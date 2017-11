Los ‘caza-posadas’

Estaba el otro El Apuntador quitando el altar de muertos de la cochera de su humilde residencia campestre de descanso de cuatro niveles con muelle incluido en Valle de Bravo, Estado de México, cuando despertó del sueño y se puso a acarrear agua del vecino en botes para bañarse porque olvidó pagar el recibo de su casa de Infonavit.

Y hablando de vivir la vida como Dios manda, muchos del gremio periodístico empiezan a preguntarse si en esta temporada decembrina que se aproxima -sobre todo porque habrá elecciones en 2018-: ¿resucitarán las tan esperadas, pero más olvidadas posadas?

Porque los integrantes de la “caravana del hambre” apuestan que este 2017 sí habrá hartos convivimos y rifas con regalones, pues los políticos querrán quedar bien con la prensa tan marginada en años pasados, especialmente por los ex alcaldes de San Nicolás de los Garza que organizaba la “madre de todas las posadas”.

Por lo mismo Víctor Fuentes de San Nicolás, Francisco Cienfuegos de Guadalupe, Héctor Castillo en Santa Catarina, Adrián de la Garza de Monterrey, Oscar Cantú de Apodaca y Clara Luz Flores de Escobedo, seguramente tienen en mente revivir esas etílicas reuniones que terminaban con la esperada rifa de iPads, iPhones, obviamente la última edición, y televisores 70 pulgadas QLED.

Los reporteros añoran cuando en San Nicolás tiraba el presupuesto por la ventana, con la posada más esperada del año donde había reporteros pasados de listos que llevaban a la familia y compadres con hijos, ocupando hasta dos o tres mesas de diez sillas cada una. Y peor: ¡cada uno con boleto para la rifa!

Todo parece indicar que este fin de año, con muchas posiciones electorales en disputa: desde aspirantes a regidores hasta senadores con o sin partido, faltarán hojas al calendario, y horas a las noches y madrugadas, para que los políticos tengan en sus fiestas desde reporteros de medios hasta youtubers, twitteros y facebookeros.

Como cada año sucedía, para mayores detalles de cuándo, dónde y quién será el anfitrión, los interesados deberán tener forzosamente el “guasap” de Socorro “coco” Quintero y de Mario Alberto Palacios, quien antes de entrar a Hora Cero era conocido como el “mil cachuchas”.

Por vez primera el año pasado la Universidad de Monterrey -quien tradicionalmente empieza este desfile de reuniones que no son exclusivas de la clase política-, hizo una comida para directivos de medios y una cena para reporteros que cubren la fuente, en donde todos se sintieron a gusto.

Así que las y los reportero(a)s de la vieja, mediana y nueva guardia vayan juntando unos pesos -ni modo que dólares, pues la mayoría de la raza no tiene visa de USA-, para aprovechar una noche de ofertas en Liverpool y comprarse un traje de reconocido modisto (ellos), o un vestido de lentejuelas (ellas).

Cambiando drásticamente de tema, se evidenció cómo el destituido exdirector de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, Mario Rojo, tiene injerencia en las diferentes plataformas de Grupo Radio Alegría (GRA).

Resulta que un día a Rojo se le ocurrió escribir un post en su perfil de Facebook donde cuestionaba el liderazgo del rector de la Máxima Casa de Estudios, Rogelio Garza Rivera.

Y sin decir ¡agua va!, como si fuera un twitter de Enrique Peña Nieto, el director editorial de ese changarro, Juan Antonio Martínez, que ordena a sus súbditos replicar ese escrito a manera de nota por encima de los intereses de los Estrada, sus dueños.

Claro que la prontitud y los espacios relevantes ocupados por el contenido de esa publicación no fue del agrado del inquilino del octavo piso de la Torre de Rectoría y de la Tesorería, desde donde salen cheques de muy buenas cantidades del convenio de la UANL con GRA.

Y no se trató de una noticia de ocho columnas que un convenio publicitario “no puede parar”, como se dice en el argot periodístico, sino una puntada de desmañanado del difunto Rojo que todavía a patadas de ahogado queriendo regresar a su puesto en la FCC que, según estudiantes y maestros, vive una etapa de tranquilidad.

Entonces la duda es: ¿qué tan maiceado tenía Rojo a Martínez que cualquier ocurrencia es nota para radio, prensa y redes sociales en GRA, poniendo en riesgo la relación comercial con la UANL?

En otros mitotes, el egresado de la misma Facultad a medidos de los 80, Raúl Guevara, tiene varias semanas que echa brincos ya que estrenó un lente para su cámara, mismo que como encargado de prensa de la Prepa 2 ha estado desquitando de lo lindo en eventos de atletismo, futbol americano y soccer.

A Guevara se le ve seguido en la cancha del estadio Gaspar Mass en los juegos de los Auténticos Tigres, recordando al periodista y catedrático de la FCC, José Luis Esquivel, quien a sus sesenta y tantos años nunca dejó a un lado su inseparable equipo fotográfico.

