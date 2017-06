Sigue lectura en gusto juvenil

Los “booktubers” son los nuevos críticos literarios de su generación. Alondra Delgado Robledo, de 16 años de edad, comenzó a reseñar best sellers por distracción, ya que dedicaba la mayor parte de su tiempo a navegar en Internet, y fue así que vio una manera divertida y entretenida de disfrutar la literatura y comenzar a escribir sus propias historias.

Aunque la lectura es considerada un hábito en decadencia entre los jóvenes neoloneses, la realidad es otra, pues la promoción de libros que desarrollan los “booktubers” es una manera de fomentar la lectura.

Desde hace cinco años, aproximadamente, este método de difusión de libros de interés llegó a México, empleando la plataforma Youtube, donde los amantes de las letras se encargan de criticar, reseñar y divulgar sus obras literarias favoritas o populares.

Esta actividad se convirtió en una de las favoritas del sector juvenil, tal es el caso de Alondra Delgado Robledo, escritora autodidacta de la localidad.

La joven “booktuber” señaló que la tendencia actual en torno a la literatura se encuentra en Internet, que es como una iniciación para los más pequeños.

“Esa creencia de que los jóvenes no leen es muy errada, cada vez que acudo a las ferias del libro en Monterrey es muy común ver a jóvenes e incluso niños buscando libros”, aseguró.

Los “booktubers” son los nuevos críticos literarios de su generación, y la mayoría rondan entre los 16 y 25 años de edad.

En el caso de Delgado Robledo, de 16 años de edad, quien comenzó a reseñar best sellers por distracción, lo hizo porque dedicaba la mayor parte de su tiempo a navegar en Internet; fue así que vio una manera divertida y entretenida de disfrutar la literatura y comenzar a escribir sus propias historias.

ESCRITORA AUTODIDACTA

Delgado Robledo se abrió camino en el mundo de las letras pues su pasión por leer y escribir la llevaron a convertirse en una escritora autodidacta y a realizar sus primeros videos como “booktuber”.

A la fecha cuenta con siete trabajos (no todos publicados), que constan de tres novelas completas, y dos historias cortas y adaptaciones, las cuales espera incluir en algún libro para darlas a conocer.

Ni siquiera conozco tu nombre es el título del primer libro físico de la autora, el cual vio la luz en noviembre del año pasado. Consta de 126 páginas y ya se encuentra en el gusto de cientos de lectores amantes del género Teen fiction.

Los romances juveniles son los temas centrales que aborda Delgado Robledo, en este caso su novela relata la historia de cuatro jóvenes que se enamoran de la misma chica, en el mismo lugar.

En su libro, los personajes centrales, Evan, Taylor, Cameron y Andrew, con diferentes personalidades, pasan por una serie de acontecimientos para ganarse el amor de Clare.

Así es cómo se describe la historia: “¿Que pensarías si cuatro chicos se enamoran de la misma chica, en el mismo día, en el mismo lugar? Evan, Taylor, Cameron, y por último Andrew, todos con las personalidades más opuestas que te puedas imaginar, lo hicieron. Todos compitiendo entre sí por el amor de la señorita Clare. Los cuatro chicos piensan que han encontrado al amor de su vida. Ninguno sabe lo que le depara el destino”.

La novela, que ya está disponible en Amazon y Wattpad bajo el seudónimo de Plopus andante o Zara Danner, se encuentra buscando un espacio en algún estante de las librerías de la localidad, por lo que la autora ya se encuentra en proceso para lograrlo.

“En general es un romance, pero para mí es más como autodescubrimiento, porque los cuatro personajes principales se desarrollaron a través del libro y es ir conociendo un poco acerca de ellos, de cómo ven al mundo y cómo crecen un poco a través de la historia.

“Es más que nada para echarte un café o puede servir para que un niño empiece a leer, ya que es un libro ligero”, explicó la autodidacta.

Cabe destacar que los escritos de la joven comenzaron a desarrollarse desde que tenía 12 años, primero como fan del libro Juegos del Hambre, y a los 14 años decidió escribir novelas.

Sus lecturas favoritas son la literatura juvenil, el romance y la fantasía.

Aunque pareciera que los jóvenes no tienen el hábito de la lectura, es precisamente mediante los “booktubers”, que se acercan a trabajos literarios propios o de autores de renombre.

De acuerdo a la escritora, el mito de que los libros y los jóvenes no se llevan bien nace porque desde la primaria se les “obliga” a leer ciertas obras, que no siempre resultan del agrado de todos.

“Cuando estaba pequeña no me gustaba leer nada, porque los libros que me daban eran cosas que no me interesaban en absoluto, eran más lecturas obligatorias y pues a nadie nos gusta que se nos imponga nada.

“Eso es de siempre; de hecho, si me dicen ‘tienes que leer esto’, me va a costar mucho trabajo hacerlo”, señaló.

PLOPUS ANDANTE

Según la joven emprendedora, la escritura no la quiere para ganar fama, por eso decidió emplear el seudónimo de Plopus andante o Zara Danner.

El libro Ni siquiera conozco tu nombre la llevó a buscar espacios en los estantes de las librerías y abrió la posibilidad de escribir la segunda parte.

“He recibido muy buenos comentarios, incluso las personas que son más exigentes me dicen que disfrutaron mucho la novela, que es divertida.

“Lo ha leído gente desde 6 años, hasta mi abuelita que ya tiene más de 60, es algo que puede leer cualquier persona y disfrutarlo, porque es un libro muy ligero”, reiteró.

Su motivación para que su obra pasara del Internet a lo físico fue que quería tener un libro propio con ella; aseguró que su intención de venderlo, nunca estuvo en sus planes.

“A raíz de que mi familia se enteró, empezó a apoyarme, y es como más personas han llegado a tener el libro”, dijo.

La novela romántica tuvo dos presentaciones, una en un café del área metropolitana entre familiares y amigos, y otra en la Escuela Normal Superior, donde recibió buena aceptación.

“La lectura se trata de encontrar el libro perfecto para ti, y de ahí vas a saber lo que te gusta… Si se animan a leer el libro, no se van a arrepentir, independientemente de si les gusta o no leer y de la edad, lo van a disfrutar”, recalcó la escritora.