Uresti a la CDMX

Estaba el otro día El Apuntador decidiendo entre comprar un pino navideño de los bosques noruegos o michoacanos, cuando se enteró de las últimas novedades dentro de Multimedios, la empresa propiedad de su amigo de piquete de ombligo, Francisco “Pancho” González.

Pues resulta que Azucena Uresti, la conductora de Telediario de fin de semana y de Milenio Televisión en su edición nocturna, se irá a radicar a la CDMX a partir de enero próximo.

Dentro del área de noticias de Multimedios en la colonia Roma hubo gritos de júbilo de más de uno al confirmarse el nuevo reto de Uresti -aclarando, no la salida de la televisora-, quien cambiará los tacos de barbacoa por los de canasta.

La “güera”, como casi todos los conductores que aparecen en esa vanidosa caja que es la televisión, ha tenido algunos roces con reporteros, productores y jefes de información en Monterrey, quienes están preparando una peregrinación a la Virgen de Guadalupe para que no haya revire en el plan de “achilangarla”.

Y mientras ella prepara sus maletas, hay otro que regresa a la empresa. Se trata de Carlos Zúñiga, para ser titular de los Telediarios del Estado de México y la CDMX, luego de una breve experiencia en ADN 40 de TV Azteca.

“Carlitos”, como mejor se le conoce, estuvo un buen tiempo de conductor estelar de Milenio Televisión en la capital del país, y de repente hizo un stop para probar suerte en la compañía de Periférico Sur de Ricardo Salinas Pliego.

Igual colaboraba en el programa de Denise Maerker en Radio Fórmula, no en el noticiero estelar de Televisa México.

Por cierto, se sabe que en el segundo piso de las instalaciones en Monterrey se están edificando dos estudios a marchas forzadas, ya que Multimedios cuenta con nuevos canales en Estado de México, Puebla y Tlaxcala, además de Guadalajara y su zona metropolitana, Monclova, Ciudad Juárez y Durango capital.

Mientras tanto “Pancho” González insistirá en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere a Milenio como el cuarto canal nacional de televisión abierta, como Imagen Televisión, que es el tercero desde octubre de 2016.

EL DILEMA

¿CUBRIR O NO CUBRIR?

La decisión de Jaime Rodríguez Calderón de postularse como candidato independiente a la presidencia de México tiene envueltos en un dilema a directivos de dos tradicionales medios de comunicación de Monterrey, ambos acérrimos enemigos entre sí y que, a su vez, se han confrontado de una u otra manera con el mandatario estatal.

Más allá de los intereses comerciales, los enfrentamientos personales y animadversiones que Alejandro Junco padre y Francisco González, cabezas de Grupo Reforma y Multimedios, respectivamente, tengan con “El Bronco” el simple hecho de que un nuevoleonés sea aspirante a la primera magistratura los obliga periodísticamente a seguirle la huella por donde ande.

Las dudas surgidas hace meses en ambas empresas por aquello de que Rodríguez no daba color sobre su salida del gobierno del Estado o, en última instancia, la posibilidad de que no juntara las firmas necesarias para registrarse, ya quedaron disipadas y ahora el Grupo Reforma y Multimedios deberán proceder en consecuencia.

Pero mientras El Norte confía en la red de reporteros y corresponsales que tiene en la mayoría de los Estados para atender la posible cobertura de actividades proselitistas de “El Bronco” durante los próximos meses, Milenio Diario no cuenta con una base editorial lo suficientemente extendida para lograrlo, pues hay atorones presupuestales y logísticos que los detienen.

Lo interesante del caso es saber si prevalecerá aquel criterio de hacerle un vacío informativo a Rodríguez Calderón –una idea algo extendida como una forma de venganza a posteriori (una de cal por todas las de arena diría el refrán)-, o prevalecerá el criterio periodístico de mandar a cubrir a todos los aspirantes presidenciales que se registren, incluido él, aunque no sea de sus querencias.

