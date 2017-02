Historia de ‘Don Alejo’ inspira nueva película

Alejo Garza Tamez fue un empresario y cazador mexicano quien se enfrentó a miembros de la delincuencia organizada para defender su propiedad, un rancho ubicado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esta hazaña inspiró la historia de la película “El Ocaso del Cazador”.

El director y actor mexicano, Hugo Stiglitz, reaparece en la pantalla grande con este largometraje en la que hace un homenaje a los mexicanos que como Don Alejo, han enfrentado la violencia que prevalece en algunos estados de la República.

La cinta, protagonizada por el propio Stiglitz, es dirigida por Fabrizio Prada y entre los dos escribieron el guión que incluye escenas de acción con un guiño al cine mexicano de los años setentas.

El pasado lunes 13 de febrero se realizó una función especial para medios e invitados especiales en Cinemex de Paseo San Pedro, con la presencia del director, productor y algunos actores.

En la trama, Stigliz da vida a Jerónimo, un hombre respetable del pueblo que es cazador, por lo que sus amigos le llaman de cariño “Hunter” y quien hace frente a una banda de narcotraficantes que ha provocado muchos desmanes en el pueblo.

“Esta película cuenta varias historias diferentes del problema que hay en México; estos jóvenes sin escrúpulos, sin familia, sin principios y sin educación que ven en la extorsión, el secuestro y los robos, la forma de atosigar a la población.

“En el caso del cazador, dice la leyenda de esta película que en un país sin ley la única salida es la autodefensa. Esos jóvenes empiezan a molestar a la gente trabajadora del pueblo, que ha vivido en México, que ha vivido ese amor a la tierra, ese amor a sus caballos, ese amor a la religión, con muchos principios y quieren acabar con esas cosas tan valiosas que tenemos” manifestó Stiglitz.

En el filme comparte créditos con actores que forman parte de la generación del cine mexicano de los setentas como Ricardo “El Güero” Carrión, Rojo Grau y Mario Almada, quien falleció poco después de haber terminado el rodaje.

“Aparece una cantina en la que Orfeón, Tele Fórmula, Radio Fórmula, nos dieron música de Jorge Negrete. Esta cantina tiene canciones de Lola Beltrán, Charro Avitia, el Mariachi Vargas.

“Por otro lado, tenemos música actual, que creo que es una combinación de valores musicales, además de una fotografía increíble y creo que tenemos una película muy completa, una película mexicana independiente.

“Esta película se la dedico al público mexicano, a todos los fanáticos del cine mexicano, a todos aquellos que han seguido mi carrera al otro lado de la frontera y vamos a seguir haciendo cine porque yo me voy a morir con una cámara de cine enfrente”, afirmó el cineasta famoso por su participación en filmes como “Robinson Crusoe”, “Tintorera”, “La noche de los mil gatos”, “No se aceptan devoluciones”, entre otros.

Fabrizio Prada es el director y co guionista de la película y mencionó que “El Ocaso del Cazador” se basó en lo hazaña de don Alejo Garza, pero se agregaron más historias relacionadas con sucesos ocurridos en el norte de México.

“Lo primero que hice fue reunirme con una amiga de Ciudad Victoria y ella empezó a contarme anécdotas que habían pasado en su ciudad para poder armar un guión con más acción, suspenso y más cinematográfico, metimos más historias que han sucedido en el norte también.

“Entonces hice un primer tratamiento, y luego hice un segundo tratamiento con otra guionista que se llama Fuensanta Valdés, que estudió cine en Cuba y posteriormente, el guión final fue realizarlo con Hugo ya en la locación donde filmamos que fue en Ayapango en el Estado de México”, señaló.

Este es el quinto largometraje de Prada y el segundo en el que trabajó con Hugo Stiglitz, ya que él le produjo el anterior filme “Tiempo Real”.

Entre el elenco, figuran Alan Ciangherotti, quien interpreta al líder de la banda y es el debut de Hugo Stiglitz Jr. cuyo rol es el de el nieto de “Hunter”.

“Yo hago el personaje de Lucas, en la trama soy el jefe de la banda de criminales y creo que es un personaje de esos que le decimos ‘garbanzo de a libra’, que le puedes sacar mucho jugo, encontrando la veracidad dentro la historia sobre todo por los hechos reales.

“Encontrar ese contacto conforme a crear un personaje que tiene que ver con la realidad, esa violencia en México, sobre todo en la parte norte del país y es parte importante dentro de la historia de el cazador”, manifestó Ciangherotti.

La música en esta producción es importante, porque se incluyeron éxitos del género regional mexicano, pero también se crearon temas ex profeso que estuvieron a cargo de Daniele Ciocio “Craft”, quien es yerno de Stiglitz.

“Hugo me explicó primero sobre las escenas, las emociones sobre la situaciones -que quería proyectar- y eso me inspiró a hacer la música para estas escenas. Después fuimos a los estudios Churubusco para la edición, pero hoy es la primera vez que veo toda la película”, comentó Craft.