Entrega Gobierno Independiente transporte escolar en el sur del Estado

Inspecciona El Bronco avance de la Esfera Cultural en Galeana y del Hospital de Shock Trauma, en la comunidad de San Rafael.

Para ofrecer mayores oportunidades de educación a los niños y jóvenes de comunidades alejadas, el Gobierno Ciudadano entregó 13 unidades de transporte gratuito para estudiantes del sur del Estado.

En gira de trabajo por el municipio de Galeana, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que esta es una primera entrega de un total de 40 unidades que estarán al servicio de estudiantes de las zonas más vulnerables en el Estado.

En su mensaje, el Gobernador señaló que solamente generando riqueza se podrá vencer el rezago, el asistencialismo, la grilla, el populismo, la división y la política.

“A ustedes, jóvenes, yo les quiero decir que no sigan ese camino de solamente estirar la mano, de solamente pedir “, refirió el Gobernador.

“Lo que a mí me ha hecho ha sido la adversidad, el no tener, el buscar con qué.

“Lo mas grandioso es sostenerse en el Gobierno y buscar soluciones para que la gente tenga mejores condiciones, pero no a la dádiva, no al asistencialismo, que es un cáncer que está destruyendo este país”.

En primera instancia se invirtieron 6 millones de pesos para adquirir 20 unidades, de las cuales se entregaron 13.

Estas unidades beneficiarán a alumnos de Galeana, Aramberri, Iturbide, Doctor Arroyo y General Zaragoza.

Las unidades transportarán estudiantes de igual número de planteles de niveles básico y medio superior de manera gratuita.

Dentro de la misma gira, El Bronco supervisó las obras de construcción de la Esfera Cultural de Galeana, que beneficiará a más de 40 mil personas y se estima concluir el próximo 20 de diciembre.

El centro tendrá una inversión de 16 millones de pesos y contará con áreas de teatro, biblioteca, talleres de expresión música y cultural, así como oficinas administrativas y sanitarios.