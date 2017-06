Cuando el amor se vuelve empleo

Una joven de 27 años ha sabido convertir su amor por los animales en un empleo, pues diariamente se ocupa de sacar a caminar a los perros propiedad de los residentes de un complejo residencial, quienes no tienen tiempo para ejercitar sus mascotas.

Todo aquel que tiene una mascota -especialmente un perro-, sabe bien que ésta no solo necesita un techo y comida, también requiere de al menos una caminata diaria para mantenerlo saludable y feliz.

Sin embargo los horarios de trabajo o los viajes impiden que los dueños de estos peludos compañeros puedan sacarlos a pasear. Afortunadamente, para los habitantes del complejo Nuevo Sur, Anahí Alanís Aguilar está ahí para ayudarlos.

Alanís Aguilar es una chica de 27 años, licenciada en enfermería y amante de los animales que ha convertido su pasión en lo que considera “el trabajo soñado”: pasear los perros de quienes, por horario o trabajo, no pueden sacarlos a su caminata diaria.

Aunque tiene su propio perro, un simpático Pug llamado Betito, en su corazón alberga amor para muchos canes más, pero por cuestiones de espacio y cambios de residencia no le ha sido posible hacerse de más canes.

Gracias a ésta nueva ocupación, la joven ha encontrado la manera de acompañarse de otros peludos amigos, ayudando a sus vecinos quienes ahora tienen la tranquilidad de que las necesidades de sus mascotas son satisfechas.

Anahí ha estado siempre acompañada por perros, pues desde niña los ha tenido como mascota. Y si bien estudió la Licenciatura en Enfermería y posteriormente emprendió su propio negocio de venta de productos para animales, al mudarse al complejo residencial Nuevo Sur, ubicado sobre la avenida Revolución, se encontró con que el parque para perros que ahí existe -pues los condominios son “pet friendly” (amigables para las mascotas)-, casi siempre estaba vacío.

Al no encontrar otros perros con los que Betito pudiera jugar, decidió dejar unos volantes con los vecinos de su edificio ofreciendo su apoyo para pasear a sus mascotas, obteniendo muy buena respuesta.

Poco a poco los inquilinos del complejo fueron enterándose del servicio, y pidiéndole que atendiera a sus perros. Con el tiempo, empezaron a solicitarle que pasara a darles de comer y a hacerles compañía cuando salían de viaje, brindando paz a dueños y mascotas por igual.

Alanís ya es conocida por todos en el lugar, se le puede ver a diferentes horas del día paseando desde chihuahuas hasta san bernardos, y aunque recuerda que en alguna ocasión ha tenido que contener alguna pelea entre los canes, reconoce que por lo general sus pupilos se portan bien cuando los saca en manada.

A Anahí la puedes contactar en su Instagram, @dogwalkernuevosur, o bien en el 818-161-5840.