La decisión deberá tomarse en las próximas semanas.

A FALTA

DE CONTENIDO, RELLENO

El Apuntador no lo podía creer cuando lo escuchó de la propia voz de Luis Padua, conductor de Info 7 del mediodía, y director editorial de El Horizonte.

Imagínese la escena: a cuadro, parado en medio del set, Padua con una voz que deja sentir una emoción indescriptible, exaltante, que conmueve y lleva al televidente a permanecer pegado a la pantalla del televisor ávido de saber más dice: “A continuación, la tan esperada sección de Horóscopos”.

Así, como si fuera una de las noticias más trascendentales de los últimos días, o bien, una exclusiva de esas que sólo se pregonan una vez, Padua mostró no sólo un día, sino varios, el segmento ese en el cual los creyentes en la astrología pueden vaticinar cómo les irá en la vida, en el amor, en el desamor y en el dinero.

Y por más que el aspirante a lector de pocito del café se devana los sesos piense y piense por qué la dirección de Noticieros de TV Azteca Noreste recurre a fórmulas de programas de revista para llenar cinco minutos de programación en lugar de tener contenido noticioso, al final encontró la respuesta.

Desde hace meses, muchos meses, cuando se decidió mover a Lety Benavides al canal 7.1 de HD con el programa En la Mira, se sabía que el rating del mediodía estaba por los suelos, pues “la comadre” María Julia Lafuente casi se lleva la totalidad de la audiencia local.

Al dejar a Luis Padua como conductor solitario del segmento noticioso vespertino, los genios de TV Azteca Noreste pensaron poner a mujer contra mujer (y no es canción de Mecano) por la audiencia del mediodía, con Benavides frente a Lafuente creyendo, ingenuamente, que la hegemonía de “la comadre” iba a llegar a su fin.

Pero la realidad es otra: Benavides no le hizo ni cosquillas a Lafuente y Padua no figura en los ratings.

Y lo que es “pior” –que es peor que peor-, a falta de reporteros y noticias que presentar, Óscar Salcedo, en su papel de mandamás del área noticiosa, no tuvo más opción que ceder y aceptar incluir la astrología en el noticiero como gancho para captar audiencia.

Las cosas ya se veían venir mal cuando en el noticiero matutino le destinaban cinco minutos a una toma del dron musicalizada con canciones de Pesado, Los Traileros del Norte o el conjunto grupero de moda.

¿Qué sigue? ¿Una vidente al aire? ¿Payasos para el público infantil o strippers para las amas de casa?

Pa´l baile vamos.

RETAZOS

Se sabe que pronto habrá cambios en Publimetro de Nuevo León pues, según el director de origen español, ya no puede arriesgar la publicidad con arrebatos, desahogos, frustraciones y publicaciones hostiles de su corresponsal en redes sociales.

Y como hay temas más interesantes en este espacio que merecen amplios espacios, punto final.

Ya anda circulando una cartita a Santa Clós en el Poder Legislativo.

Resulta que varios reporteros que cubren la fuente están haciendo gestiones con los coordinadores de las diversas bancadas para que se acelere el estudio, discusión y aprobación del paquete presupuestal del gobierno del Estado y los municipios.

La tirada es que se cumpla el compromiso de que a más tardar el 20 o 21 de diciembre queden aprobados éstos y otros asuntos agendados para discusión y se evite, como ocurría hace años, tener que hacer guardias en el Congreso hasta la víspera de Año Nuevo, en espera de que saliera “humo blanco”.

Aún faltan unas semanas para ver cómo pinta esto, pero al parecer, como se viene encima el año electoral, los diputados de las diversas fuerzas le meterán el acelerador si les cumplirán el capricho a más de uno.

Y no es que el Apuntador se ponga Grinch, pero su bola de cristal le anunció lo que viene en las próximas semanas y no es nada bueno: con la fuente legislativa en receso y la poca actividad en municipios y gobierno, salvo que algunos candidatos aprovechen la falta de noticias, va a haber una severa sequía informativa, así que vendrán los robaplanas en los periódicos, mejor conocidos como resúmenes de fin de año.