Por cierto va un abrazo fuerte a uno de los maestros más apreciados de la Facultad ya que su esposa atraviesa por una recaída en su salud. ¡Ánimo profe Esquivel!

Quien recientemente cumplió sus primeros 50 años de vida fue Francisco Cobos, uno de los periodistas de Nuevo León con mayor trayectoria en las últimas tres décadas y actual corresponsal de Univisión en México.

Aunque parezca una columna de “cebollazos” reiterativos, hay que decir que pocos periodistas de México pueden presumir haber estado en un conflicto armado (El Salvador) y reportar la crisis política y de la guerrilla en Lima, Perú.

Cobos además ha sido directivo de canales de televisión en Texas de Telemundo y Univisión y ganador de un Premio Emmy por un reportaje, entre otros cargos que tuvo como jefe de noticias en TV Nuevo León y gerente del mismo departamento en Televisa Monterrey donde, por cierto, se le extraña mucho.

Y ya que se aborda el tema de esa filial, resulta que con la renuncia de Emilio Azcárraga Jean al cargo de director general de Televisa México, se canceló el plan del canal local para mudarse a la Torre conocida como Pabellón M donde ocuparía un piso entero.

Pero el asunto no termina ahí. Con los cambios directivos al más alto nivel de esa empresa, ¡oooooootra vez! se rumora sobre la salida de Roldán Trujillo Yáñez como gerente de noticias.

El pasado lunes 6 en la Universidad de Guadalajara se proyectó el documental “Las voces de los pájaros de papel”, sobre el tema de la bomba atómica de Hiroshima, dirigido por Silvia Lidia González, egresada de la FCC de la UANL y actual catedrática de la Universidad Kanda de Tokio, Japón.

Esta proyección se agenda en el Seminario Internacional de Estudios sobre Japón que se llevó a cabo en esa institución, a donde no pudo acudir una de las egresadas con mayor trayectoria que ha dado esa Facultad. ¡Felicidades Silvia!

Y siguiendo con el tema de documentales, en marzo de 2018 está agendado “Una ruta nada santa, de San Salvador a San Fernando” en la Fresno Pacific University de California.

La producción de Hora Cero de 2012, cuyo guión ganó el premio de periodismo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), está incluido en un ciclo de cine sobre el tema de migración que organiza esa institución educativa de Estados Unidos.

En representación de este periódico y casa productora asistirá Moisés Gómez, uno de los dos reporteros que hicieron el viaje desde Centroamérica a San Fernando, Tamaulipas, donde en 2010 fueron masacrados 73 migrantes centro y sudamericanos que iban en busca del sueño americano.

DONDE MANDA CAPITAN…

Cuentan personas muy allegadas al área de Noticieros de Televisa Monterrey que Luis Beza, aguerrido reportero conocido por los televidentes por su forma peculiar con la cual describe sus notas, amén de ser el creador de El Resbalón, está por aventar no sólo el arpa, sino hasta el acordeón y el tololoche.

Beza logró posicionar muy bien el segmento tanto entre los televidentes, los políticos y hasta los mismos compañeros exhibidos en ese espacio por la frescura, la ironía y lo mordaz de los comentarios. Aunque la verdad sea dicha, con el tiempo se ha ciclado, pues no sale de las imágenes de El Chavo, el Chapulín Colorado o Eugenio Derbez .

Hace unos años y por decisión propia, Beza dejó de hacer El Resbalón pero tras de una negociación con su jefe, Roldán Trujillo, volvió a las andadas bajo el acuerdo de que iba a tener mayor libertad, tiempo y apoyo de producción.

Cuentan que Beza no está contento con el giro que tomó su espacio debido a la constante intervención de Trujillo, quien exige ver el segmento antes de que salga al aire, impidiendo que se haga mención de tal o cual político pero, sobre todo, que no se toque ni con el pétalo de una rosa a un selecto grupo de conductoras de espacios noticiosos y programas de revista que trasmite Televisa Monterrey.

El problema es que de esas fallas tan humanas y divertidas se nutre el segmento, y se las quitan es como remover la carne de res a la Big Mac, el queso a las quesadillas, o pior aún, la salsa a los tacos de guisos.

Los defensores del gerente de noticias dicen que no es censura de Trujillo, “sólo siguiere”, aseguran, pero sí se impide que se muestre la imagen o audio de alguna pifia de estas estrellitas marineras, con justa razón se entenderá la decisión de Luis Beza de abandonar otra vez El Resbalón.

¿Habrá quien se aviente el tiro de asumir la responsabilidad de esa aportación televisiva? Si la memoria del histórico Apuntador no falla, Josué González hace tiempo lo intentó pero no pudo echarse ese trompo a la uña. Sin duda, a muchos les quedará grande la yegua.

