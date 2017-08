Van ganando terreno

Con el inicio de la Liga MX Femenil se abrió un abanico de oportunidades, tanto futbolísticas como comerciales; ahora sólo falta posicionar la liga y que quede en el gusto de la gente, para que lleguen más facilidades al futbol de mujeres.

Conquistar el título de liga es el objetivo de la mayoría de los equipos de futbol femenil y no es la excepción para las chicas del Monterrey, pues creen tener un excelente plantel para conquistar la cima y a la afición.

Si bien es cierto que aún no cuentan con los privilegios que tienen los equipos varoniles de Primera División, las mujeres han ganado terreno con el paso de los años.

Gustavo Adolfo Leal Garza, técnico del equipo femenil de Rayados, considera que es cuestión de tiempo para que las oportunidades lleguen a la liga de mujeres y los equipos tengan la misma comercialización que los grupos varoniles.

“No vende igual hoy porque las marcas dirigidas a la mujer en México o el extranjero en este momento no tienen donde anunciarse; cuando vean el impacto que va a tener (la liga), considero que comenzarán a acercarse”, opinó el timonel.

Señaló que hay grandes empresas dirigidas al sector femenino, mismas que incursionarán en el mercado futbolístico en tiempo y forma.

Aclaró que sus jugadoras jamás han sido víctimas de la discriminación, como se publicó en semanas anteriores en algunos medios de comunicación.

“De lo que teníamos a lo que tenemos ha mejorado mucho, antes no había un campo para ellas, no había en donde entrenar, no había un espacio.

“Las niñas pagaban sus uniformes y viajes, pero no siento discriminación en esa cuestión, pues se nos trataba de manera respetuosa, sólo que no había recursos”, precisó.

Otra cosa será posicionarse en el gusto de la gente, pues los números de asistencia que se dieron en la primera jornada no superan los 14 mil asistentes, en los ocho estadios.

Tan sólo a nivel local se registró una afluencia de 550 personas -en el barrial-, una cifra insignificante si se compara con la asistencia a los estadios de Tigres o Rayados cuando juegan de locales, sobrepasando los 42 mil y 53 mil espectadores respectivamente.

Quienes tuvieron mejor asistencia durante la primera jornada fueron el Monarcas Morelia en el estadio José María Morelos y Pavón con seis mil 170 personas, seguido del Pachuca en el estadio Hidalgo con tres mil 124.

Los números anteriores muestran que la afición aún no tiene interés por los equipos femeniles, pues Leal Garza asegura que los hinchas sólo buscan el resultado del primer equipo, aún.

Por tanto, las chicas no tendrán una tarea fácil y aunque van ganando terreno en lo futbolístico, todavía les falta conquistar a los seguidores de sus equipos.

Mientras tanto, trabajan de manera ardua para conquistar la corona, pues es un sueño que todos los involucrados con los equipos femeniles tenían desde hace varias décadas.

“Vamos para arriba, la verdad no nos fue tan bien en el torneo de copa pero vamos para arriba, es un sueño de todos los que participamos en esto y se ha hecho realidad”, precisó.

Indicó que aunque hay varias bajas por lesión y otras más que están concentradas en selección para ir al mundial, cuentan con gente joven que puede hacer buen papel en la temporada.

Por lo pronto, tendrán que estudiar a los equipos sobre la marcha y en base a eso mejorar las estrategias de juego.

En Rayados cuentan con un gran plantel para dar batalla a cualquier equipo de la liga, pues se conforma con chicas que tienen recorrido en selecciones estatales, olimpiadas, selección nacional mayor y equipos extranjeros.

Por ahora se preparan para enfrentar a todos los equipos de la liga, el partido que esperan con ansias es el clásico regiomontano, pues aunque Los Tigres armaron un buen cuadro, las chicas y el técnico de Rayados tienen la ilusión de ganar ese partido.

Leal Garza no cree que por ser un partido entre mujeres se vaya a jugar con menos intensidad, pues la rivalidad de los equipos abarca géneros y edades.

“El que diga que es un partido como cualquier otro (Rayados-Tigres) no es cierto, sabemos cómo se vive la pasión y no nada más en ellas, sino en los equipos que te encuentres de 10 o 15 años, van con todo y aquí jugaremos igual: a ganar”, advirtió.

