Lamenta Taibo II ‘manipuleo’ oficial de la historia de México

En una conferencia realizada en los patios de la Universidad Regiomontana, el historiador y escritor mexicano invitó a los estudiantes y ciudadanos a adentrarse más en la historia de nuestro país, lo que les permitirá derribar mitos sobre lo que es ser mexicano, y contrarrestar la política oficial que busca justificar las prácticas neoliberales que se están implementando.

Para el escritor e historiador mexicano, Paco Ignacio Taibo II, resulta lamentable que los gobiernos panistas y priistas le estén “quitando fierro” y volviendo “blandengue” la historia mexicana, como una forma de justificar las políticas neoliberales que han implementado desde hace más de 20 años.

En una plática en los patios de la Universidad Regiomontana, el creador de las más celebradas biografías de Pancho Villa y Ernesto “Che” Guevara destacó la importancia de que los mexicanos, especialmente los estudiantes, se alejen de la educación formal de la historia de nuestro país e investiguen por su cuenta.

Esto se debe a que desde hace años los sucesos que nos han formado como nación han sido objeto de una manipulación estatal.

“Están usando la historia para justificar la apertura que le dieron a la derecha y que inició con la llegada del PAN al gobierno”, dijo.

Explicó que un ejemplo de esta política de Estado es que hace años se decidió que había que bajarle a la crítica histórica que debe existir en la relación entre México y los Estados Unidos.

De esta forma, eventos como la guerra entre las dos naciones en 1847, la expedición punitiva contra Pancho Villa que generó que tropas norteamericanas recorrieran el país, y la defensa del puerto de Veracruz fueron casi olvidados en los programas educativos.

Taibo II explicó que esta decisión fue tomada pues había un interés del gobierno mexicano de suavizar la percepción con respecto a los Estados Unidos con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

Otro lamentable ejemplo fue la intención que había entre algunos círculos del gobierno mexicano de realizar una exposición en honor a José Yves Limantour en el Palacio de Chapultepec.

El historiador consideró inaceptable que se quisiera recordar la memoria de quien no sólo fuera el cerebro financiero del porfirismo, sino responsable de otorgar los recursos económicos necesarios para la campaña que masacró a miles de indígenas Yaquis y Mayas.

En su disertación, el escritor señaló que al estudiar la historia los mexicanos podemos echar abajo mitos que nos han querido imponer, como que la corrupción y el conformismo son normales en nuestra naturaleza.

Indicó que la prueba más grande de que los mexicanos no somos corruptos son los 50 integrantes del gabinete del presidente Benito Juárez, pues la mayor parte de ellos murieron en la pobreza.

Tal es el caso del político y poeta Guillermo Prieto, quien ocupó en dos ocasiones la Secretaría de Hacienda, y que al momento de ser enterrado, sus familiares notaron que le faltaban botones a su saco.

El escritor manifestó que Monterrey también es un claro ejemplo de que los mexicanos no somos “agachones”, pues fue en estas tierras donde surgieron los llamados “camisas rojas”, fundamentales para el triunfo de los liberales en la Guerra de la Reforma.

Además, esta ciudad fue escenario de una de las primeras huelgas generales del país, en el año de 1920, misma que ocasionó una de las más fuertes represiones del Estado y de los patrones contra los obreros.

Ante ello, invitó a los participantes en la conferencia a “escoger su pasado” y estudiar la historia alejados de las versiones oficiales, pues será de esta manera como podrán impulsar en verdadero cambio en nuestro país.v