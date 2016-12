Los nacimientos: unas obras de arte

En los hogares mexicanos se conserva la tradición de poner un Nacimiento además del pino navideño e, incluso, en algunas casas este conjunto de figuras que representan la Natividad del niño Jesús llegan a ocupar el lugar protagónico de la temporada navideña.El Museo Metropolitano de Monterrey exhibe desde el 8 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2017 un total de 16 nacimientos de diferentes regiones del país.La exposición tiene como el fin de promover esta costumbre que hemos heredado de generación en generación, además de reconocer el trabajo de los artesanos mexicanos.En la muestra: “Nacimientos. Una mirada a México, visión de artesanos y escultores (1880-1995)”, los visitantes podrán apreciar los diferentes tipos de figuras que se distinguen por su originalidad y el uso de distintos materiales, desde cera hasta cuerno de toro.“En esta exposición encontramos un punto entre lo que es arte y lo que es cultura, en especial la cultura popular, porque finalmente lo que queremos celebrar es la época navideña y lo estamos haciendo con los nacimientos.“Vale la pena preguntarnos ¿qué significan los nacimientos? ¿de donde surgen y por qué? y vemos que tenemos muchos referentes por todas partes, pues el nacimiento es parte de nuestra formación familiar, es parte de nuestra educación y nuestra cultura”, señaló Luis Nevárez, director de Cultura de Monterrey.Mencionó que esta selección tienen algo en común, que es la manufactura artesanal de diferentes estados de la República Mexicana.“El nacimiento con una propuesta artística atiende una perspectiva social y creo que esta es la finalidad de esta exposición que no estamos anunciando con bombos y platillos , porque lo que queremos es que las familias regiomontanos tengan sepan un poco más de lo que el nacimiento significa para la cultura de nuestro país”, enfatizó.Por su parte Martha Sada, encargada de colecciones y exposiciones de la Dirección de Cultura de Monterrey, señaló que esta muestra representativa pertenece a un coleccionista de la localidad quien desea que su nombre se mantenga en el anonimato.“Pantealeón Panduro (1847-1909) es uno de los precursores de la artesanía mexicana en este rubro y en el año de 1880 inicia un movimiento de artesanía mexicana en el estado de Jalisco y ahí se encontraron con piezas muy exquisitas con una manufactura muy especializada”, refirió.También destaca un nacimiento de Jorge Wilmots (1928 -2012), regiomontano de nacimiento, pero que desarrolló su arte en Tonalá, Jalisco y su taller fue semillero de artistas, de ceramistas en México.“Todavía hay diseños de Jorge Wiilmot que se siguen fabricando y que dejó como legado. Aquí en Monterrey dejó implementados muchos procesos industralizados de cerámica y aunque no los registró como patentes y no se les reconoce como tal, los procesos de amalgama, de arcillas y demás pasos de fabricación siguen vigentes en la industria regiomontana”, apuntó Sada.Señaló que además de la creatividad de los artesanos, se puede apreciar el sello característico de cada estado, pues cada uno resalta por el material, por el vestuario y los elementos tradicionales de cada entidad pues, por ejemplo, en del estado Yucatán el niño Dios está en una hamaca y en vez de mula y buey hay un cochino y un guajolote, mientras que el Nacimiento de los Tarahumaras las figuras tienen el atuendo típico de los indios Raramuris.Llama la atención uno procedente del estado de Campeche, realizado por el artesano Claudio Francisco Novello Jiménez en 1986 con cuerno de toro, mismo que obtuvo el primer lugar de la IX edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos.La pieza estrella de la exposición es la que está producido en cera y que data de 1880. El mismo es originario de Cuatro Ciénagas Coahuila y pertenecía a sobrina nieta de Venustiano Carranza.No podía faltar el que representa a Nuevo León, que está hecho con cristal cortado de Cristaluxus en 1960.Luis Nevárez exhortó a la ciudadania a visitar el museo, ya que se extendió el horario para quienes salgan tarde de su trabajo y que no tenían oportunidad de llegar antes que cerrara el recinto.“Estamos extendiendo el horario, le llamamos ‘De noche por el Metropolitano’ tratando de captar toda la gente que no puede venir en horarios hábiles, estamos generando una serie de actividades los miércoles a partir de las seis de la tarde que normalmente es el cierre del museo, nos estamos extendiendo hasta las 10 de la noche”, finalizó.