En lo que ellos se ocupan de mejorar el aspecto futbolístico, el timonel invitó a la afición a que se acerque y vea los juegos, para que así tendrán una opinión propia de lo que es el futbol femenil.

“Hay veces que hablan sin saber, no saben que hay gente muy talentosa y en México el futbol femenil es muy fuerte, lo han demostrado poco a poco y espero que las chicas logren conquistar al público”, expresó.

Considera que poco a poco van ganando terreno, pues la gente que desarrolla el futbol en selecciones y en ligas de colegios, ahora tienen equipos de niñas jugando desde temprana edad, cosa que no se veía hace unos 10 años.

Por último, manifestó que aunque su sede será El Barrial, les gustaría jugar en el estadio BBVA Bancomer.

“Nosotros jugamos donde la directiva nos indique, pero sin duda sería algo muy bonito jugar en el estadio, a lo mejor algún día, cuando el apoyo incremente o al llegar a una final se pueda dar”, comentó.

Y aunque la directiva es quien tiene la última palabra, los aficionados podrían influir en que lo anterior suceda, pues en dado caso que las instalaciones de El Barrial estén a reventar en los juegos, se podrían analizar otras opciones.

TODO ES EMOCION

Para Rebeca Bernal Rodríguez, defensa central del equipo y Sofía Ochoa, volante izquierdo, es una gran emoción el poder ser parte de la historia al ser las primeras mujeres en competir en una liga profesional en México.

Aunque tienen experiencia en selecciones y otras cuestiones relacionadas al futbol, nada se compara con representar a los colores que han seguido toda la vida.

“Estoy muy emocionada, era algo que todas las jugadoras esperábamos desde hace mucho tiempo y ahora tenemos la oportunidad de poder estar en un club”, expresó Rebeca Bernal.

Ella ve la organización de buena manera y aseguró que aprovecharán la oportunidad que se abrió en la Federación Mexicana de Futbol para poner el nombre del país en alto.

“Creo que el equipo ha mejorado mucho, ha pasado mucho tiempo desde la copa y ahora hay jugadoras diferentes, pero con el mismo compromiso; hemos crecido futbolísticamente”, declaró.

Rebeca Bernal es originaria de Tampico, Tamaulipas, llegó a la Sultana del Norte becada por el Tecnológico de Monterrey a los 14 años y se integró a los Rayados.

A los 15 años fue llamada a la Selección Nacional, en donde ha disputado tres Mundiales. Actualmente sigue estudiando una licenciatura en el Tecnológico de Monterrey.

En el tema de la implementación de la liga de manera profesional, Rebeca Bernal piensa que es un cambio de consideración para la afición, debido a que el género femenino aún no es aceptado al cien por ciento.

“Es un gran cambio tanto para la afición como para nosotras y espero que nos apoyen en cada partido y que estén ahí, nosotros nos comprometemos con ellos, con el club y con nosotras mismas”, precisó.

Acentuó que tratarán de jugar con la misma intensidad que el primer equipo y dar lo mejor de ellas para colocar al club en los primeros lugares.

“Vamos paso a paso, tenemos un excelente equipo con compañeras concentradas en la selección, chicas que serán clave para sumar puntos cuando regresen al plantel”, refirió.

En tanto, Sofía respaldó las palabras de Rebeca al decir que se desempeñarán de manera satisfactoria para poder alzar el trofeo de campeonas.

“Me siento muy emocionada y feliz por jugar en la liga que tanto tiempo hemos esperado, es un sueño hecho realidad.

“Espero que nos desempeñemos muy bien y que vengan puras cosas positivas para el equipo y el club”, comentó Sofía, quien es oriunda de la capital de Nuevo León.

Reconoció que aún les falta el apoyo de la gente, pero está consciente de que todo es parte de un proceso, mismo que espera mejore con el paso de las jornadas.

“Falta atención y apoyo, pero creo que esto irá creciendo poco a poco, porque apenas estamos haciendo ruido”, precisó.

Respecto al tema de la convivencia entre las chicas del plantel, dijo que la unión es muy buena, pues se ven todos los días como una familia.

“La unión del grupo es muy buena, nos vemos todos los días y también en fin de semana salimos, tranquilos obviamente, y la verdad somos como una familia”, manifestó.

Al igual que el técnico Leal Garza y su compañera Rebeca, espera con emoción la jornada número 6 para enfrentarse a los Tigres y ganar el partido, pues aseguró que es de los juegos con más adrenalina y pasión.