La que se va a armar

Con la modificación al artículo 17 del Código Penal de Nuevo León, que podría ocasionar que se incrementen los asesinatos por legítima defensa, los legisladores solicitaron a la Sedena una tienda de armas para el norte de México para, al menos, asegurar un control en la compra-venta de armamento.

Luego de que el Congreso local aprobara la reforma al artículo 17 del Código Penal de Nuevo León, donde se flexibilizan los criterios para determinar la legítima defensa en caso de un homicidio, el diputado local independiente Ángel Alberto Barroso Correa propuso un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que instale en Monterrey una tienda de armas que dé servicio al norte de México.

La petición sería dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y la tienda podría abrirse ya sea en la Séptima Zona o la Cuarta Región Militar.

Lo anterior es para que los habitantes del noreste del territorio nacional puedan tener acceso a armas legales sin necesidad de viajar hasta la Ciudad de México, en donde actualmente se encuentra la única tienda autorizada por la Sedena para la comercialización de estos productos.

Cabe señalar que desde 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha autorizado 326 licencias particulares de portación de arma de fuego, de las cuales 175 (53.6 por ciento) fueron a parar a manos de habitantes de la Ciudad de México, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información.

Después de la Ciudad de México, el Estado de México es donde más licencias de portación se han aceptado, con 52, seguido de Nuevo León, con 26, y Jalisco, con 13.

Ninguna otra entidad supera las 10 autorizaciones en siete años: En Puebla han sido ocho; en Guerrero e Hidalgo, seis; en Guanajuato, Morelos y Veracruz, cinco; Michoacán y Yucatán, tres; en Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas, dos; y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, y Tabasco, una.

Según la exposición de motivos presentada por el legislador local ante el Congreso del Estado, en México se registraron más de 164 mil asesinatos del 2007 al 2014.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en Nuevo León se llevaron a cabo 26 mil 221 actividades delictivas por cada 100 mil habitantes, tan sólo en el 2015.

Esto hace que los ciudadanos sean cada vez más vulnerables a ser víctimas de la delincuencia.

El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que los nacionales tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.

No obstante, la ley federal determina los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

El anuncio de los cambios en el Código Penal causó revuelo entre la ciudadanía, que compartió en redes sociales publicaciones donde daba a conocer que ahora se podía matar a los delincuentes de manera legal.

Ante ello, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, manifestó la importancia de que las personas comprendan el tema de la legítima defensa.

“Queremos que la ciudadanía lo recoja como debe de ser y como realmente fue el espíritu del legislador, que merece el apoyo del Ejecutivo.

“Iniciaremos con esto todo un programa que tendrá como finalidad llevar a la ciudadanía la apreciación exacta y precisa de los beneficios de esta decisión del Poder legislativo, que nosotros queremos apoyar a favor de la ciudadanía”, expresó González Flores.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Gabriel Tláloc Cantú Archives, aseveró que la reforma al Código Penal no se trata de una “licencia para matar”, sino de una modificación a la ley para que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de ser víctimas de la delincuencia que ha imperado en la región en los últimos años.

“Anteriormente la legítima defensa se utilizaba para honrar el honor y había mucho abuso en ese sentido; se hace una restricción y evoluciona ahora con los temas tan graves que se han multiplicado y que queremos prever para que las familias de Nuevo León tengan seguridad.

“Hemos homologado este criterio de tal manera que la ley tenga cierta flexibilidad, pero la ley también permite que se dé la prueba en contrario”, dijo.

Lo anterior al indicar que se puedan dar situaciones en donde se engañe y provoque a personas para que entren a un domicilio privado y los anfitriones puedan cometer un asesinato sin recibir castigo.

En cuanto a la solicitud del diputado Barroso Correa en que la Secretaría de la Defensa Nacional instale una tienda de armas en el norte de México, refirió que no se trata de promocionar el uso de las mismas.

¿COMO COMPRAR UN ARMA?

Adquirir una pistola, escopeta o un rifle semiautomático para defensa personal o de nuestro hogar no tiene que ser una actividad clandestina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un extenso catálogo de armas disponibles a la venta para la ciudadanía en general.

La Dirección General de Industria Militar, a través de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, tiene a disposición de las personas físicas y morales mexicanas armamento, municiones, accesorios y equipo conexo “con la finalidad de satisfacer las necesidades de protección de los domicilios particulares, actividades cinegéticas, empresas privadas y cuerpos de seguridad municipal, estatal o federal”.

La compraventa de este armamento es completamente legal, tal y como lo ampara la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que en su artículo 15 permite que en un domicilio haya armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Sin embargo, quien las tenga debe de manifestarlo a la Sedena para su registro.

Las personas interesadas en conocer el catálogo de productos que la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones tiene disponible a la venta, sólo tiene que ingresar al portal de Internet http://www.sedena.gob.mx/comercializacion-de-armas/catalogo-de-productos, donde puede descargar un catálogo con más de 80 pistolas, escopetas, rifles semiautomáticos, y fusiles de asalto.

En el catálogo los precios vienen en dólares y euros, ya cuentan con el IVA incluido, y al momento de la venta, la Sedena entrega una factura fiscal.