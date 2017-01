Entre el desempleo y la estafa

Las personas con deseos de superación, de lograr cierta estabilidad económica o las que se encuentran en una situación de desesperación por conseguir empleo, se ven tentados a explorar y responder a los anuncios en los que aseguran no se necesita experiencia.

En estas ofertas laborales, aseguran que tendrás un sueldo de 1 mil 400 pesos por semana (mínimo) pero que podrías alcanzar cifras de hasta 3 mil pesos o más.

Pese a rumores y comentarios que abundan sobre este tipo de trabajos, principalmente en la red, agregado a los dimes y diretes de asistentes que salieron decepcionados tras acudir a entrevista, jóvenes y adultos de 16 años en adelante, continúan atendiendo los llamados de estas empresas en las que aseguran ofrecen un empleo serio y formal.

El método que emplean los reclutadores de estas empresas, logra atraer personal que apenas indaga en el mundo laboral, o por el contrario, personas con urgencia económica.

Mediante tácticas poco comunes, se hace una entrevista grupal, en la que cierta persona, con gran habilidad motivacional y de convencimiento, hace una charla con los interesados. Utilizando frases para atraer la atención de los posibles trabajadores.

Les comenta que pueden ganar la cantidad de dinero que se propongan y que el único impedimento es su actitud y las ganas que tengan de querer ganar dinero.

Mencionan que el desempleo está, porque las personas se cierran a lo desconocido, pero no se dan la oportunidad de adentrarse en un sistema empresarial en el que podrían generar ingresos y tener otra calidad y estilo de vida.

En un recorrido por la zona centro de Monterrey, se visitó dos lugares en los que se tenía la referencia de que ahí, a pesar de que en los anuncios decía NO VENTAS, ya en capacitación o en la entrevista que realizan de forma grupal, les indican que la primer prueba es vender fragancias.

Sugieren a los interesados endeudarse por conseguir empleo

El facebook es utilizado para publicar vacantes laborales y diversos reclutas utilizan esta red social para obtener mayor difusión de lo que ofrecen.

Tal es el caso de Paul Lara Cortez, reclutador la empresa “Desarrollo Multinivel” que anunció los puestos por esta vía, asegurando que se trataba para el departamento de recursos humanos y solicitó a los interesados, comunicarse vía inbox para proporcionar información necesaria.

Tras una plática entablada por Paul y un solicitante, el empleado proporciona información que no se les brinda a las personas que buscan trabajo en ese lugar y de hecho, sugiere al solicitante no divulgar la información a cualquier persona.

Además recomendó al interesado en el trabajo, empeñar algún objeto de valor para conseguir el dinero necesario de la “inversión” y así lograr su ingreso en la empresa. La plática se llevó a cabo el pasado 19 de junio, alrededor de las 23:30 horas.

-(Interesado): Paul necesito trabajo urgente, ya sé que debo vender perfumes y no me importa, necesito el dinero, me podrías pasar la información para ir.

-Paul Lara Cortez: ¡Vale! La oportunidad es para colaborar 4 horas de lunes a viernes ya sea en las mañanas o tardes, tú eliges el horario de acuerdo a tu disponibilidad.

Consiste en contestar teléfonos, llevar controles de citas, datos, registros, organizando y supervisando personal en el área de recursos humanos; no se te pide experiencia, aquí mismo se te capacita.

Para darte mayor información hablar al teléfono: 480022 o al 82180544. Si te preguntan por la persona que viste en el anuncio diles que PAUL LARA, y que viste el anuncio en INTERNET. Ahí están los dos teléfonos. Puedes hablar después de las 8 am para hacer cita para las 10 am. Las entrevistas son a las 10 am, 1 pm, 5 pm. Habla antes para concertar una entrevista con los datos que te pasé arriba.

-(Interesado): Ok, oye, ¿son muchos perfumes los que tienes que vender o más o menos dinero necesito invertirlo ahí?, para ir juntando.

-Paul Lara Cortez: Son 25, pero de que te van a decir los primeros tres días que son 25, luego el cuarto día te lo van a bajar a 12 y son 450 pesos por cada uno, serían 5400. Esto no se lo digas a todos, sólo a la gente que quiera entrar y si ves que le echará ganas.

– (Interesado): Es mucho dinero, ¿no crees?

– Paul Lara Cortez: De hecho si quieres desde ahorita te digo cómo juntar.

-(Interesado): Sí, por favor.

Paul Lara Cortez: Puedes empeñar para tener el dinero seguro y luego puedes hacer un rasca y gana en el que rifes los perfumes con la lotería nacional y ya ganas jejeje. Con dos rasca y gana que hagas, aunque no estén completos ya la armas bien padre y todavía te sobrarán perfumes para hacer más y eso ya es ganancia tuya.

-(Interesado): Cierto, mañana marco a las 9 de la mañana. Gracias.

