‘Seré implacable aplicando la ley’

En entrevista para Hora Cero, para el precandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo “Memo” Anaya, las elecciones del domingo 4 de junio son un “hoy o nunca”. Asegura que a su Estado llegará la alternancia, como pasó en Tamaulipas, Durango y Chihuahua, donde ganó su partido el año pasado porque, en sus palabras: “La sociedad ya está harta de impunidad, corrupción y soberbia del moreirato”. Se refiere a doce años, dos sexenios de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

> En 2015 el PAN ganó Tamaulipas, ganó Chihuahua, ganó Durango, ¿qué capítulo se escribirá en Coahuila?

Ganamos Estados vecinos de Coahuila, como bien dices, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Y bueno, el estado de ánimo de los tamaulipecos, de los duranguenses, de los de Chihuahua, es lo mismo que encuentro aquí. En las últimas encuestas que se han publicado, ocho de cada 10 coahuilenses piden un cambio, porque quieren terminar con la corrupción, con la impunidad; quieren vivir en paz, que haya libertad, que haya justicia.

Hay muchas similitudes con nuestros vecinos, que generaron el cambio, algunos de ellos como Tamaulipas y Durango por primera vez en la historia la alternancia. En Coahuila nunca hemos vivido la alternancia, nunca hemos tenido los beneficios de la alternancia. Estoy convencido que después de esta etapa de la precampaña habremos de generar una gran inercia, primero para sacar a un partido unido y después para unir a Coahuila.

> ¿Memo, cuáles son lados débiles del PRI. Tú te has enfrentado, te has subido al ring con ellos, igual has ganado, igual has perdido?

He ganado cuatro y he perdido una. El lado más flaco del PRI es su credibilidad porque nadie les cree absolutamente nada. Vemos hoy cómo el PRI ha subido los impuestos. Coahuila es un Estado endeudadísimo, pagando altas tasas de interés; llevamos más de veintitantos mil millones de pesos pagados de intereses en estos seis años y debemos exactamente lo mismo o más, y hay una falta absoluta de credibilidad, una falta de seguridad, una falta económica, una crisis económica.

Entonces lo que pasó, lo que ha venido pasando a nivel nacional, el hartazgo hacia los gasolinazos, el alza en el gas, la energía eléctrica, pues es consecuencia de los malos manejos de los gobiernos del PRI, y Coahuila no es una isla. Coahuila somos parte precisamente de los embates que hemos sufrido con los malos gobiernos del PRI.

Aquí mismo en Coahuila somos el Estado más caro para vivir de toda la República Mexicana. Per cápita es el Estado más endeudado del país. Las tasas más caras que se cobran de los intereses del endeudamiento y, bueno, es el Estado más lleno de corrupción y de impunidad, por eso no es casualidad que ocho de cada 10 coahuilenses piden y exigen un cambio.

> ¿Tienes buenas intenciones o tienes la varita mágica para revertir esto?

Mira, no será fácil porque vamos a encontrar un Estado endeudado, en crisis. Hay una palabra que llega a pie y que se va a caballo, como dicen: la confianza. La confianza es muy difícil ganártela y también es muy fácil que se vaya. Actualmente no hay confianza en Coahuila para generar empleos, que haya inversiones para que la ciudadanía esté en paz, tranquila. No será fácil.

Pero yo estoy convencido que ganándonos la confianza de la ciudadanía, primero para que participe porque es lo más importante. El gran reto no es vencer al PRI, el PRI ya está derrotado, es generar que la ciudadanía participe, que el sentimiento de apatía lo cambiemos por participación, que esa desesperanza la cambiemos por esperanza para tener un mejor Coahuila.

> ¿Qué harás para que no se repita lo que pasó hace seis años con Rubén Moreira?

Hoy Memo Anaya es un hombre mucho más maduro. Conozco cada rincón de Coahuila, lo he recorrido incansablemente. Conozco sus problemáticas, pero también encuentro una sociedad coahuilense mucho más madura, que ya no se deja engañar, que ya está harta de lo que te platicaba, de la corrupción, de la impunidad, de la soberbia, del autoritarismo, de la represión, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas expectativas, más allá de un partido político.

