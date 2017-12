Doce meses para la historia

Hora Cero presenta la primera mitad de las historias que publicó durante el 2017 donde se muestra que, desafortunadamente, la violencia sigue marcando la pauta de la vida en Nuevo León. Al mismo tiempo, el inminente proceso electoral ya se siente en la entidad y la gente comienza a perfilar a sus favoritos.

Edición 285 – Primera edición de enero

Galería de vándalos

Las protestas por el incremento en el precio de la gasolina en Nuevo León degeneraron en violencia cuando un grupo de vándalos decidió atacar el Palacio de Gobierno, dañando los vitrales con más de 100 años de historia. Aunque algunos fueron detenidos y uno hasta falleció en un motín en el penal de Cadereyta, otros siguen prófugos.

Las ventajas de la frontera

Mientras en Nuevo León y el resto del país se sufre con el precio del litro del combustible, en las comunidades de la frontera con Estados Unidos el producto se cotiza de acuerdo a como está en el vecino país, por lo que generalmente los residentes fronterizos terminan pagando mucho menos para llenar los tanques de sus vehículos.

Edición 286 – Segunda Edición de enero

Una tragedia evitable

Hace 12 años el gobierno de Nuevo León recibió un proyecto encaminado a identificar a los alumnos de las instituciones educativas que son propensos a incurrir en actos de violencia; en este entonces, la idea fue desechada por falta de presupuesto. Tiempo después, la entidad y el país entero se aterraron con la masacre en el Colegio Americano del Noreste.

Sus quince minutos de fama

Isaac Alonso Ayala saltó a la fama después de que, en una entrevista realizada por Hora Cero, “predijo” que se iba a registrar un accidente vial en un peligroso crucero de Reynosa. Aunque al principio la situación le resultó divertida a este joven tamaulipeco, conforme pasó el tiempo la fama terminó cansándolo hasta que, como siempre sucede, las redes sociales voltearon a otro lado.

Edición 287 – Primera edición de febrero

Desprecian la seguridad

Mientras en Matamoros, Tamaulipas, la Secundaria Federal Número 2 tiene cámaras de vigilancia en todos los salones, la asistencia de los alumnos es controlada con escaneo de retina y otras medidas de protección, en Nuevo León los padres de familia ni siquiera pueden asistir a una sencilla reunión para conocer aspectos básicos de seguridad para sus hijos.

Ahora sí nos extrañan

El fin de semana largo del 5 de febrero fue especial, pues a diferencia de años anteriores donde miles de regiomontanos abarrotaban los puentes internacionales y los pasillos de los centros comerciales, estos lugares permanecieron casi vacíos, generando un espacio único para la región. Las autoridades del valle del sur de Texas no pudieron evitar mostrar su preocupación.

Edición 288 – Segunda Edición de febrero

La lucha de Anaya

En entrevista con Hora Cero, al arranque de una de las más comp setidas elecciones en la historia de Coahuila, Guillermo Anaya -quien compitió por la gubernatura de aquella entidad- predijo muchas de las irregularidades que el PRI y el gobierno del Estado iban a cometer para buscar conseguir el triunfo de Miguel Ángel Riquelme en las elecciones estatales.

Una niña excepcional

Kandy Cabrera, multimedallista paraolímpica nacional y orgullo de Nuevo León ha demostrado que el Síndrome de Down no es impedimento cuando se desea sobresalir en el deporte y poner muy en alto el nombre del terruño. La pequeña ha brillado en las distintas categorías de nado y sigue colocando sus metas muy en alto, pues sabe que las puede alcanzar.

Edición 289 – Primera edición de marzo

Los ven bien en sus partidos

En un trabajo realizado por Hora Cero Encuestas, Francisco Cienfuegos, alcalde de Guadalupe y Víctor Fuentes, edil de San Nicolás, fueron mencionados como los favoritos entre los militantes de sus partidos para convertirse en probables candidatos a la gubernatura del Estado, en caso de que sea necesaria una elección extraordinaria en la entidad en el año 2018.

Su ‘Victoria’ contra el cáncer

El cáncer no siempre significa la muerte y Rosa Isela Garza y su pequeña hija Victoria lo saben muy bien, pues ambas vencieron todos los pronósticos y sobrevivieron al ataque de un agresivo tumor que puso en riesgo sus vidas. La experiencia inspiró a la profesionista, quien ahora ayuda a las personas que luchan contra esta terrible enfermedad.

Edición 290 – Segunda Edición de marzo

No todo es catolicismo

La capital de Nuevo León ha crecido de tal manera que a la fecha no todos sus residentes profesan la religión católica, que sigue siendo la de mayor concurrencia entre la población. Musulmanes, khrisnas y budistas han aprendido a vivir y adaptarse en una sociedad que en ocasiones no entiende sus creencias, pero ha sabido respetar la diversidad que representan.

