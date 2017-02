‘Terminaré con la corrupción’

En entrevista con Hora Cero, el aspirante a la gubernatura del Estado por Morena habló sobre sus planes en caso de ganar las próximas elecciones locales y que tienen como base un tema muy sencillo: hay que acabar con la corrupción, un cáncer que impide el desarrollo de la entidad y el país.

Santiago Armando Guadiana Tijerina es mucho más que un empresario metido a la política. Egresado de la carrera de ingeniería civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una maestría en ciencias que le ha ayudado a sobresalir en sus negocios del ramo minero.

Sin embargo, de unos años a la fecha su verdadero interés está lejos de las salas de juntas, pues se embarcó en un proyecto con el que espera llegar a la gubernatura del Estado de Coahuila.

Para hacerlo, primero se desligó del Partido Revolucionario Institucional, instituto político al que ingresó en 1969 y que le ayudó a convertirse en diputado local por el X Distrito Local, que representa su natal zona carbonífera.

Y aunque todos pensaban que su ruta iba a ser por la vía independiente, Guadiana Tijerina decidió aceptar la invitación que le hizo Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para buscar el gobierno del Estado bajo sus siglas.

Así ha empezado una lucha que, reconoce el empresario en entrevista con Hora Cero, no ha sido sencilla y que tiene un sencillo objetivo principal: terminar con la corrupción que existe en la entidad.

> ¿Por qué este deseo de gobernar Coahuila?

Quisimos pasar de espectadores a protagonistas, sobre todo porque creemos que se puede participar del otro lado de la mesa. A mi me ha tocado hacerlo desde hace años como empresario en diferentes actividades: primero me dediqué a las computadoras, luego a la industria de la construcción, y luego a la actividad minera y agropecuaria, que es en lo que estoy actualmente.

> Durante un tiempo usted participó en política, pero como afiliado del PRI ¿por qué se salió de este partido?

Yo salí del PRI allá por enero del 2012, cuando decidí apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero no por eso salí. Me salí porque nos dimos cuenta de que aquí en Coahuila y en muchos estados nos estaban engañando con el hecho de que hablaban de un adeudo público que resultó que era mucho más alto de lo que nos dijeron.

Eso como ciudadanos coahuilenses nos indignó y me dije: ‘voy a renunciar’, y de esa manera me separé públicamente del PRI en una cena que hubo precisamente con Andrés Manuel López Obrador y otros empresarios en Saltillo.

> Hubo un tiempo donde se le consideraba candidato a la gubernatura pero por la vía independiente…

Exactamente, de hecho yo no soy miembro de Morena, yo empecé con un proyecto independiente, y en ese caminar Andrés Manuel López Obrador me invita a participar en el proyecto de Morena, pues se enteró de todo el camino que hemos tenido sobre diferentes temas de interés social y en favor de la ciudadanía de Coahuila.

Yo acepté la invitación y la gente del consejo estatal me invitó a ser precandidato esperando que para finales de mes se defina quién será el candidato para luchar por lograr la gubernatura del Estado.

> ¿Qué posibilidades le da a Morena?

Yo creo que las condiciones están dadas porque tanto el PRI como el PAN han cometido los mismos errores a través de los años, creo que el PRI y el PAN son lo mismo y creo que una opción diferente en el estado es Morena.

Coincidimos con Andrés Manuel López Obrador, pues así como nosotros traemos un proyecto independiente, Morena es un partido independiente, diferente y que realmente ofrece un mejoramiento por el país, el estado, además -y eso es por lo hemos estado luchando nosotros-, acabar con la corrupción y establecer un gobierno con honestidad y transparencia en el estado de Coahuila y en toda la república.

> Coahuila ha vivido doce años turbulentos con una familia que ha concentrado todo el poder político ¿cuál es el saldo que le ha quedado a Coahuila de este moreirato?

Para empezar hay que hablar de un exceso de nepotismo por el hecho de que Humberto Moreira nos deja de herencia a su hermano Rubén, que afortunadamente ya está a unos meses de irse, eso habla muy mal de ellos pues siguen las mismas gentes incrustadas en el gobierno.

Cada día hay problemas de escándalos de corrupción como los contratos fantasmas de helicópteros, aviones, automóviles, para obtener dinero del Estado, luego las empresas fantasma y, últimamente, lo que se le viene a ese señor Riquelme que quiere ser candidato a gobernador y que gobernó la ciudad de Torreón.

Es una vergüenza que se hayan aprovechado del Fonden y que hayan guardado las despensas que les enviaron para la gente para promoverse en esta época de campañas, eso no es solamente vergonzoso, es un daño a la sociedad y es indignante que suceda. Yo creo que debe castigarse.

En el caso del PAN, nosotros denunciamos en La Haya, Holanda, la matanza de Allende, la del penal de Piedras Negras y ahora en una cadena de televisión nacional dicen que el exalcalde del PAN de Allende, el señor Sergio Lozano, que acaba de salir del reclusorio de Piedras Negras, dice que él le avisó al presidente Felipe Calderón de lo que iba a suceder en Allende, entonces ahí tanta culpa del PRI como gobernante del Estado como del PAN a nivel nacional.

