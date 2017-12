Crespo y Willy, bye

Estaba un día El Apuntador escribiendo la carta a Santa Clós cuando supo que el gobernador de Tamaulipas se quedó desamparado al interior de El Norte, pues despidieron bien gacho a Edmundo Crespo, quien durante muchos años fue editor de las secciones de Negocios y Estados.Cuentan que Crespo salió por la puerta trasera, y que su chamba más cercana será rentarse como Papá Noel en la Avenida Juárez en esta época navideña, pues encontrará cerradas las puertas en cualquier medio de comunicación.Originario de Ciudad Victoria, el despedido se encargó de abrirle las puertas del periodicote al político panista cuando era alcalde de Reynosa entre 2005 y 2007 y estuvo en el ojo del huracán en temas de corrupción.Hasta los mismos corresponsales de El Norte en Tamaulipas se quejaban de Crespo porque ¿olvidaba? publicar notas en contra del posterior diputado local, funcionario federal, senador y actual ejecutivo estatal, y sólo autorizaba para su publicación “las bonitas y con olor a perfume panista”.El susodicho comenzó el área de Negocios como reportero, luego como editor de esa sección. Posteriormente era el responsable de los corresponsales en los estados y terminó en el departamento de encuestas.También como coordinador de las corresponsalías caminaba sobre el filo de la navaja por el manejo que se hacía de la información delicada con entidades asoladas por el crimen organizado, pero siempre la libró y la prueba es que siguió en la institución. Vaya, tenía buenos padrinos.En los últimos meses encabezaba el proyecto de encuestas llamado DataLógica, una subdivisión del tema estudios de opinión y encuestas del grupo, para efectos no periodísticos, sino para cumplir contratos de particulares.Un día Crespo avisó a sus jefes que se iría a partir de cierta fecha por un proyecto personal, y los directivos superiores no aceptaron esa condición, por lo cual le dijeron que “de una vez, patitas a la calle”, para protegerse y que no sacara información. Y ni se despidió de su computadora.Otras versiones se refieren a que fue víctima de la rasuradora del junior Alejandrito Junco de la Vega, pues la precaria situación financiera actual del otrora monstruo de la información de Washington y Zaragoza le está obligando a deshacerse de empleados con altos sueldos.Mientras son peras o manzanas, cierto es que otro que puso sus barbas a remojar es el subdirector de Locales, Humberto Castro, molesto porque no fue designado por los dioses como el sucesor de Martha Treviño, la directora editorial que pronto se jubilará.Y un reciente jubilado que no extraña para nada el periodicote es Juan José Cerón, por muchos años jefe del departamento de fotografía, dedicado a dar cursos privados. Uno reciente o vigente en el Museo MARCO.

¡DE ÚLTIMA HORA!

TERREMOTO EN MULTEMEDIOS

Cuando se estaba por mandar a prensa esta edición, El Apuntador se enteró de la bomba que acaba de estallar en Multimedios pues Willy Guevara, el poderosísimo director comercial de la empresa ¡fue despedido!

Como lo leen queridos lectores, Guevara, quien ocupaba una de las posiciones más importantes en el grupo de medios de comunicación, se acaba de quedar sin chamba la mañana del 5 de diciembre.

Los detalles de por qué lo “cepillaron” aún no están muy claros, sin embargo este columnista ya está trabajando horas extras con sus informantes al interior de Multimedios para traerles toda la historia.

La salida de Guevara no es cosa menor, pues basta recordar que era el encargado de negociar todos los convenios publicitarios y otro tipo de negocios con los alcaldes de los municipios de la entidad.

Guevara siempre portó la filosa katana del poder de Multimedios para acalambrar ediles y obligarlos a aceptar las condiciones económicas de la empresa.

De hecho el hoy desempleado era la pesadilla de todos los jefes de Prensa y Comunicación Social, quienes perdían el sueño y el hambre apenas veían que les llegaba una llamada de Guevara a sus teléfonos celulares.

DEL PLATO A LA BOCA…

Independientemente de lo que sucedió en las semifinales del futbol mexicano, hay que decir que los analistas deportivos de Multimedios Televisión necesitan moderarse un poco en sus comentarios con respecto a la final del torneo nacional.

Ahí tienen que Willy González, Raúl “El Cora” Isordia y Aldo “El Genrunchito” Farías, ya andaban programado el festejo ya sea de los Tigres o de Rayados ante su inminente triunfo y campeonato mexicano.

En un exceso de confianza que la verdad cayó en lo fastidioso, el trío de conductores de Futbol Al Día ya daban por hecho la tan esperada “final regia” entre Tigres y Rayados, cuando todavía no se jugaban los partidos de vuelta de la semifinales.

Tan emocionados andaban con la final regia, que el trío de… analistas llegaron al exceso de disponer de la Macroplaza, el Estadio Universitario y hasta el BBVA para las celebraciones del equipo campeón que, según ellos, sería de Monterrey.

Todo esto sin que siquiera se hubieran jugado las semifinales.