En primera instancia, no se debe pagar por un empleo, al contrario, es por eso que se busca, para obtener ingresos.

Por otra parte, es importante conocer o tener alguna referencia de la empresa en la que se solicita el trabajo, pero si en los anuncios no se publican los nombres, se puede tornar difícil.

Si las empresas no ofrecen, el nombre, es casi imposible dar con datos precisos acerca de las funciones que se realizan o los giros que se tienen en el lugar.

Siempre es buena opción acudir al uso del Internet y buscar comentarios en los que, personas víctimas de las supuestas inversiones, se han visto afectadas.

El sistema consiste en que el recluta al finalizar su capacitación y después de vender las fragancias, paga por anunciarse en un periódico. Ahí donde comienza el ciclo de atraer a más personas al “negocio”.

La inversión inicial es pagar por adelantado las fragancias que debes vender, recuperando tu dinero, la cantidad que te proporcionan es de 25 con un costo de $450 cada una, por lo que la cantidad a pagar es de 11 mil 250 pesos.

De acuerdo a Paul Lara, la cantidad a vender es disminuida a 12 en el cuarto día, por lo que el pago a realizar es de 5 mil 400 pesos. Posterior a esto, no se garantiza la recuperación del dinero y si aunado a esto a la persona no le gustan las ventas o no se le explica el sistema de trabajo, saldrá perdiendo dinero con el que ni siquiera contaba.

Multinivel

Es una de las empresas con peor fama, en sus anuncios viene Lic. o Srita. seguido de su nombre y en la mención se incluye la palabra multinivel. Los anuncios se pueden leer de la siguiente manera: “Recepcionistas-Capturistas 1/2 tiempo (se trabaja 3 horas) Lic. Jazmín Amador Multinivel Tel.8343-6909. Ganando sueldo de 1 mil 400 pesos por semana con o sin experiencia”.

Al intentar comunicarse con la persona que se indica en el anuncio, sin importar la hora en la que se llame, no se localiza, pero el que responde el teléfono, te proporciona la información para que acudas a entrevista y especifica: “las vacantes no son precisamente de capturista y recepcionista, sino del departamento de Recursos Humanos.

“No necesitas experiencias, aquí recibes capacitación. El trabajo sería de lunes a viernes y tienes que cubrir un total de 4 horas diarias en el horario que mejor te convenga, ¿te interesa?”.

Una vez que aseguras interesarte en el puesto, te indican la dirección y te agendan una cita para la entrevista.

La ubicación de “Desarrollos multinivel”, como se llama la empresa, está ubicada en Washington # 884 en un edificio color naranja.

En la entrada se encuentra una joven en un escritorio, frente a una computadora. A su lado izquierdo se ubican los documentos que contienen la información de los solicitantes.

Al frente hay bancas, en las que, una vez que llenaste la información, esperas a que sea tu turno de ser interrogado por la capturista. A excepción de un cuarto, que es utilizado para las juntas, lo que se puede apreciar a menos de 10 personas ubicadas en escritorios, frente a un monitor, capturando y respondiendo llamadas.

Ofrecen una solicitud elaborada por la empresa en la cual solicitan la información personal, como dirección, nombre completo, fecha de nacimiento y teléfonos de casa o celular.

Posteriormente se entrega el documento y te sientas a esperar a que mencionen tu nombre, una señorita que no despega la vista de la computadora y no deja de teclear información, te solicita tu identificación, revisa tu solicitud y corrobora tus datos.

La recepcionista cuestiona a cada uno de los que desean la entrevista, el lugar en el que vieron el anuncio y a nombre de quién estaba.

Después del primer paso y de haber comprobado la veracidad de la información, continúa el proceso con María Elena Rivas, la cual pregunta acerca de la experiencia laboral y el último grado de estudios, además de revisar nuevamente la información personal.

Por segunda ocasión preguntan a nombre de quién viste el anuncio y en qué lugar. Una vez que todo fue verificado, proporcionan un pase con el cual el solicitante permanece en la sala de juntas, donde entra en juego la persuasión por parte de, en esa ocasión, María Leticia Rubalcaba.

Con una plática de una hora y media, Leticia recalcaba una y otra vez que no se trataba de un empleo de ventas, y que si se mostraban apáticos, hicieran el favor de retirase del lugar.

Tras recalcar que ofrecía un sistema empresarial y no un empleo, y que aseguraba que el sueldo neto dependía de cada uno de los asistentes, por lo que la actitud era lo más importante para lograr calificar, siempre mencionó a la empresa como una de las mejores.

Cada que tenía oportunidad decía: “Yo no voy a tratar de convencerlos de que estén aquí, a mí no me interesa tener a una persona con actitud negativa porque no va a funcionar en la empresa”.

Explica paso por paso en qué consiste el empleo y por qué serías afortunado de pertenecer ahí, Rubalcaba asegura que no es un empleo de ventas, sino que se trata de realizar actividades administrativas como capturista, contestando teléfonos, llevar controles de información, capturar datos, seleccionar, supervisar y manejar personal.

