Maravilla Bosé con su energía

Con una gran energía y una presencia que se hace notar como ninguna, es como Miguel Bosé llegó la noche del 21de octubre al Auditorio Pabellón M.

Ante un lleno total y un imponente escenario que combinaba a la perfección con el show de luces y pantallas que presentó el español en la despedida de su gira “Estaré 2017”, el público asistente no dejo de cantar y bailar sus canciones desde el inicio.

“Sereno”, “Duende” y “Nena” fueron las encargadas de darle la bienvenida a los que llegaron puntuales a la cita.

Agradecido por tanto cariño, Miguel Bosé no dejo de mostrar su apoyo y solidaridad a México, un show que combinaba a la perfección el romanticismo, las letras y el baile que convirtió la noche en un sinfín de emociones.

“Estaré”, “Como un lobo”, “Olvídame tú”, “Sevilla”, “Morena Mía”, “Si tú no vuelves” y “Gulliver”, fueron las canciones con las que el artista pretendía despedirse.

Sin embargo el público no dejó que abandonara el escenario y regreso interpretando “Bambú”, “Solo si”, “Bandido” -que sin lugar a dudas fue una de las canciones más coreadas de la noche-, “Hacer por hacer” y llego al final de la noche interpretando “Te Amaré”.

Pocos artistas logran lo que Bosé hizo: tener un público fiel y totalmente entregado a su carrera que a lo largo de 40 años le ha regalado el brillo en los escenarios.