Confianza en AMLO

El empresario Malaquías Aguirre forma parte de un grupo de hombres de negocios quienes “han subido todas sus fichas” a favor de Andrés Manuel López Obrador, seguro candidato de Morena a la presidencia de la República. En entrevista, aseguró que el tabasqueño cuenta con la fórmula para sacar adelante al país, por lo que no dudó en apoyarlo.

Edición 291 – Primera edición de abril

Basura en la televisión

Aunque la Ley Federal de Radio y Televisión supone que brinda los lineamientos que tienen que cumplir los programas que se transmiten en la televisión abierta del país, la realidad es que los televidentes de todas las edades están expuestos a historias donde sicarios y narcotraficantes no sólo son los protagonistas, sino hasta son glorificados.

Arde Cadereyta

Los penales de Nuevo León siguen siendo un problema para las autoridades, y el 27 y 28 de mayo dos motines en el interior de la cárcel de Cadereyta dejaron como saldo a cuatro personas muertas y decenas de lesionados. Los problemas surgieron una vez que un grupo de internos decidió protestar por el reforzamiento de las medidas de control internas.

Edición 292 – Segunda Edición de abril

El hartazgo

La inseguridad que se vive en la zona citrícola de Nuevo León generó una respuesta que muy pocos esperaban: un grupo de ciudadanos, hartos por la violencia que se vive en sus comunidades, salieron a la calle a detonar sus armas de fuego como una forma de mostrarle a los delincuentes que están listos para enfrentarlos en caso de un ataque.

Lo peor del PRI

Tras la detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas y Javier Duarte Ochoa, exmandatario de Veracruz; varios exgobernadores emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional se encuentran en la lista de los favoritos de la población a ser detenidos por las presuntas irregularidades cometidas bajo su mandato.

Edición 293 – Primera edición de mayo

Tradiciones que se pierden

En la colonia Treviño de Monterrey vive un grupo de niños quienes, con la guía de dos adultos, han sabido mantener viva la sana tradición de jugar futbol en la calle, alejados de teléfonos celulares, tabletas y otros aparatos electrónicos de moda. Su historia les permitió cumplir el sueño de varios de ellos de asistir a un partido oficial de los Tigres de la UANL en el Estado Universitario.

Música para la paz

Alrededor de mil niños de escasos recursos, residentes de varias colonias populares de Monterrey y su área metropolitana, forman parte de las orquestas de prevención del delito que se organizaron con el apoyo de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los fondos procedentes del gobierno federal que gestiona la administración estatal.

Edición 294 – Segunda Edición de mayo

Algo pasó

Una encuesta de Hora Cero realizada a unos días de la elección de gobernador en el Estado de México reveló que Delfina Gómez le sacaba 5 puntos y medio de ventaja al abanderado del PRI, Alfredo del Mazo. Sin embargo, los resultados oficiales no sólo mostraron una realidad diferente, sino también fueron duramente cuestionados por las irregularidades que hubo en el proceso.

Prensa en peligro

La fuente de información policiaca o nota roja, como es conocida, no sólo provoca la adrenalina en los reporteros, sino que se ha convertido en un género literario de alto riesgo con la escalada de violencia provocada por el narcotráfico en México. Pero ¿qué es lo que seduce a los periodistas a convertirse en narradores de este fenómeno social tan peligroso?

Edición 295 – Primera edición de julio

Grita Coahuila

Tras la más reñida elección en la historia de Coahuila, donde sobraron las denuncias de irregularidades cometidas por personajes muy cercanos al Partido Revolucionario Institucional, miles de ciudadanos iniciaron una lucha en defensa del voto con eventos como la multitudinaria e histórica manifestación que se realizó en las calles de Saltillo.

La sospecha del resultado

Las irregularidades que se vivieron el pasado 4 de julio en los comicios a gobernador del Estado de México han sido denunciadas por especialistas y diversos organismos, luego de que el PREP del IEEM sumó de manera ilegal 238 mil sufragios al PRI, que le permitieron proclamar ganador de la contienda a Alfredo del Mazo.

Edición 296 – Segunda Edición de julio

Contra los foráneos

Alegando que los vehículos con placas foráneas son utilizados “para delinquir”, el gobierno del Estado y algunos integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes pretenden imponer un cobro mensual a los propietarios de estos autos, rompiendo con la promesa de “no más impuestos”. Al final, la medida fue ampliamente rechazada.

Presión que mata

Tras los suicidios de algunos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, tanto un especialista en psicología como una estudiante de Relaciones Internacionales coincidieron en la importancia de que la institución mejore sus procedimientos para escuchar a los estudiantes presionados por sus obligaciones académicas.