En el caso de las televisoras tendrán que echar mano a los reportajes de color de todo lo que se mueva: que si hace frío, que si hizo calor, que las compras navideñas, que las ofertas, que el ponche, que si el pinito…

Y así como cada año se hace el recalentado de pavo y de tamales, en esta temporada decembrina habrá el recalentado de notas, reportajes y entrevistas. Ya los leeré, escucharé y veré.

Hace días en la CDMX hubo un evento donde se reconoció el impulso turístico que está dando a su municipio el alcalde de Apodaca, Oscar Cantú, quien en meses pasados organizó un certamen de belleza.

En el mismo se vio a Jesús “Chuy” Coronado, exreportero de Televisa Monterrey que tuvo sus años dorados cuando sirvió en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el area de comunicación social.

Y como Coronado anda metido en un segmento de periodistas turísticos que representan a varios países latinoamericanos, rápido, raudo y veloz el jefe de prensa de Apodaca, Egdar Martínez, se puso las pilas, hizo relaciones públicas y ahora Apodaca es promovido a nivel internacional.

¡Así o más peinada!

AMENAZA EN CIERNES

“Diciembre me gusto pa’ que te fueras”, es la frase que bien se puede aplicar para lo que viene.

Pueden decir misa y alegar que ya estaba preparado todo, pero la verdad es que la sorpresiva salida de Emilio Azcárraga Jean de la dirección general del grupo Televisa, provocada por las bajas ventas de publicidad y sobre todo en los niveles de audiencia, vuelve a generar zozobra e inquietud laboral en todas sus plazas, y Monterrey no es la excepción.

El otrora gigante de la comunicación de masas ha ido paulatinamente perdiendo público e ingresos económicos de manera sostenida desde hace más de 15 años y su filial en Nuevo León también ha enfrentado similares o peores problemas.

Por años, Televisa Monterrey fue la mandamás en los contenidos, captando los niveles de audiencia más altos, lo que permitía que sus directivos se dieran el lujo de cobrar lo que quisieran y cuando quisieran a los anunciantes privados y públicos.

Ahora, con la feroz competencia que tienen TV Azteca Noreste y Multimedios por los ratings, los programas elaborados -o reciclados- en la Privada Pipo y Ruperto Martínez, no les hacen ni cosquillas. Salvo algunas excepciones, la mayoría de sus producciones ni figuran en los análisis de audiencias, lo que implicó el despido de mucho personal.

El fantasma del desempleo vuelve a recorrer los pasillos, estudios de televisión y áreas administrativas de Televisa. La división Noticias es la que ha sido más golpeada en los últimos años.

No se trata de ser ave de mal agüero, pero en Radio Pasillo, la fuente de información más certera de Televisa, se espera que el reajuste empiece a mediados de diciembre y se extienda hasta enero, lo que dejará una amarga Navidad para algunos compañeros.

Por cierto, la empresa aún propiedad del “Tigre Junior” Azcárraga Jean se aventó a principios de noviembre la puntada de sacar un nuevo portal de noticias en Internet llamado Televisa News. Bueno, era el mismo que en octubre, septiembre y agosto, pero le cambiaron el nombre, le bajaron a los colores ocres de la pantalla y le pusieron tonos pastel, a la par de hacerlo más visual, con menos texto y más infografías.

Es, pues, la misma gata, pero revolcada. Un intento por lavarse la afrenta dejada por el caso de la falsa niña Sofía y el terremoto que casi les hace desaparecer lo poco que les queda de su credibilidad noticiosa.

Y no nos vamos sin la gustada pregunta de la quincena: ¿quién será el primer jefe de prensa que le dará el mejor regalo a Socorro “Coco” Quintero en las posadas, previa amenaza y calambre?

Dudas, reclamos y mensajes

enviarlas a: [email protected]