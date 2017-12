Galardonan Estado y sector privado a integrantes de Fuerzas Federales

Entregan reconocimientos a la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional por su colaboración en el fortalecimiento de la seguridad pública de Nuevo León.Por Redacción

El Gobierno Independiente, Vertebra, organismo intermedio del sector privado, y el Diputado federal Waldo Fernández reconocieron la contribución de las Fuerzas Federales para robustecer la seguridad de Nuevo León.

En el foro de seguridad “Fortaleza Ciudadana, Compromiso por la Seguridad”, realizado en el Club Industrial, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Luis Gerardo Treviño, presidente del organismo privado, entregaron reconocimientos a Héctor Sánchez Moreno, Comisario de la Policía Federal en Nuevo León, y al General Agustín Radilla Suástegui, Comandante de la Séptima Zona Militar.

El Gobernador convocó a la sociedad a un cambio de actitud que reconozca el esfuerzo de las Fuerzas Federales para apoyar la seguridad.

“Ninguno de nosotros hemos logrado, y yo en lo personal se los pido, cambien su actitud respecto a las fuerzas policiacas, porque no es cuestionar al Gobierno, es cuestionar a las fuerzas policiacas”, refirió El Bronco.

“El policía tiene mamá, tiene esposa, tiene hijos; necesita cariño porque si no entonces con qué derecho le exigimos, si nosotros mismos los cuestionamos, los denostamos.

“Muchas gracias General (Agustín Radilla), muchas gracias Comisario (Héctor Sánchez) por ese esfuerzo que hacen. Me gustaría que trasladaran este reconocimiento a su tropa, se la comuniquen y le agradezcan este esfuerzo que hacen por cuidarnos.

“Que Nuevo León sea un ejemplo, esto es un ejemplo, primera vez en todo el país que la sociedad les reconoce y ustedes deben llevarse esto como orgullo”.

El presidente de Vertebra entregó al Mandatario estatal la Agenda para la Prevención Social del Delito y la Violencia, que contiene propuestas hacia una estrategia integral, transversal y articuladora de todos los sectores de la sociedad.

Además, el Comisario de la Policía Federal señaló que la estrategia de proximidad social cuenta una aceptación de la sociedad del 8.7, sobre el desempeño de la corporación.

Durante el evento, El Bronco entregó además un galardón especial a Jesús Marcos Giacomán, presidente fundador de Vertebra, por su trayectoria en la prevención del delito y la violencia.