Menciona los tres giros comerciales que se manejan son: Empresa de asesoría financiera y capacitación de empleados, maquilación de productos de higiene y venta de perfumería. Y después de mencionar lo anterior la joven, agregó “no es empleo de ventas, manejamos ese giro comercial, pero si solicitáramos vendedores, pondríamos eso el anuncio”, aseguró.

Desde el inicio de la charla, les sugirió a los asistentes mantenerse en buena postura, participar en las preguntas que hiciera y en todo momento permanecer con actitud positiva, de lo contrario no lograría calificar para ingresar a la capacitación.

Después de interactuar, hacer chistes para amenizar la plática, se despidió y finalizó: “me gustaría llamarlos compañeros de trabajo… Los que logren calificar y tengan problemas con el horario, búsquenme y lo arreglamos, mi despacho es el 102… Por adelantado les doy la bienvenida a la empresa”.

Posteriormente es momento de acreditar el examen psicométrico, los cuales fueron entregados por María Elena Rivas, las preguntas expuestas ahí, eran basadas en la plática que unos minutos antes se había proporcionado. Sencillas de responder.

Finalmente después de revisar los resultados de los exámenes, felicitan a los que lograron ingresar y les piden asistan a la capacitación para que logren comprobar por sí mismos la forma de trabajo de un sistema empresarial.

Los empleados no saben el nombre de la empresa. En el caso de la supuesta empresa “Amsa”, su anuncio, ubicado en diferentes medios que se dedican a publicar vacantes, se detectó que tampoco citan el nombre de la empresa, ni proporcionan número telefónico, por lo que no se puede verificar la existencia del lugar que se está considerando para trabajar.

Ubicada en Juan Ignacio Ramón #255 entre Guerrero y Galeana, solicitaba a los interesados acudir en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Frente a este edificio se ubica la Universidad Metropolitana de Monterrey, y por la cercanía al edificio, algunos estudiantes se dejan guiar por la flexibilidad de horarios y el buen salario que se ofrece, trabajando únicamente medio tiempo, lo que les permitiría continuar sus estudios sin descuidarlos.

En menos de 15 minutos de estar presentes en la dirección anteriormente mencionada, se vieron arribar alrededor de 10 personas con solicitud en mano y atendidas por un joven llamado Samuel Garza.

Dicha persona ubicada en la entrada del edificio, negaba el acceso a todo aquel que no trajera una solicitud de empleo y al ser cuestionado acerca de las vacantes que ofrecían, no sabía dar una respuesta concreta y se remitía a mencionar que sólo eran departamentos en el área educativa.

Nervioso indicaba que las personas que estuvieran interesadas y trajeran su solicitud, ingresarán al segundo piso, lugar donde se llevarían a cabo las entrevistas.

En caso de no llevar el papel que solicitaban, no brindaba información, “no tiene caso que te explique las vacantes si no traes la solicitud de empleo, esa sirve para saber con qué experiencia cuentas y en base a tu información, te puedo decir las vacantes que ofertamos”, aseguró Samuel.

Lo dicho anteriormente por el empleado resultó contradictorio, pues en sus publicaciones afirman contratar personas sin experiencia. Repetía que no podía dar información y negaba el acceso.

Por otra parte, afirmó que en ese lugar el tipo de trabajo era formal, pero que conocía de lugares en los que se engañaba a las personas con la venta de perfumes, y aunque no mencionó las direcciones exactas, mencionó las calles de Washington, Padre Mier e Hidalgo.

Se realizó una segunda visita al lugar, pero en esta ocasión una persona con camisa celeste del Itcen se encontraba en la puerta y con actitud a la defensiva, aseguraba pertenecer a la empresa “Grupo Uno”.

Dijo que se trataba de una bolsa de trabajo la cual era contratada por diversas empresas, sin especificar alguna. Sin saber cuál es el nombre real de la empresa y después de que dos empleados de la misma no supieron dar la información, nuevamente negaron el acceso y aseguraban que la persona encargada no se encontraba ahí.

Samuel Garza comentó que el edificio con número 255 pertenece a la empresa “Amsa”, mientras que la segunda persona que vestía una camisa del Itcen, mencionó que el nombre de la empresa es “Grupo uno”. Por la actitud presentada por cada uno y la preocupación que denotaban, resultaba desconcertante que se tratara de un empleo confiable y formal, en el que ni los propios empleados saben para quién trabajan ni las vacantes que ofrecen.

Cuando se busca un empleo, por más urgente que sea la situación, se deben tomar en cuenta cada uno de los comentarios buenos y malos, para después tomar una decisión.

También se debe tratar de investigar acerca de las vacantes y funciones de la empresa en la que se quiere ingresar y no caer en engaños de supuestas “inversiones”, aunque aseguren triplicarás tus ganancias.