BENAVIDES SACA LA CASTA

Como en sus mejores momentos cuando hacía el papel de defensor de los débiles y desprotegidos, enarbolando la ética y lo legal como banderas principales para atender los reclamos ciudadanos, el arquitecto Héctor Benavides no sólo fustigó en su noticiero nocturno a una empresa dedicada a financiar préstamos económicos, sino que hasta la emprendió contra el área comercial de Multimedios.

Basado en una denuncia ciudadana contra la empresa denominada 180 Grados, el decano de la televisión en Monterrey reclamó a quienes le venden espacios publicitarios a ese negocio haber permitido que el tiempo aire de Multimedios Radio se usara para ofertar negocios presuntamente fraudulentos.

Incluso, en su comentario al final de la nota presentada por Alexandra Amao, el titular del Telediario nocturno afirmó haberse puesto en contacto no sólo con los directivos de la compañía 180 Grados, sino con el personal del área comercial para que cumplan con el contrato de préstamo al ciudadano afectado y no manchen la imagen de Multimedios.

Un aplauso por “El güero” Benavides por hacer lo que mejor sabe y se le reconoce: defender a los indefensos.

RETAZOS

Quien no tuvo ni cómo defenderse ante las críticas y burlas de las fanáticas del grupo Los Mier es Julio Cesar Cano, titular del noticiero matutino de Info7 Azteca Noreste.

Cano, quien dejó hace semanas la titularidad del noticiero Enfoque de Núcleo Radio Monterrey, se aventó la pifia de decir que el recién fallecido Eduardo Mier era sólo el animador en las presentaciones en vivo y que sólo cantaba en el tema Pobre Gato.

Obvia decir que las redes sociales de TV Azteca se llenaron de reclamos de las acérrimas fans de la agrupación conocida como “los Príncipes de la Canción Chicana”, quienes le reclamaron a Cano su falta de conocimiento sobre el tema y, peor aún, la ligereza con la que hacía los comentarios sobre el devenir de Los Mier.

Detallaron que Eduardo Mier fue la segunda voz en el grupo y voz principal en una de sus canciones más populares: Te amo.

Por cierto, los aztecos están de estreno con nuevos estudios para sus emisiones diarias. Como niños con juguete recién recibido, presumieron a diestra y siniestra la amplitud y colorido del set.

La que dio un salto de rana para adelante es Lucero Rodríguez, perdón, Lucerito Rodríguez para los cuates.

La también regiomontana apenas y duró cuatro meses en el equipo de México en Alerta de TV Azteca, donde la enviaron a diversos destinos del país a reportear. Ahora ya dejó de pertenecer al que ella misma llamó “el mejor equipo de periodistas del mundo mundial” y se incorpora como reportera diaria.

Nada más un consejo Lucerito: el área de Noticias de Azteca México es muy diferente al de tus anteriores chambas, ya que ni les gustan las niñerías, las poses de wannabe o supercooles que adoptas, además de que no son son muy afectos a presumir logros y triunfos personales basados en las tragedias e incidentes que se cubren como profesionales. Son ligas mayores pues.

DE CONSENTIDOS, REGRESOS

Y PARTIDAS

Quien tiene molestos a más de uno en Milenio Diario es Daniela Mendoza por el trato preferencial que le da a una novel reportera.

Resulta que la coordinadora editorial y jefa de Información le tiene tanto aprecio a su tocaya de la sección de Negocios, Daniela García, que la ha premiado –así lo dicen- con coberturas especiales fuera de Monterrey, espacios privilegiados en la edición impresa y el portal digital, amén de permisos excepcionales para ausentarse días laborales, salidas temprano, cobertura de fuentes y eventos cómodos, entre otras linduras.

El problema que es que esta preferencia es para una reportera de Negocios que, estarán de acuerdo, no es la sección más leída de un periódico, mientras que la raza de Metrópoli y demás secciones, operan con las uñas y sin recursos.

Tras su salida del área de comunicación y relaciones públicas de la Universidad de Monterrey, Vicente Guerrero, se incorporó como jefe de prensa de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A ver si ahora sí el ex reportero de El Norte le baja dos rayitas al favoritismo con sus ex compañeros de redacción y la soberbia con la que siempre trató a la raza de los medios durante el tiempo en el que estuvo en Conarte y la UdeM.

Guerrero debe tener claro que estas actitudes no van para nada con la forma de trabajar de su jefe Celso José Garza Acuña quien, a diferencia de su empleado, es el tipo más aterrizado del mundo.

Alma Torres regresó por tercera ocasión a las filas de la sección de Locales que dirige Rolando Macías en periódico El Porvenir.

Quien dejó el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado es Abraham Vázquez, también ex reportero de las secciones Vida y Local de El Norte, debido a que inició las gestiones para la obtención de una beca académica en el extranjero.

Y no nos vamos sin dejarlos con la gustada pregunta de la quincena: ¿Quiénes son las guapísimas conductoras quienes gozan de la protección de Roldán Trujillo, quien impide que sean siquiera mencionadas en El Resbalón?

Dudas, reclamos y mensajes

enviarlas a: [email protected]