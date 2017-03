Inician ’acelerados’ su propia campaña

Gracias a que no hay legislación que lo prohíba, decenas de políticos de Nuevo León están inundando los muros de los usuarios de Facebook en la entidad con mensajes de promoción personal. Para lograrlo, utilizan una muy barata herramienta que les permite gastar lo que quieran sin tener que rendir cuentas a la autoridades electorales.

Aprovechando que en las legislaciones electorales federal y estatal no existe ningún control o restricción que aplique sobre las redes sociales, una decena de políticos de Nuevo León han iniciado sus propias campañas electorales, buscando ser considerados por sus partidos para un cargo de elección popular en las próximas elecciones.

Desde hace semanas, senadores, diputados federales, locales y varios funcionarios municipales inundan los muros de Facebook de los residentes de la entidad promocionando su imagen personal.

Todos ellos esperan, al menos, ser considerados para una senaduría, diputación federal, local, alcaldía o, al menos, reelegirse en el cargo que ya ocupan en las próximas elecciones del 2018.

Estos políticos utilizan Facebook porque esta red social tiene algo que el resto no ofrece: la posibilidad de promocionar con un público muy focalizado sus mensajes por una cuota económica, que está muy por debajo de lo que pagarían para usar los medios de comunicación tradicionales como el periódico, la radio y la televisión.

Por ejemplo: por un pago único de 200 pesos, un político puede conseguir que uno de sus estados, donde aparece visitando a los residentes de una colonia popular o promocionando su imagen, pueda ser visto hasta por 11 mil residentes de un municipio determinado.

Esta herramienta es tan específica, que no solo es posible decidir en qué ciudades se verá la publicación, sino incluso es posible escoger el sexo, rango de edad y hasta gustos personales del público al que se quiere llegar.

Obviamente mientras mayor sea la inversión a la herramienta de promoción, mayor será el público al que llegará el mensaje.

A diferencia de lo que sucede con los medios tradicionales, en Facebook los políticos no tienen que reportar a la autoridad electoral los recursos que están gastando para promocionar su imagen.

LOS ‘ACELERADOS’

Entre los personajes que han estado muy activos difundiendo su imagen personal en Facebook, se encuentra el secretario del Ayuntamiento del municipio de San Nicolás, Jesús Horacio González Delgadillo, cuyo perfil en esta red social ha logrado gustarle a poco más de 3 mil 600 personas.

Quien ha tenido mayor éxito en su labor de promoción personal en Facebook es Álvaro Suárez, fundador de la Fundación 5X Luchar por México, quien ha logrado que 17 mil 333 personas le dieran “me gusta” a su perfil.

Aunque en la actualidad ocupa un escaño en el Congreso de Nuevo León, otro que está muy activo promocionando su imagen es el diputado local panista Hernán Salinas Wolberg, quien gracias a estarse promocionando en la red social, ha conseguido tener 33 mil 715 seguidores.

Otros integrantes de la legislatura local que continuamente se promueven ante los usuarios de la red social son los coordinadores de las fracciones del PAN y PRI, Arturo Salinas y Marco Antonio González, respectivamente.

Estos legisladores van desde publicar fotografías familiares, hasta rifar carnes asadas entre sus seguidores.

El secretario de Desarrollo Económico en el municipio de San Pedro Garza García, Luis Susarrey, también se ha estado “moviendo” en Facebook, logrando que 5 mil 944 personas lo sigan.

Otro que ha estado muy activo en esta red social, es el secretario general de Gobierno, Manuel González, a quien hay personas que lo ubican como un posible sustituto del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, en caso de que éste decida renunciar para buscar la Presidencia de la república.

González, quien tiene 16 mil 347 seguidores, es uno de los más activos en Facebook, publicando videos, mensajes, fotografías y hasta transmisiones en vivo de algunos de los eventos a los que asiste.

Otra integrante del gabinete estatal quien también ha estado muy movida en las redes sociales es la exaspirante independiente a la alcaldía de Monterrey y actual titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Yamilett Orduña.

Corrillos políticos aseguran que esta funcionaria podría ser considerada como parte de una fórmula independiente al Senado de la República.

Betty Villalobos, quien se autodenomina como una política ciudadana independiente, también promociona sus actividades, lo que le ha permitido sumar un importante número de seguidores.

Y aunque en la pasada elección por la Alcaldía de Monterrey no pudo alzarse con el triunfo, el panista Iván Garza sigue con su labor de promoción personal en Facebook, ahora enarbolando un discurso en contra de los partidos políticos.

Mención aparte merece la senadora Cristina Díaz, quien no ha renunciado a sus aspiraciones de convertirse en la candidata del PRI al gobierno del Estado, y por ello aprovecha todas las oportunidades que la herramienta de promoción de Facebook le ofrece.

De esta forma publica desde saludos y mensajes a los electores, hasta la portada de la revisa Expansión, que la coloca como una de las 100 mujeres más poderosas de México.

Conforme se acercan los tiempos en que los partidos tendrán que seleccionar sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en las próximas elecciones, los usuarios de Facebook van a tener que seguir viendo cómo sus muros se inundan con el rostro y los mensajes de todos estos políticos, quienes por unos pesos pueden promocionar su imagen de una forma en la que nunca se hubieran imaginado.