No es cuestión de un solo hombre. Un solo hombre no va a generar esos cambios. Necesitamos de la participación de todos los sectores. Desde el sector del campo, las amas de casa, las jefas de familia, las mujeres, los jóvenes por supuesto. Es importantísimo lograr la confianza de los jóvenes, de los empresarios. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer.

En esta etapa de la precampaña estoy recorriendo los diferentes municipios y, bueno, ya una vez si Dios quiere en la campaña, cuando sea el candidato formal de Acción Nacional y con la conformación de una alianza poderosísima también con la UDC que hoy cogobernamos Ciudad Acuña y Sabinas; también hicimos una alianza de Acción Nacional con el partido Primero Coahuila, que tiene una gran presencia en la Laguna y con el Partido Encuentro Social.

> ¿Qué pasó con el PRD?

Con el PRD se hizo una alianza a nivel nacional porque algunos liderazgos de Coahuila no querían hacerlo, pero estaba prendida con alfileres y dependía de la alianza con el Estado de México. Cuando se cae la alianza con el Estado de México se cae la alianza con el PRD. Pero déjame comentarte que hay liderazgos formales, presidentes de comités del PRD que quieren venirse a esta campaña, y nosotros le abrimos las puertas a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren hacer de Coahuila un mejor lugar para vivir, y estoy convencido que muchos de ellos van a jalar con nosotros.

> Candidato, Coahuila aguantó doce años -por decirlo así- de moreirismo.

Moreirato.

> Moreirato, okey, ¿aguantaría otros seis más?

No hombre, no, no, la gente ya está harta. Por eso te decía que el PRI ya está perdido, sabe que está perdido, (y) va a empezar campañas negras, a difamar, calumniar, injuriar, porque saben que van a perder las elecciones y bueno, así como sucedió en Durango, en Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Quintana Roo, donde también hicieron lo mismo: una campaña de denostación a los candidatos de Acción Nacional, de injurias, de calumnias.

(Pero) la gente no es tonta. Ellos (los Moreira) le faltan el respeto a la inteligencia de los ciudadanos por más humildes que ellos sean, lucran con la pobreza, con la necesidad. Los programas sociales van condicionados a un voto, no van directamente a combatir la pobreza; el desarrollo humano es una estructura que jala para su partido. La gente en todos los estratos sociales están hartos ya de ellos y vamos a terminar con el moreirato.

> ¿Cómo te has blindado?, porque te acusaron de relaciones con el narcotráfico en tiempos de Humberto Moreira…

Primero, es una gran calumnia, una difamación, una injuria. He enfrentado a los Moreira durante doce años. Hemos sido oposición a todas las corruptelas y a las impunidades que reinan en Coahuila. No es fácil ser oposición con un régimen autoritario, represor, soberbio. Sin embargo, la ciudadanía, como te decía, no es tonta.

En aquella ocasión (las elecciones de 2011) sacamos más de 422 mil votos luchando contra el derroche de 32 mil millones de pesos, el acondicionamiento de programas sociales, la irresponsabilidad, la delincuencia organizada y, bueno, tuve que demandar a un reportero por daño moral y después de 4 años de litigio ganamos porque se pudo comprobar que era una gran mentira.

Que todas esas calumnias y difamaciones son eso, una gran mentira inventada por los Moreira. Entonces, como dicen, el lodo se seca y se cae. Tengo la plena confianza de ganarme a la ciudadanía con base en trabajo.

> Las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales en 2018, Memo, no favorecen al PAN. Hay un candidato de Morena arriba (Andrés Manuel López Obrador). ¿Esto podría afectar el proceso de este año?

En Coahuila la oposición ante los Moreira ha sido Acción Nacional. Desde hace doce años, te digo, los he combatido, y nosotros somos los que podemos generar el cambio. De hecho en las encuestas cuando de esos ocho de cada 10 coahuilenses que piden y exigen un cambio, cuando les preguntas quién es el partido que puede generar esos cambios contestan que es Acción Nacional, porque hemos sido una oposición responsable, seria, constante (combatiendo) los excesos, a la corrupción y a la impunidad.

