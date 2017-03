‘No nos dejen’, clama Texas a los mexicanos

Los comercios de la frontera entre Texas y México encendieron las luces de alerta ante el desplome en las ventas y cruces de mexicanos a la unión americana, por ello decidieron usar su mejor sonrisa para lanzar una campaña con la que esperan recuperar a los compradores que se fueron por culpa de Trump.

Ante el desplome de las ventas en sus comercios, autoridades del sur de Texas, en conjunto con empresarios de la zona, han lanzado campañas para recuperar a los consumidores del norte de México y regiones aledañas.

En la última reunión de la Cámara de Comercio de McAllen con empresarios de México, los vendedores del valle de Texas expresaron que el desacuerdo entre los gobiernos federales afecta severamente al comercio en la zona fronteriza.

La rentabilidad de los negocios se deteriora aún más por las declaraciones beligerantes contra los mexicanos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunado a las políticas migratorias que aplicó desde que asumió su mandato.

El miedo a perder la visa está latente entre los mexicanos, pues se han dado a conocer supuestos casos de agentes fronterizos que retiran el documento.

Otro de los factores que influye es la paridad del dólar, pues aunque en las últimas semanas ha tenido un ligero descenso, la moneda americana se cotiza por encima de los 19 pesos.

Según el propietario de Taco Palenque & Grill, Juan Francisco Ochoa, las ventas -al menos en su negocio-, se desplomaron un 20 por ciento durante las primeras cuatro semanas del 2017.

Lo anterior se debe al negativo estado de ánimo que se transmite a través de las redes sociales entre los mexicanos, derivado de las declaraciones del presidente Trump.

Enfatizó que en un mundo en donde las redes sociales tienen una gran influencia en las personas, se tienen que cuidar los mensajes que se transmiten.

Para revertir el desplome comercial, los líderes empresariales y políticos del valle de Texas han implementado en redes sociales una campaña publicitaria denominada “McAllen es Tuyo”, en donde la imagen principal es el alcalde de esa ciudad, Jim Darling.

“Son tantas las cosas que nos unen desde hace tanto tiempo, que para nosotros McAllen es una extensión de México, como tu segunda casa, el lugar a donde puedes venir a pasarla bien, descansar, comer rico y crear nuevos recuerdos en familia.

“Porque siempre hemos sido amigos, McAllen es tuyo”, son las palabras del mayor Darling en el escrito que se difunde a través de Facebook y otras plataformas.

Con el texto se trata de recuperar a todas esas personas que han dejado de viajar a la unión americana, haciéndoles ver la unión de las ciudades fronterizas. Las palabras empleadas en la redacción del mensaje denotan superioridad de los mexicanos como una estrategia de mercadotecnia.

“Para muchos mexicanos McAllen está lleno de recuerdos de viajes familiares en los que visitaban la ciudad. Primero con sus padres, luego con amigos y ahora, trayendo a sus hijos. Cada uno de estos viajes les dejó experiencias únicas, anécdotas y buenos momentos.

“Para nosotros es similar. Muchos tenemos familia y amigos en Reynosa, Monterrey, Saltillo y otras ciudades del norte. En lo personal, visité Monterrey muchas veces para jugar béisbol cuando era niño. Todavía recuerdo lo difícil que era ganar a los equipos de la liga local.

“Recuerdo también la comida, la primera vez que vi el Cerro de la Silla y, por supuesto, las amistades que hice desde entonces, algunas de las cuales todavía conservo”, es otra parte del texto que se lanzó desde el pasado 7 de marzo.

El escrito de Darling termina con el “#Nos vemos en McAllen” y “Amigos Always” (Siempre Amigos).

SE SUMAN OTRAS CIUDADES

A la estrategia de McAllen se sumaron los alcaldes de Hidalgo y Mission, Martín Cepeda y Norberto Salinas, quienes a través de un video invitan a la comunidad mexicana a ingresar a Texas.

“Hola, los saluda Martín Cepeda, alcalde de Hidalgo, invito a nuestros amigos mexicanos a cruzar por nuestros puentes internacionales”, dice un sonriente edil texano.

Durante la grabación se da a conocer que más agentes federales serán contratados durante la vacaciones de Semana Santa en los puertos de entrada de Hidalgo y Anzaldúas, buscando agilizar el tráfico.

Ciudades como Laredo y San Antonio, Texas, optaron por instalar anuncios panorámicos en calles de Monterrey y su área metropolitana, así como otras regiones de Coahuila y Tamaulipas.

