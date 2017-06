Diputados y alcaldes ¿romperán su promesa?

En febrero de este año 39 diputados locales y 28 alcaldes firmaron la iniciativa “No Más Impuestos”, donde se comprometían a no generar nuevos gravámenes o derechos a los residentes de Nuevo León. Cuatro meses después olvidaron su palabra, y ahora apoyan el cobro de 320 pesos mensuales a los propietarios de autos con placas foráneas para permitirles circular por la entidad.

La posibilidad de obtener 31 millones de pesos mensuales extras por concepto del registro de autos con placas foráneas que circulan en la entidad fue suficiente para que el gobierno del Estado y algunos diputados y alcaldes olvidaran su promesa de no autorizar el cobro de nuevos impuestos o derechos a la población de Nuevo León.

Según cifras de las mismas autoridades estatales, la medida afectaría al menos a 98 mil automovilistas, entre las que se encuentran residentes de Tamaulipas y Coahuila que llegaron a Nuevo León buscando escapar de la violencia que se vive en aquellas entidades.

También están quienes cursan sus estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), o alguna otra de las instituciones de educación superior ubicadas en la zona metropolitana.

En caso de que la propuesta del gobierno del Estado prospere, estas personas -quienes cuentan con los documentos de sus vehículos en regla-, tendrán que adquirir la llamada “Tarjeta Especial para Circulación de Vehículos Foráneos” ante el Instituto de Control Vehicular.

Esta tarjeta tendrá vigencia de 30 días y un costo de 4 cuotas de salario mínimo (320 pesos en total), lo que representaría un ingreso mensual de 31 millones 360 mil pesos en las arcas estatales.

Quienes no compren esa tarjeta tendrán prohibido circular por el área metropolitana en un horario de las 6:30 a 9:30 horas y de las 18:00 a 20:00 horas.

En un boletín distribuido por el gobierno del Estado, Manuel González, secretario general de Gobierno, explicó que la propuesta busca generar condiciones de seguridad y disminuir la contaminación, y no tiene un fin recaudatorio.

“Es un pago de un derecho muy menor, no tiene nada que ver con recaudación”, recalcó el funcionario estatal.

“Tenemos mucho riesgo de que muchos de los vehículos que se internan hacia el Estado vengan de estas fronteras que tienen periodos y tiempos de crisis en materia de delincuencia e incidencia delictiva, como Reynosa y otras ciudades fronterizas”, aseguró.

El funcionario estatal indicó que esta medida también ayudará a que la ciudadanía que adquiere un automóvil evite buscar placas de otros estados, lo que facilitaría evadir el pago de la tenencia vehicular.

“No es una ocurrencia. Sí le preocupa a mucha gente que evadía el pago de la tenencia y que no estaba en igualdad de condiciones que sus conciudadanos, los que sí pagamos la tenencia”, añadió.

La iniciativa menciona que Nuevo León cuenta con un padrón de 2 millones de vehículos. De esa cifra, 140 mil circulan con placas foráneas, de los cuales 42 mil son de paso y 98 mil transitan de manera permanente en la entidad.

Sin embargo, la administración local no ha informado de manera clara en qué van a utilizar estos recursos extra, pues aunque el tesorero Carlos Garza ha dicho que el dinero es para “recuperar el costo que le genera al Gobierno generar un registro”, no ha dicho exactamente cuánto costaría dicha tarea.

La medida, que ya fue rechazada por las principales bancadas del Congreso del Estado, podría aplicarse por medio de una modificación a la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León y la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.

El tesorero estatal indicó que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un control de los autos que circulan en Nuevo León y no existe un registro oficial de ellos.

Precisó que según la Ley del Instituto de Control Vehicular, los residentes de la entidad que tienen autos emplacados en otras entidades tienen la obligación de registrarlas en un plazo no mayor de 15 días.

Sin embargo, en lugar de asegurarse de que la medida sea cumplida, el gobierno del Estado prefiere cambiar la ley para imponer un nuevo cobro de 309 pesos mensuales a los propietarios de estos vehículos.

PROMESA ROTA

En febrero de este año, el diputado local y coordinador de los legisladores priistas, Marco Antonio González, invitó a sus compañeros en el Congreso y a los alcaldes de la entidad a sumarse a una propuesta en la que se comprometían a no autorizar nuevos impuestos o cobros de derechos a la población de Nuevo León durante los años 2017 y 2018.

Explicó que la alianza “No más Impuestos”, es un compromiso a favor de los ciudadanos para que no existan nuevos gravámenes o se incrementen los ya existentes durante los próximos años, con lo que no se estaría castigando a la economía familiar.

