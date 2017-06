Inaugura cumbre latinoamericana de bienes raíces

El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón inauguró la sexta edición del Real Estate Business Summit Monterrey 2017.

Ante desarrolladores e inversionistas del sector inmobiliario de Latinoamérica, el Mandatario estatal destacó la labor que realizan los empresarios para el desarrollo tanto del Estado como del país.

“Siempre que voy a un evento, que me invitan así con personalidades como ustedes procuro un poco dejar reflexiones que permitan que su trabajo y su esfuerzo siga siendo no nada más para ustedes sino que se puedan llevar la reflexión que lo que ustedes hacen es en beneficio de la comunidad”, señaló Rodríguez Calderón.

“Yo siempre he dicho que los empresarios, cualquiera que sea su rama, son los que sacan adelante a este país, no los gobiernos. Los gobiernos somos tan pequeños en comparación a todo lo poderoso que es la organización de empresarios y lo que esto genera”.

Lorenia Canavati, Coordinadora de Vinculación de Enlace con la Sociedad Civil de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, señaló que para construir una mejor sociedad se debe trabajar sociedad y Gobierno.

Indicó que se han integrado planes de visión a largo plazo en temas como movilidad urbana, calidad del aire y ahora el nuevo plan hídrico.

“Hemos dejado atrás esa manera de trabajar donde sociedad y Gobierno trabajaban por separado”, dijo.

La Real Estate Business Summit es la cumbre inmobiliaria que reúne a los especialista más destacados de Latinoamérica para compartir opiniones en la materia y entablar relaciones de negocios. v