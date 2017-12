La copa del campeón es para NL

Los regios pasamos de la guerra de rivales a la gran fiesta del futbol mexicano. Tigres venció al América y Rayados pasó por encima del Morelia; ambos con marcadores contundentes. Fueron muy superiores a sus adversarios. Significa un regalo anticipado de Navidad para la única y mejor afición de México.

Se trata de una final histórica para Nuevo León. Se enfrentan por el campeonato los dos equipos locales que más rivalidad y pasión despiertan en el futbol mexicano, desplazando por mucho al interés que pudieran generar otros clásicos entre equipos como América, Chivas, Cruz Azul o Pumas de la UNAM.

Simplemente nuestros equipos regios respondieron a las exigencias de esta gran afición. Felicidades afición regia.

Final de locos. ¿Imaginas los dos estadios llenos en jueves y en domingo? El jueves lleno el Universitario jugando Tigres vs. Rayados, en el BBVB la afición rayada apoyando a su equipo viendo la transmisión del partido en pantallas gigantes en su estadio de la Pastora y el domingo al revés volteado y viceversa, el partido desde el estadio BBVB lleno para ver el partido Rayados-Tigres, mientras la afición felina acude a su estadio a ver desde las tribunas el partido de la gran final-final. Eso sí sería la locura.

Los Rayados y los Tigres pasaron a la gran final como el 1 y el 2 del torneo de la liga Mx: la liga más atractiva del continente americano, aún por encima de la MLS de los Estados Unidos y ni se diga de las ligas de Brasil, Chile o Argentina.

Ya no hay cuestionamientos -envidias tal vez-, son los mejores equipos de México. Los equipos son grandes por sus resultados, no porque lo diga un cronista. Esos resultados se alcanzan cuando hay directivas que definen lineamientos, objetivos y establecen metas con altos estándares de calidad.

Los directivos exigen resultados a sus jugadores porque saben que el mejor pago a una afición leal son los triunfos. La afición es la que le da vida a un estadio, es la que hace que un equipo sea grande, cuando el equipo responde con resultados.

Pero los resultados se alcanzan cuando sus jugadores son constantes en cada partido, cuando dejan la camiseta en el campo, cuando se entregan y salen con la victoria.

Sin duda han sido años de trabajo, disciplina y esfuerzo para nuestros equipos. Esas condiciones se ven reflejadas cuando los equipos pasan a la fase de liguilla buscando coronarse en cada campeonato.

En cada partido han buscado ser persistentes porque saben que no pueden fallarle a esa afición que en cada partido acude al estadio con la ilusión de ver a su equipo partirse el alma hasta perforar la portería del rival.

Ya es memorable el momento en que el calendario registrará para la historia dos clásicos en la final del campeonato de la Mx del torneo Apertura 2017.

Esperamos ser los cronistas de la carne asada más grande del mundo. Los niveles de carbón encendido y el olor a carne asada seguro serán los más altos que se vayan a registrar en una ciudad con el hábito de consumir grandes cantidades de carne durante los partidos.

¡Ve por la carne y las cervezas!, es la frase más común antes de cada encuentro. ¿Qué serían las carnicerías sin una afición con la afición a la carne asada? Lo mismo que las cerveceras y los equipos. Sin afición no hay fiesta y en esta ocasión tendremos que echar mano de cientos y miles de toneladas de carne de otras regiones del país: Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y un largo etc., etc., para satisfacer el apetito feroz de unos Tigres indomables e incomparables y de unos Rayados únicos e invencibles.

¿Cerveza? Tenemos la fábrica, pero aún así habrá que solicitar el apoyo de las compañías nacionales y extranjeras para abastecer la sed de triunfo de tanta afición que ni con los gritos de “¡goooool!” ahogarán la enorme alegría que siente una ciudad al ver a sus equipos montados en la cima del futbol mexicano. Seguramente Monterrey romperá récords Guinness.

La ciudad se paralizará -los memes lo pronostican-, pero una afición como la nuestra va a trabajar al día siguiente de cada partido con tal de contarle al rival quién será superior en la cancha y será el campeón del futbol mexicano. Hagamos de esta final la gran fiesta del futbol mexicano: Rayados vs. Tigres 2017.

