometieron a diversos estudios que determinan si padecen sobrepeso y obesidad, además reciben una plática acerca de los beneficios de tener buenos hábitos alimenticios.

Posteriormente, pasan al módulo de Chécate en línea, donde a través de un cuestionario para conocer los hábitos diarios de los trabajadores, el personal de salud conoce su estado actual. Estos datos forman parte de la información que se incorporará a la Unidad de Inteligencia, encargada de procesar la información y alertar sobre potenciales males a través de un tablero electrónico.

En la tercera fase de este modelo preventivo, que comprende las áreas de enfermería, trabajo social y nutrición, se desarrollan estrategias educativas para cada paciente, de acuerdo con los resultados que arrojaron las primeras pruebas de medición.

Finalmente, los trabajadores pasan al filtro de tratamiento no farmacológico, que está a cargo de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo del IMSS, en donde les enseñan ejercicios físicos de relajación que pueden aplicar en sus áreas de trabajo, así como los beneficios que obtienen al llevar una vida sana y equilibrada.

Nuevo León es el primer estado que contará con una Unidad de Control Metabólico que se enfocará a los casos más difíciles con sobrepeso y obesidad de manera personalizada y con atención grupal. De esta manera se define el riesgo de la empresa y se tendrá un mejor control de los pacientes.

Este despliegue del Modelo Preventivo se replicará en los siete centros de seguridad social donde se iniciará con programas no farmacológicos, también se dará seguimiento en las 52 Unidades de Medicina Familiar con las que cuenta el estado.

Datos del Seguro Social arrojan que el 8 por ciento de la población adscrita tiene diabetes, mientras que 12 por ciento de los derechohabientes padece hipertensión.

Las acciones del Modelo Preventivo para Enfermedades Crónico Degenerativas, puestas en marcha hoy en Nuevo León, serán permanentes y los convenios pactados con las 24 principales empresas del estado representan el 10 por ciento de los trabajadores de la entidad.

Además, se hará una evaluación permanente de los avances para definir el despliegue de la estrategia hacia el resto de las empresas y otras entidades del país.