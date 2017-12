No es tan malo como parece

Al conocerse que la Selección Mexicana de Futbol quedó ubicada en el Grupo F del Campeonato del Mundo, las redes sociales se inundaron de mensajes pesimistas, sin embargo las posibilidades de que el Tri trascienda no son pocas.

El seleccionado mexicano de futbol quedó sembrado en el grupo F frente a Alemania, Suecia y Corea del Sur para su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

¿Tiene posibilidades México para avanzar a la siguiente fase?

Por supuesto que las tiene. No tan claras como los alemanes, pero tan similares como suecos y sudcoreanos.

En redes sociales, el cuadro alemán posteó una foto de la celebración cuando un juvenil equipo Sub 20 germano venció con toda claridad a México en la Copa Confederaciones, hace unos meses por 4-1.

“Felices recuerdos de nuestro enfrentamiento con México en la FA Cup”, decían los alemanes.

México le respondió con un post épico.

En 2012, en el Mundial Juvenil Sub17 quedó campeón México venciendo a los muchachos germanos con una actuación memorable de Julio Gómez y la siguiente leyenda:

“We have great memories, too” (También nosotros tenemos gratos recuerdos), con la foto de Gómez impactando de chilena el gol que le dio el título a los tricolores.

¿Cómo llegaron?

Alemania

Es el actual Campeón del Mundo, sin embargo, no obtuvo su boleto directo sino que tuvo que jugar su clasificación y lo hizo correctamente, liderando el grupo C europeo en las eliminatorias.

Es una de las escuadras más poderosas del mundo, con un futbol esquemático, basado en potencia, velocidad y contundencia.

Sus mejores hombres: Ter Stegen, Hummels, Boateng, Ginter, Emre Can, Thomas Muller, Timo Werner y Tony Kroos, entre otros.

México

Llegó sin problemas en la zona de Concacaf, como primero de grupo. En la fase final tuvo seis triunfos, tres empates y solo una derrota.

Este equipo azteca que ya ha enfrentado a Alemania en otras instancias -sin fortuna- le ha complicado el camino y en 1986 tuvieron que llegar a los tiros desde el punto penal para decidir un ganador. Los germanos fueron a semifinales y llegaron hasta la Final -que perdieron- tras dejar al Tri en el camino.

En 1998 también eliminó a México en Francia, no sin pasar apuros.

El Tri tiene una gran parte de sus jugadores del equipo base jugando en Europa, lo cual representa un valor agregado a ediciones anteriores.

Sus mejores hombres, sin duda, son:

Héctor Moreno, Héctor Miguel Herrera, Javier Hernández, Andrés Guardado, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y el experimentado Oribe Peralta.

Es un equipo muy técnico, más que suecos y asiáticos y tiene posibilidades de ir a la siguiente fase.

Corea del Sur

Es un equipo poco conocido, una potencia en la zona asiática que privilegia el futbol de precisión, y velocidad, sin descartar la fuerza.

Su mejor actuación en mundiales fue un cuarto lugar en Corea-Japón 2002, luego de avanzar con un polémico partido donde robaron a España en un descarado arreglo, para evitar echar a unos de los anfitriones y que cayera la audiencia en los estadios.

Esta vez se rascarán con sus uñas y no con las de la FIFA.

Suecia

Ausente de los últimos dos mundiales de Brasil y Sudáfrica, la escuadra nórdica tuvo que obtener su lugar en la instancia de repechaje, donde venció a Italia.

Zlatan Ibrahimovic es su gran estrella, ya retirado de la selección, pero no está descartado que regrese para jugar el Mundial.

Es un equipo con un futbol rudimentario, basado en la fuerza y la velocidad, pero sin la técnica que tienen los mexicanos y la precisión quirúrgica de los alemanes que en tres trazos llegan de área a área y te hacen gol en el momento que se lo proponen.