Sobra decir que esto fue una verdadera falta de respeto a los 200 fanáticos del América y cinco del Morelia que viven en Monterrey y quienes no perdieron la esperanza de que sus equipos pudieran dar la sorpresa y echarle a perder la fiesta al trío de… analistas.

¿Así o más soberbios?

EL ERROR DEL 93

Este exceso de confianza en algunos analistas deportivos de la televisión local hizo recordar a este su Apuntador una vieja anécdota que ocurrió en El Diario de Monterrey hace 24 años, cuando era director Jorge Villegas y otra camada de periodistas ocupaba la redacción de esa rotativo, ahí en avenida Eugenio Garza Sada.

En el mes de mayo de 1993 se disputó la final del torneo de Primera División entre los Potros del Atlante y los Rayados del Monterrey, equipo que por primera ocasión aspiraba a un título en el balompié mexicano. El partido de ida se jugó en la capital del país y la vuelta en el estadio Tecnológico.

En previsión de que la escuadra albiazul, que fue derrotada en el Azteca 1-0; pudiera remontar y se alzara con el trofeo en su propia casa, los directivos del rotativo planificaron toda una estrategia comercial y periodística para poder ganarle a la competencia en todos los terrenos.

Para ello, la planta de reporteros de Deportes se puso las pilas y durante varios días entrevistaron jugadores y exjugadores de Rayados, fanáticos de hueso colorado, directivos, a los rivales Tigres y a todo el que se dejara, con tal de armar un suplemento informativo el cual obvio fue vendido con antelación a diversos clientes y patrocinadores.

El suplemento era de más de 60 páginas, la mayoría de ellas dedicadas a la publicidad. El especial se imprimió desde días antes del partido final celebrado el 29 de mayo, sólo dejando “libres” la portada y contraportada para, aprovechando la cercanía con el estadio Tecnológico, de volada echar a andar las rotativas nomás sonara el silbatazo final, y en el tiempo que se hacía la ceremonia de premiación del equipo ganador (Rayados por principio, según el Diario de Monterrey y La Afición) ir a vender entre los hinchas el periódico que daba cuenta del triunfo.

El resultado fue otro 3-0 favor los Potros, y la cruda realidad obligó a parar las prensas de la rotativa, dejar miles de suplementos almacenados en las bodegas y el despido sin pago de decenas -quizás cientos de jóvenes y niños-, contratados para distribuir el supuesto suplemento de la victoria rayada.

Obvia decir que las pérdidas económicas para El Diario de Monterrey y mi partner Francisco González fueron millonarias, al no pensarse en hacer una edición festejando a los sub-campeones. “¡Lástima Margarito! Qué cosas tiene la vida, Mariana, que cosas tiene…”.

Así, a los reporteros, fotógrafos y editores, quienes hicieron chamba extra al igual que diseñadores, todavía se les deben el trabajo extra que hicieron para esa edición especial.

RETAZOS

En otros temas el pasado 5 de diciembre se llevó a cabo la celebración del 39 aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El evento fue una verdadera fiesta que reunión a maestros, alumnos, ex directores y egresados de la facultad que lució como en sus mejores tiempos.

Francisco Valdez, coordinador de la FCC en funciones de director fue quien sirvió de anfitrión a este evento.

El que presume tener en la bolsa a dos muy altos directivos editoriales de El Norte es Raymundo Pérez Lancón, al grado que ofrece entre sus servicios publicar columnas al mejor postor.

Y el asunto es que un “cliente” quedo atravesado, ya que “La Pájara” no pudo cumplir con la columna y ya había recibido el “saludo”.

Mal por “La Pájara”, que a nombre de los dos altos directivos prostituye el periodismo serio de El Norte.

Cuando uno ya estaba por cerrar bitácora este 2017 sin novedades laborales en los diversos medios de comunicación, este columnista se enteró que José Luis Portugal regresó a los micrófonos radiales como titular de un espacio noticioso.

Forjado en la escuela de Grupo Radio Alegría en la que por más de 25 años –si no es que más- ocupó diversos cargos, desde reportero a director editorial, Portugal tiene ahora nueva camiseta.

A partir del 1 de diciembre ingresó a Núcleo Radio Monterrey para conducir la edición del mediodía del noticiero Enfoque, en el 90.1 de frecuencia modulada. Sí, ese espacio del que fuera removido -sin causa grave aparente- en octubre, tras casi cuatro años de ser el consentido y mero mero petatero, Julio César Cano.

Portugal, quien tuvo una fugaz carrera como coordinador de noticieros en el canal 28 durante la época en que Judith Grace fue la directora, estuvo casi seis meses en la banca, es decir sin chamba, cuando ¡sopas, perico!, le mandan llamar y le ofrecen la titularidad de Enfoque.

La salida de GRA del ahora conductor de NRM se dio como parte de la renovación que la tercera generación de la familia Estrada pretende imponer con sangre nueva, en un experimento donde no les ha ido muy bien que digamos.