Personalmente lo he combatido, he denunciado esos excesos, por eso estoy convencido que el cambio lo podemos generar nosotros.

> Los pleitos internos exhiben al PAN, siempre. ¿Cómo quedó sanada la herida con Luis Fernando Salazar? Creo que hasta te dijo que si metías al bote a los Moreira, te apoyaba.

Mira, con Luis Fernando tengo una estrecha amistad de hace muchos años, compartimos proyectos y anhelos juntos, precisamente de terminar con el moreirato, de sacar a los Moreira de Coahuila y esas diferencias que el tuvo con la dirigencia y con el método ya quedaron atrás, pero conmigo nunca hubo una diferencia y así lo hizo (saber) él públicamente.

Entonces con Luis Fernando nunca dejamos de tener comunicación y el está al cien por ciento sumado en esta etapa de precampaña, y va a estar cien por ciento sumado en la campaña. Pero no solamente Luis Fernando, sino Isidro, Gerardo, Silvia, Marcelo y todo el panismo.

Al inicio te contaba que hay un PAN sediento de triunfo y es lo que veo. Un PAN que está a la altura de las expectativas de la ciudadanía, porque para generar este cambio necesitamos no sólo un PAN unido, necesitamos traspasar las fronteras de Acción Nacional y hacer una gran alianza ciudadana, que es lo que estamos logrando.

> Porque es la oportunidad del PAN, porque después de esta difícilmente…

Es lo que nos dicen: “es hoy o nunca. Pero no se vayan a pelear, no salgan divididos”. Y ahí estamos, muy unidos, muy fuertes, muy sólidos. Y estoy seguro que en la campaña estaremos más fuertes y con las alianzas estratégicas que hemos logrado vamos a estar, ahora sí, llenando la expectativa de generar un cambio en Coahuila.

> Si ganas, ¿invitarías a Salazar a tu gabinete, o sería muy incómodo? Ya vez que Javier Corral (en Chihuahua) invitó a Gustavo Madero, un pez gordo del PAN…

No (sería incómodo). Por supuesto (lo invitaría). Estoy seguro que voy a ganar en esta etapa de precandidatos y voy a ser el próximo gobernador de Coahuila, y voy a invitar a los perfiles adecuados para que haya no solamente un perfil de calidad, sino que haya solvencia moral en cada uno de los cargos. Y por supuesto que todos los hombres y todas las mujeres que tengan esta expectativa de servir, de servicio a los coahuilenses, bienvenidos. Luis Fernando y todos los que tengan experiencia serán bienvenidos por supuesto.

> ¿Memo, crees en las encuestas o nada más en las que tú vas arriba?

No, respeto todas las encuestas, de hecho cuando me ponen por debajo también hago un esfuerzo. Yo pienso siempre, cuando hay una encuesta donde yo voy abajo, mientras sea una encuesta seria por supuesto, tomo en cuenta en las que vamos arriba pues es un referente, pero siempre pienso que vamos abajo. Y generamos la inercia de trabajar como si estuviésemos hoy abajo, pero sabiendo que vamos a ganar, con la confianza que vamos a ganar, pero nunca confiados, trabajando durísimo todos los días.

> Digamos que ganas el 4 de junio, ¿cuál sería la medicina para aliviar tantos males de los coahuilenses?

La participación y lo que te decía hace un momento, la confianza, necesitamos ganarnos la confianza para generar empleos, porque acuérdate que el gobierno no genera empleos, el gobierno genera condiciones para generar empleo y hoy hay una desvinculación brutal porque no hay una visión del gobierno para generarlos.

Ellos (el PRI) entregan despensas, lucran con la pobreza y ven como unos votos más a las personas. Nosotros lo que necesitamos hacer es generar confianza, participación primero y participación después. Es decir, primero para que participen durante la campaña para que puedan ellos estar sintiéndose como parte de un proyecto incluyente, pero después la idea es que participen en las decisiones importantes de los gobiernos. Hoy la gente en Coahuila no participa, no son tomados en cuenta. Necesitamos de la participación de todos.

