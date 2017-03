Cuauhtémoc Cárdenas y la memoria de su padre

Como un líder que se adelantó a momentos importantes dentro de la historia de México, e incluso del mundo, fue recordado el presidente Lázaro Cárdenas en una biografía que hizo su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano basado en los propios apuntes del general.

“Cárdenas por Cárdenas”, fue presentado dentro del marco de la Feria UANLeer por su autor, Cuauhtémoc Cárdenas, Lucas De la Garza, Jesús Cantú Escalante y por Sergio Elias Gutiérrez, quienes coincidieron en que el general Cárdenas fue un gran estadista, mediador y visionario.

“Fue sin duda el mejor estadista que ha tenido México”, afirmó Cantú Escalante, quien consideró que el libro debe ser de lectura obligada para los universitarios y quienes deseen estar dentro de la política.

“Después de leer el libro no me queda la menor duda de que el general Cárdenas es el estadista mexicano del siglo XX” , afirmó el ex integrante del Consejo General del IFE.

Mencionó que Cárdenas buscaba que México fuera un país soberano, pero con la suficiente apertura para tener buenas relaciones con sus vecinos.

El tema de la expropiación petrolera fue un claro ejemplo de Cárdenas como negociador, mismo que fue abordado por Cuauhtémoc Cárdenas y los presentadores.

“Una de las formas de actuar políticamente de Cárdenas era ir al encuentro de los problemas, no dejaba que se complicaran más. Hubo un hecho muy importante que tuvo que ver aquí con el estado de Nuevo León.

“En los primeros meses de 1936 hubo un conflicto que se desata en La Vidriera y esto genera una huelga de los patrones y genera un conflicto laboral fuerte y entonces viene Cárdenas a Monterrey y habla con los empresarios; a partir de estos encuentros logran un acuerdo.

“Este acuerdo deriva en que el gobierno del presidente de la República fije los puntos de cual será la política de relación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios en el documento que se llamó ‘Los 14 puntos de Plástico Obrera’ que elaboró justamente para dar fin a los conflictos que habían surgido aquí en Monterrey”, recordó el ex candidato presidencial.

Anteriormente, Cantú Escalante había señalado que Cárdenas siempre ponía los intereses de México en primer instancia, así como la defensa de la soberanía del país.

“En todo momento se ve que prevalece el interés social sobre el interés particular, Cárdenas siempre actuó pensando en lo que era lo mejor para el país y no guiado por sus afectos personales.

“Uno de los temas que esta presente a lo largo de todo el libro es la importancia de la independencia económica en la soberanía de un país, y lo comento precisamente por lo que estamos viviendo en estos momentos en esta incertidumbre y en esta inestabilidad en lo económico por lo que sucede en el país del norte.

“Cárdenas no pretendía tener un país totalmente encerrado en sí mismo y al margen del mundo, sino todo lo contrario, abierto entre otras cosas a recibir a todos los asilados, pero si buscando siempre tener el control sobre su soberanía, sobre su territorio, sobre su economía y en este sentido el ya atisbaba algunos de estos riesgos en algunos de los apuntes que hizo a mediados de los años setentas”, refirió el ex director del periódico El Porvenir.

Lucas De la Garza destacó que el general Cárdenas tuvo la formación militar de hombres con rectitud moral y leyó una semblanza que hizo Francisco Múgica sobre el ex presidente cuando este tenia 31 años .

“Es sobrio y sencillo para comer, como para hablar; prudente como un viejo, cauto como un estadista, enérgico como un soldado, modesto como un hijo del pueblo y generoso y comprensivo con el dolor ajeno”, señala una parte de esta semblanza.