En un anuncio publicitario que se ubica en la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, se aprecia la simulación de una conversación en donde los protagonistas refieren que sólo Laredo supera las expectativas.

Otro anuncio, que se ubica sobre un puente peatonal en la avenida Garza Sada, a la altura de la colonia Brisas, señala la apertura de The Outlet Shoppes at Laredo, resaltando la venta de marcas como Michael Kors, Tommy Hilfiger y Vans.

Mientras tanto, en las redes sociales de la Cámara de Comercio de San Antonio se difunden fotografías que muestran la publicidad en panorámicos de Monterrey y su área metropolitana.

RECHAZO MEXICANO

Pese al esfuerzo de los texanos en recuperar a los consumidores de México, los comentarios de las publicaciones en la página de Facebook, Mcallenado en McAllen, en su mayoría, van en contra del propósito de los comerciantes.

El post apenas tiene 85 me gusta, 12 me divierte, 5 me enoja, 4 me encanta, 3 me sorprende y 1 me entristece; no obstante, de los 34 comentarios hasta el cierre de la edición, 28 eran de reproches y reclamos.

La mayoría de las personas coincidieron en que ya no viajan a la unión americana por miedo, solidaridad con los mexicanos que son deportados o simplemente por la situación económica que se vive actualmente.

Los siguientes comentarios son de algunas personas que optaron por no viajar en esta temporada vacacional de Semana Santa, por diversos motivos. Se reproducen los nombres de acuerdo a sus perfiles de Facebook:

“Quiero ir pero tengo miedo que me quiten la visa”, Nina Valadéz.

“Cuando se vaya Trump”, María Cristina Sánchez Pérez.

“¿Ya estará pegando a los comercios?”, Cod Jxd.

“Se les terminaron los que los hacían fuertes”, Fer Sau.

“Nada más que baje el precio del dólar ahí nos vemos”, Eduardo Nava.

“Gracias pero la lección va a durar más tiempo amigos ‘gringos’, queremos dejar muy claro el punto”, Ricardo Serolf.

“Sr. alcalde, hasta enero 17 fui cliente frecuente… fui, ya no vale la pena pasar por todos los prejuicios y racismo de Trump y la mayoría texana que votó por él… cuando realmente cambien regreso… I´m Sorry”, ER Misael.

“Creo que son unos hipócritas, vamos con todo México, consume local, fortalezcamos nuestra economía”, Sandra De León.

“Les hacen falta los mexicanos!!!! Verdad?”, Leticia Flores.

SUBE EL AFORO, PERO…

Aunque sería normal que el desplome de las ventas en Texas se reflejara en los aforos en los cruces internacionales, la afluencia de vehículos se incrementó en la región fronteriza comprendida entre Acuña, Coahuila y Matamoros, Tamaulipas.

Sin embargo, esto se debió al regreso a los Estados Unidos de los paisanos que se internaron en territorio nacional para celebrar las fiestas decembrinas con sus seres queridos.

Datos proporcionados por el delegado de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en Reynosa, Marcos Olivares Olvera, denotan un incremento del 3.5 por ciento durante enero del 2017, comparado contra el mismo periodo del 2016.

En enero de 2016 cruzaron hacia los Estados Unidos 1 millón 576 mil 883 vehículos y 775 mil 232 peatones, mientras que en el 2017 se registró un aforo de 1 millón 632 mil 119 automóviles, y 822 mil 146 transeúntes.

Sin embargo, durante el mes de febrero, cuando los paisanos ya habían terminado de cruzar, el aforo se desplomó un 2.33 por ciento, pues cruzaron 33 mil 962 autos menos.

Si se considera sólo la afluencia en Reynosa, Tamaulipas durante enero y febrero, el flujo vehicular cayó en un seis por ciento.

Olivares Olvera precisó que es común que en los primeros dos meses haya poco ingreso de mexicanos hacia los Estados Unidos.

Sólo en Reynosa se contabilizó un ingreso de 361 mil 412 vehículos hacia la unión americana durante los dos primeros meses del 2017, en tanto que en el mismo periodo del 2016 hubo un registro de 372 mil 279.

No obstante, Olivares Olvera destacó que la disminución no es alarmante, pues considera que entre semana las relaciones comerciales, académicas y sociales de la frontera ayudan a que la afluencia de vehículos acorte la diferencia.