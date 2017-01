La Moringa: más que un suplemento alimenticio

Doña Toñita llevaba años sufriendo los efectos nocivos de la diabetes y la alta presión. Consultaba a uno y a otro médico sin ver resultados positivos. Se inyectaba insulina en la mañana y en la noche para paliar la hiperglucemia pero ésta no cedía ni con la ingesta de una gran variedad de medicamentos.

Esperanzada en recursos alternativos, se atendía también con un homeópata reconocido y consumía toda clase de brebajes que le recomendaban. Iba a todas: con un ingeniero que “dicen que es muy bueno y curó a fulano o a zutano”. Con una mujer “que sabe de física cuántica y no falla en el tratamiento de la azúcar”. Con el viejito aquel que además de sobar aplica imanes y conoce la acupuntura “como nadie”.

–Vaya, comadre… Dios es muy grande –vivía escuchando a personas de buena voluntad preocupadas por su mala salud y las dietas rigurosas a que era sometida.

–Encomiéndese al Santo Niño de Praga, pero hágalo con mucha fe, tía, y verá cómo se alivia, igual que un profesor mío de la preparatoria –afirmaba la hija de su hermana.

–Ponga lo que está de su parte, señora, con una mentalidad positiva y haga ejercicio constante sin desanimarse –le decía otro familiar que presumía de conocer la terapia metafísica y la meditación oriental.

En fin, doña Toñita ya no se mostró muy entusiasmada a inicios del año 2013 cuando le hablaron de la moringa. Inclusive el nombre le pareció difícil de memorizar y sus nietos se reían cuando lo pronunciaba porque creían que se trataba de un juego. Pero así la anunciaban en un programa comercial a través de Radio Recuerdo, en el 860 de AM, todas las mañanas, y no había dudas de que podía verse favorecida si hacía caso.

Así es que la insistencia de quienes le regalaron un frasco con cápsulas de moringa, con el fin de que tomara dos en la mañana y dos en la tarde, hizo que, como siempre, confiara “en Dios y una dicha” , según su consabida expresión.

Y, ¡oh sorpresa! Apenas transcurridas unas semanas de ser constante en el consumo diario de la moringa. que combinaba con sus medicamentos de costumbre y sin dejar de atender las recomendaciones del endocrinólogo, los análisis clínicos pronto ofrecieron una señal positiva.

En los subsecuentes estudios de biometría hemática doña Toñita comprobó su palpable mejoría de modo que ya no presentaba el cuadro de alarma en que se mantenía desde hacía tiempo. Y ni la azúcar glucosilada obtenida en pruebas de ayuno de 24 horas preocupó más a los especialistas.

Fue entonces cuando doña Toñita comenzó a popularizar el nombre de la moringa entre sus amistades y conocidos con el fin de que acudieran a comprarla si se sentían con síntomas de hiperglucemia e hipertensión. Y repetía el sonsonete publicitaria que tanto aprecia: “La medicina naturista no es la medicina de los pobres sino de los sabios”

–Antes de que les afecte el riñón o les llegue la retinopatía, hagan la prueba, por favor –les recomendaba como si estuviera segura de la vía por la cual ella había encontrado inclusive la estabilidad emocional que tanto anhelaba.

–Fíjese que tiene usted razón, doña Toñita –le dijo una profesionista de una institución bancaria–. Ya vi en internet muchos testimonios acerca de la moringa, y hay una gran cantidad de explicaciones científicas de este árbol de la India.

EL ÁRBOL DE LA VIDA

En efecto, la moringa es conocida en la India como “el árbol de la vida” por sus propiedades excelsas que en el 2010 comprobó el Dr. Emilio Olivares, coordinador del Centro de Agricultura Protegida de la Facultad de Agronomía de la UANL.

Desde la raíz hasta la semilla de la moringa es beneficiosa, por lo cual los investigadores de la UANL se dieron a la tarea de sembrar una gran cantidad de estos árboles con el fin de aprovechar su hoja como forraje por sus altos niveles de proteína, superiores a los de la alfalfa, pero en el curso de los estudios llevados a cabo, el Dr. Olivares se enteró que en Asia y África se aprovecha como suplemento alimenticio para niños desnutridos y mujeres lactantes, porque ayuda mucho a mejorar los niveles de nutrición.

“Lo más sorprendente es descubrir que esta planta posee 300 moléculas orgánicas con el efectos positivos sobre la salud en los seres humanos, pues tiene más vitamina A que la zanahoria, siete veces más vitamina C que la naranja y más calcio que la leche además de una buena cantidad de hierro en comparación con plantas similares”, repite una y otra vez el Dr. Olivares y su equipo de trabajo.

La elaboración de cápsulas de moringa comenzó en el 2011 en la Facultad de Agronomía donde se construyeron módulos especiales para el secado de la hoja y así molerla y convertirla en un polvo verdoso.

Y una vez obtenido el permiso de las autoridades de Salud, empezó la comercialización en pequeños frascos con cien cáosulas a cien pesos cada uno, y los recursos que se obtienen por cada venta se utilizan para proyectos de investigación en el Centro de Agricultura Protegida.

Su éxito se ha multiplicado por los testimonios de quienes consumen las cápsulas para disminuir los niveles de azúcar en la sangre y triglicéridos, así como para superar la gastritis y colitis, o dolores de coyunturas y mala circulación.

CONGRESO Y CURSOS

Ante la respuesta de la gente que ha propalado las bondades de la moringa en el tratamiento de la diabetes, la Facultad de Agronomía de la UANL realiza regularmente cursos sobre las propiedades, uso y manejo de este árbol, enseñando a los interesados a sembrar la semilla, transplantarla, cosechar la hoja y elaborar cápsulas.

El Dr. Olivares en enfático: “También se aprovecha para mostrar 20 recetas de platillos que se pueden preparar con la moringa”. E insiste en que todo está apoyado en citas bibliográficas de artículos científicos.

Finalmente comentó que el 23 de mayo se llevará a cabo el primer congreso internacional de la moringa en el auditorio de la Facultad de Agronomía en Escobedo, donde se expondrá el cúmulo de experiencias que se han conseguido en Cuba, a cargo de la LIc. Karol Becerra e Ing. Roselyn Martínez, quienes vendrán desde La Habana a hablarles a los 200 participantes.

Antes el Dr. Mark Olson, de la UNAM, desarrollará el tema sobre la moringa oleifera.

El árbol de la vida