Curiosamente, otro ex Radio Alegría, Héctor González, exdirector editorial, conductor y jefe de información, quien también fue jubilado por Alberto y Mauricio Estrada, tiene meses, muchos meses de colaborar de manera cotidiana en el Círculo Informativo de NRM, con la conducción titular de Rubén Darío Bernal, exreportero de los desaparecidos periódicos El Nacional y Cambio y de Radio México.

Quienes están para llorar son los compañeros del departamento de Noticias de TV Azteca Noreste, quienes ya ni siquiera hacen el esfuerzo de salir a reportear las notas.

Ahí tienen que en la edición del Info 7 Nocturno del pasado 29 de noviembre, cuatro de las cinco notas que emitieron en el primer bloque era de asaltos, robos y atracos captados por cámaras de vigilancia.

Desgraciadamente, este tipo de notas, que siempre son filtraciones de un Policía Ministerial o Perito de la Procuraduría, se han puesto muy de moda en los medios locales; sin embargo, en el caso de TV Azteca ya exageraron en su uso.

Este columnista no se quiere imaginar qué es lo que va a pasar con el Info 7 el día que no haya videos de cámaras de seguridad o la vigilancia hacia los ministeriales y peritos sea tan efectiva que ya no van a andar pudiendo filtrar videos a los reporteros. Seguro ese día no sale el Info 7.

CAMBIOS EN ASOCIACIÓN

DE CRONISTAS DEPORTIVOS

La Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Nuevo León “José Reina Arjona” celebró hace unos días su asamblea general ordinaria en la sala “Ramón Oviedo” del Gimnasio Nuevo León.

En esa reunión plenaria se eligió a la nueva mesa directiva, quedando como presidenta Blanca Alicia Puente Juárez, como vicepresidenta Jessika Méndez, y como secretario Homero Chávez para el periodo 2017-2021.

Puente Juárez ha sido por años un referente en la cobertura del deporte amateur en Nuevo León, y defensora y promotora de todas las disciplinas desde el área de prensa del Instituto del Deporte.

El resto de la mesa directiva de la Asociación de Cronistas lo integran los reporteros Jessika Méndez, Homero Chávez de TV Nuevo León y Martha Cedillo de Multimedios Televisión y La Afición Monterrey.

Semanas atrás en el Hotel Ancira también hubo reconocimiento para colegas por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, delegación Nuevo León, que encabeza Héctor Covarrubias.

Entre ellos a María Elena Meza, Julio César Cano, Jorge Escobedo, Fernando Núñez, Luis Horacio Macías, y post mortem a Roberto Hernández Jr.

Mención aparte merece el que recibieron el profesor Ricardo Torres Martínez, toda una institución en el gremio, amante y defensor de la fiesta brava, y Ángel Macías, uno de los Niños Campeones del beisbol.

Quien anda como niño con juguete nuevo es Juan Teniente, exreportero policiaco de varias televisoras locales, al publicar su primer libro titulado México: la guerra no declarada, editado por Kindle y que se puede adquirir en Amazon a 278 pesos.

Es un libro policiaco sobre hechos violentos del 2006 al 2016, con anécdotas, historias, investigación y entrevistas del autor, quien también tuvo une breve experiencia como editor de La Tarde, un periódico popular en Reynosa, y otra desagradable en el ABC de Monterrey.

En otros temas, cuatro alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL empezaron a realizar prácticas profesionales en el departamento de Prensa de gobierno del Estado y en RTVNL o Canal 28.

Se trata de pupilos en las aulas del profesor Héctor Hugo Jiménez: Sebastián Estrella, Valeria Caro, Dalia Espinosa y David Vivas. Otro de nombre Alan Negrete encontró trabajo en el municipio de García y, una tercera, Rubí Garza, se integró a la empresa Hora Cero Encuestas.

¡Aguas! Porque si se lo proponen, ellos serán los reporteros y los periodistas del futuro en los medios locales y, ¿por qué no?, a nivel nacional o internacional.

Un grupo de fotógrafos mexicanos estuvieron recientemente en La Habana, Cuba, para hacer lo que les apasiona en uno de los últimos eslabones del comunismo, teniendo la suerte de hacer fotoperiodismo en un domingo de elecciones.

Ellos son Jorge López, de Milenio; Alfredo Estrella, de la agencia AFP; Itzel Rodríguez y Gabriela Suárez, de Cuarto Oscuro; Alejandro Acosta, de El Universal; Andrea Jiménez, de Hora Cero; Carolina Torres, de Straffon y el freelance David Gual Medellín.

Es oportuno mencionar que cada uno se rascó con sus propias uñas, es decir, que pidieron vacaciones o días de permiso a sus empresas para realizar el viaje a un país donde se puede hacer una maestría práctica con el lente.

Y la pregunta tan esperada: ¿cuántas televisiones de última tecnología se ganará el antes conocido como Mario Alberto “el mil cachuchas” Palacios en las posadas?

Dudas, reclamos y mensajes