> Memo, una promesa que atrapa votos, es decir: “si gano, meto a la cárcel a quien gobernó antes” ¿Te vas a arriesgar a prometer eso?

Yo voy a ser implacable en la aplicación de la ley, quien la hizo, la va a pagar. De eso no tengo la menor duda, quien la hizo, la va a pagar.

> ¿Y Humberto Moreira?

Desgraciadamente me imagino que primero lo van a llamar a cuentas en Estados Unidos, que aquí. Porque se han dedicado a pagar las cuentas de la borrachera y después a taparle las espaldas, porque quieren continuar tapándose las trapacerías, valga la redundancia, unos a los otros. Entonces hay que hacer justicia. La gente tiene sed de justicia de terminar con la impunidad. Del hartazgo hacia la impunidad, que hagan y deshagan enfrente de nosotros y no pasa nada; es hora de que eso termine, el que la hizo la paga.

> Ha habido alternancia en Torreón, alternancia en Saltillo, ¿por qué el coahuilense se ha resistido a que la gubernatura pase a otras manos?

Cada elección es diferente, los momentos son diferentes y hay que entender el momento de Coahuila, que hoy está maduro. La sociedad de Coahuila está madura y está lista para el cambio; cuando fui alcalde de Torreón recibí un municipio endeudado; pagué la deuda, dejé cero deuda. Torreón y Aguascalientes eran las ciudades más seguras del país, teníamos una Policía confiable, generábamos las condiciones para que hubiese empleo, estuvimos invirtiendo en todas las escuelas, el desarrollo humano fue para mí una parte importantísima.

> ¿Cómo estás con los grandes hombres de industria, de la iniciativa privada?

Tengo una excelente relación con todos los sectores, desde el campo y el campesino. Conozco Coahuila y conozco sus rincones. He estado con las amas de casa, con las jefas de familia, con los estudiantes, con los jóvenes y por supuesto con el sector productivo, con los empresarios que generan empleo. Estoy convencido de que hay que tener una inercia entre todos los sectores para sacar adelante a nuestro Estado.

> Si llegas a ser gobernador, ¿gobernarías a base de más impuestos, más gasolinazos, aunque no es decisión del gobernador, o te irías sobre un recorte al gasto público?

Sin duda. El gasto corriente ha ido a la alza en Coahuila porque no saben hacer otra cosa, te decía. No tienen una dirección estratégica de cómo sacar adelante los problemas de Coahuila. Por supuesto que lo primero que se tiene que hacer es recortar el gasto corriente y no subir impuestos, sería una catástrofe.

Hoy Coahuila es el lugar más caro de todo el país para vivir. Desde sacar una acta de nacimiento, una acta de matrimonio, abrir un pequeño negocio, es más caro que Nuevo León, más caro que Durango. El plaqueo, la tenencia, impuestos altísimos y que van destinados pues, a una burocracia ineficiente, que es mantener la estructura del PRI. Entonces, terminaremos con todo eso.

> Coahuila es un vecino de los Estados Unidos, ¿cuál sería tu relación, cuál es tu postura ante todo lo que está pasando?

Fíjate que tenemos 400 kilómetros de frontera. Tengo una buena relación con el gobernador de Texas, Greg Abbot, y he estado platicando con él sobre nuestros estados fronterizos; tenemos una relación estrecha y por supuesto tenemos que estar preparados para los embates del presidente de los Estados Unidos.

El sector automotriz, el próspero (sector) automotriz que está aquí en la región sureste es importantísimo, y nuestra región fronteriza. No podemos concebir que no haya una interrelación, como al día de hoy, todos los días entre México y Estados Unidos. Para bien o para mal. Debemos estar preparados para ello.

> ¿Prometerás, si llegas a ganar, que Memo Anaya saldrá menos rico, que saldrá con las manos limpias?

Llegaré sin robarme un solo voto, y saldré sin robarme un solo peso.

> ¿Vas a ganar?

Voy a ganar. Voy a ser el próximo gobernador de Coahuila.

> Memo, ¿algo que quieras agregar?

Agradecerte por comunicarme con todo tu auditorio, decirle muchas gracias y por estar presentes.