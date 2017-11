El juego del ajedrez

En el círculo más cercano al gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, no hay dudas de que juntará las 860 mil firmas para convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República. La única preocupación es que no se podrían duplicar o triplicar, como pasó en 2015.Pero de que “El Bronco” ya tiene listo su equipo de campaña para cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) agite la bandera de cuadros, eso es un hecho, donde Diana Adame, directora de Comunicación Social del gabinete estatal, tiene un monoplaza seguro en la línea de arranque.Otro que está muy activo en estas semanas, desde que el Ejecutivo anunció que va por las llaves de Los Pinos, es su mercadólogo político de cabecera, Guillermo “Memo” Rentería, el cachanilla (oriundo de Mexicali, aclaración para los mal pensados).Mauricio Torres Elizondo, hermano del secretario de Administración, de nombre Enrique, será uno de los hombres claves en la etapa de la recolección de firmas y, de lograr el objetivo numérico, más cuando empiece la campaña presidencial.La mazorca del gabinete empezará a desgranarse a partir del primer día de enero de 2018, fecha en la cual empezará la licencia que pidió al Congreso del Estado Rodríguez Calderón, para hacer la estrategia de la campaña, y luego a recorrer el país pidiendo el voto de los 80 millones de electores.Otro que será clave -sobre todo en la segunda etapa- será el matamorense Carlos Pacheco. Para hacer memoria, estuvo a punto de convertirse en secretario de Desarrollo Social al comienzo de la administración, pero grillas externas, más que el fuego amigo, lo zarandearon y lo tumbaron.En el PRI nadie está seguro y la última decisión de quién o quiénes irán de alcaldes y diputados locales por la reelección la tomarán Pedro Pablo Treviño y Enrique Ochoa Reza, dirigente estatal y nacional del PRI, respectivamente.Entre muros del carcomido edificio de Pino Suárez y Arteaga se asegura que lejos estarán de influir en esa decisión los dos ediles que se perfilan para la sucesión gubernamental en 2021, Francisco Cienfuegos (Guadalupe) y Adrián de la Garza (Monterrey), pues no son camaradas de Pedro Pablo.Por esa razón, en territorio guadalupense se anda moviendo el diputado local Héctor García García, quien le reza a todos los santos para que Cienfuegos sea el ungido para pelear los dos escaños en el Senado de la República. Sólo de esa manera el legislador podría aspirar a ser el candidato a edil.En ese territorio, Daniel Torres, ex legislador federal que renunció al tricolor, tiene asegurado su lugar en la boleta como independiente, mientras en el PAN hay tiradores de sobra: Pedro Garza, Alfonso Robledo, Arturo Benavides y Francisco “Paco” Bustillos, todos con su plan B o C.En Juárez, Américo Garza ya tiene la bendición de “El Bronco” para evitar la reelección de Heriberto Treviño por la vía independiente. Hay que recordar que en 2015 fue cobijado por las siglas del Partido Encuentro Social (PES).En Monterrey, “El Pato” Zambrano ni loco -bueno, tiene mucho de eso-, volvería a competir por el Partido del Trabajo (PT) y fue reclutado por MORENA, mientras que el “elegido oficial” independiente será Aldo Fasci Zuazua, ajonjolí de todos los moles y ex vocero de Seguridad del gobierno.A su vez, el PES tiene dos tiradores para la capital regia: el diputado federal del PRD, Waldo Fernández, y Francisco Javier ‘El Abuelo” Cruz, ex futbolista profesional sin chamba, perdón, con capacidades políticas.Por cierto, Víctor Pérez Díaz desistió de ir por la alcaldía regia por el PAN y su apuesta es ser senador o diputado federal, una vez que sabe que los dados están cargados desde el CEN de su partido para postular a Felipe de Jesús Cantú, buscado repetir en el cargo que tuvo hace un buen de años.La duda que hay entre inconformes dentro del albiazul ante esa opción es que si “El Flaco” no le pudo ganar a Ivonne Álvarez García en 2015, ¿podrá vencer, ya no a Adrián de la Garza, sino al “Pato” Zambrano, quien no cantó mal las rancheras hace dos años?En Santa Catarina está bien firme la candidatura de Héctor Castillo para reelegirse, apoyado por Díaz Pérez y compañía, mientras que MORENA tiene seguro al exmunícipe blanquiazul, Dionisio Herrera Duque.Y regresando a Guadalupe, MORENA mandará a la guerra a otro exalcalde del PAN bien chamuscado, Jesús María “Chema” Elizondo, quien en su carrera reciente por la gubernatura abanderó al desaparecido Partido Humanista y ni en su cuadra votaron por él.Víctor Fuentes también se aplacó y ve lejos la chance de ser candidato al Senado, por eso su reto es convencer a los dueños de Acción Nacional en Nuevo León, Zeferino Salgado, Raúl Gracia y Pérez Díaz, de que puede ganar, evitar voto cruzado y favorecer a Ricardo Anaya, de ser el candidato presidencial del PAN, PRD y MC.Porque en 2015 los panistas se quedaron con el ojo bien abierto cuando Fuentes ganó, sin embargo, los nicolaítas que siempre votan por el PAN diferenciaron su sufragio a favor de “El Bronco”.En Escobedo, pese a que Clara Luz Flores estaría tranquila porque su reelección sería la menos complicada de los alcaldes tricolores, no quieren ninguna sorpresa y tendrán todo bien medido y planchadito.En esa localidad, Miguel Ángel García Domínguez, conocido como “El sonrics” y exalcalde del PAN en San Nicolás, está en la mira de MORENA para entrar a la contienda.Y en Apodaca el edil Oscar Cantú hace todo lo que tiene a su alcance para rendir buenas cuentas a su partido y que sus dirigentes no volteen a otro lado, como el reciente anuncio de un proyecto de videocámaras para reducir los índices de inseguridad, único en Nuevo León y en México.En San Pedro hay dos que suenan fuerte por el PAN: el tesorero Rafael Serna, cuyos logros con el manejo de las finanzas fueron restadas en el informe de Mauricio Fernández, y Rebeca Clouthier, mientras que Homero Niño de Rivera, secretario del ayuntamiento, podría tener asegurada una curul federal o local.Donde parece que todo quedaría igual es en el Congreso local, con los pastores de las bancadas del PRI y PAN, Marco Antonio González y Arturo Salinas respectivamente, bendecidos por sus organismos políticos y porque serían más necesarios en esa trinchera para la futura guerra de 2021.