Todos tienen una corresponsabilidad y permitieron que sucediera lo de Allende y del penal de Piedras Negras, y por eso al fin de cuentas el PRI y el PAN son lo mismo y sobre todo tratan de proteger a la gente involucrada. ¿De qué manera?, Acusan a la gente de un delito que no cometieron, o sea secuestro, que saben que no se cometió porque para que se consolide el delito tuvo que haber una petición de rescate y aquí no hubo tal.

Aquí es desaparición forzada, pero ese delito no lo ponen porque ahí si tienen responsabilidad todos ellos, entonces ahí hay una colusión del PRI y el PAN como gobierno y siguen en lo mismo.

La gente debe darse cuenta de que tiene que buscar una opción distinta, y en ese caso Morena ofrece un cuadro distinto al buscar acabar con la corrupción, la impunidad y establecer un gobierno que realmente beneficie a toda la ciudadanía coahuilense, y no solamente a un grupo de gente que aproveche el poder.

> ¿Pero habrá tiempo de recuperar la confianza de la gente?, pues todas estas situaciones han generado un hartazgo que afecta a todos los partidos políticos.

Morena ya fue ejemplo, Andrés Manuel ya gobernó la Cuidad de México y yo creo que manejó las cosas correctamente, con honestidad y por otro lado, debe de haber una confianza porque al final de cuentas tanto nosotros como Morena perseguimos el mismo objetivo, que es acabar con la corrupción.

Por el otro lado ¿cómo vas a confiar en las alianzas que hizo el PRI y el PAN, si son lo mismo? Son partidos satélites, son los mismos que autorizaron la deuda de Humberto Moreira en el Congreso Local. Llevan de satélites a los mismos que certificaron y firmaron en el Congreso del Estado, entonces yo no le veo credibilidad ni a la alianza del PAN y mucho menos a la del PRI.

> Por lo que se ve, la campaña no va a ser sencilla, hay mucha campaña negra, mucho golpe bajo, ¿cómo va a enfrentar usted todo eso?

Pues estoy seguro de que me van a sacar temas que ya han salido en los medios, no creo que otras cosas, no sé qué más me puedan sacar. Pueden haber grabaciones, pues desgraciadamente intervienen teléfonos como ya las han sacado también, pero ya la gente comprende las cosas.

Me podrán sacar historias y una bola de cosas, pero no podrán decir que nos hemos llevado el dinero de las arcas de la ciudadanía, como lo ha hecho el PRI y el PAN.

> ¿Usted prometería meter a la cárcel a los Moreira?

El que tenga culpa hay que ponerlo en el lugar correspondiente, sea quien sea; si no, va a seguir la misma corrupción.

El problema está en cuántos gobernadores se han ido y se llevan dinerales y no se le hace nada, entonces se necesita hacer las cosas de acuerdo a la justicia, el establecimiento de una verdadera justicia y que se castigue a las gentes que hayan obrado mal, y sobre todo que hayan aprovechado el poder para obtener recursos públicos que no les corresponden.

> ¿Cuál es la principal cualidad por la que la gente debe de votar por usted?

Nosotros hemos hecho señalamientos desde el 2012 sobre todo del exceso de endeudamiento y la mala disposición de esos recursos públicos, todos esos señalamientos los hemos hecho desde hace más de cinco años, entonces yo creo que eso es lo más importante.

Por otro lado, en su momento vamos a presentar un plan para rescatar el estado y que la gente realmente progrese en todo el estado de Coahuila, y no sea solamente para algunos cuantos.

> ¿Se va a concentrar solamente en los Moreira o debe de haber otros personajes temblando?

Eso tiene que salir solo, cuando vas contra la corrupción ese tipo de cosas salen automáticamente. Lo más importante es que vengo de la cultura del esfuerzo, tengo una preparación académica adecuada y suficiente para establecer un buen gobierno por gente decente y con capacidad para desarrollar su trabajo.

Vamos a hacer un plan donde vamos a atacar primordialmente la generación del empleo; yo sé cómo se generan los empleos, no me lo cuenta nadie, soy empresario desde que salí del Tecnológico de Monterrey.

El gobierno lo que necesita es facilitar a la micro, pequeña y mediana empresa que se desarrollen y que generen más empleos, facilitándole la infraestructura adecuada y no andar haciendo negocios aprovechando el poder.

Necesitamos que las empresas crezcan, que generen más empleo, que se ganen utilidades razonables y no aprovechar la corrupción para generar utilidades desordenadas como lo han hecho muchas personas.

> ¿Algo que quiera agregar?

Solo decirle a los coahuilenses que vean las cosas con claridad, que Morena es un partido diferente con la capacidad suficiente para realizar las cosas como deben de ser, sobre todo con honestidad, pues la corrupción hay que echarla en el cesto de la basura.

Yo quiero que cuando termine el sexenio, el exgobernante pueda pasear por una plaza pública con seguridad y respeto porque hizo las cosas bien, no como quien no se fue solamente del estado, sino del país porque nadie lo va a poder ver, eso es lo más importante.