Tras la convocatoria, 39 de 42 diputados locales (integrantes de 6 de las 7 fracciones parlamentarias, menos MC) y 28 de 51 alcaldes (del PRI, PAN, PRD y PT), entre los que se encuentran Adrián de la Garza de Monterrey, Francisco Cienfuegos de Guadalupe, Oscar Cantú García de Apodaca, Javier Caballero de Santiago y Heriberto Treviño de Juárez (todos priistas), firmaron la propuesta de González.

El legislador dijo que la cantidad de legisladores que apoyan la iniciativa asegura que en esta legislatura no se van a autorizar nuevos cobros a los residentes de la entidad, como lo sería el gravamen a los autos con placas foráneas.

“Esta alianza ‘No más impuestos’ ha sido un éxito, porque firmaron 39 de los 42 diputados y eso nos da el consenso de que prácticamente por unanimidad, por mayoría absoluta, no habrá más impuestos… tenemos a prácticamente a todo el Congreso a favor de blindar a la ciudadanía para que ya no vaya a haber ningún aumento en los impuestos, ni haya nuevos.

“Esto garantiza que no habrá ningún incremento pero, sobre todo, que no va a haber sorpresas”, sentenció.

El legislador lamentó que el gobernador no haya firmado este acuerdo, mismo que, aunque no fue avalado por un notario público -el que esperaban decidió cancelar su participación de último momento-, será respetado por todos los firmantes.

“El presidente del Colegio de Notarios fungiría como testigo de calidad, pero ni él ni la persona que prometió enviar acudieron, cancelando minutos antes de la firma. Nosotros somos de palabra, por lo que aún sin notario, firmamos esta alianza.

“Existen voces que señalan que un notario no los obliga legalmente a nada, pero cuando andan en campaña los utilizan para validar sus promesas. Otros argumentan que no es necesario firmar porque el Congreso es quien autoriza los impuestos, pero son el Estado y municipios quienes los solicitan y ejecutan”, sentenció.

AMA APOYA LA IDEA

La presidenta de la Asociación Metropolitana de Alcaldes y edil de Escobedo, Clara Luz Flores, dijo que el organismo apoya la idea de que exista un registro de vehículos con placas foráneas, pues es necesario aumentar las medidas de seguridad en la entidad.

Y aunque no dio cifras exactas que confirmen su dicho, aseguró que “muchos” de los delitos que se cometen en la zona metropolitana son realizados en autos con placas de entidades fuera de Nuevo León.

“Nosotros creemos que por el tema se seguridad es importante, pues vemos que hay muchos delitos que se cometen con placas foráneas”, sentenció.

Sin embargo, la edil aclaró que en lo que respecta al cobro por este registro, es un tema que el gobierno del Estado tiene que arreglar, por lo que no puede opinar al respecto.

Al cierre de esta edición se buscó a los alcaldes de Santa Catarina, Héctor Castillo y de Monterrey, Adrián de la Garza para conocer su postura sobre este tema, sin embargo sus equipos de comunicación informaron que por cuestiones de agenda no fue posible contactarlos.

‘SOLO PARA EVASORES Y AUTOS DE LUJO’

El alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes Solís, propuso que el cobro para los vehículos con placas foráneas en la entidad sea exclusivo para vehículos de lujo y empresarios con grandes flotillas que evaden impuestos al emplacarlas en otras entidades.

Reconoció que el tema es controvertido, y el argumento de las autoridades estatales de que tiene que realizarse por cuestiones de seguridad tiene algo de cierto; sin embargo, consideró hay que cuidar que no se castigue la ya de por sí golpeada economía de los residentes de Nuevo León.

Advirtió que esta medida puede considerarse recaudatoria, por lo que las autoridades estatales deben de analizar muy bien a qué sectores de la población van a cobrarle lo que llaman “un derecho”.

“Se tiene que analizar con cuidado y que no paguen justos por pecadores”, expresó.

El alcalde externó que es una realidad que existen grandes empresas que encontraron en el emplacamiento de sus flotillas de vehículos con láminas de otras entidades una forma de evadir impuestos, y deben ser esas las que paguen.

“Lamentablemente, hay empresas que dan de alta una razón social en un estado vecino donde no se cobra prácticamente nada y dan de alta una flotilla importante de carros, y están operando en el área metropolitana, cuando debieron de haberse registrado aquí y no allá.

“A mí me tocó como diputado federal ver cómo las grandes empresas del país tienen unas exenciones fiscales muy por arriba que las que tienen las pequeñas y medianas empresas.

“Es por ello que hay que identificar el bien jurídico que se está pretendiendo, para que en ningún momento se tome como una medida recaudatoria, pues hay millones de pesos que se están evadiendo por parte de empresarios, comerciantes y propietarios de vehículos muy lujosos que pagarían en el estado de Nuevo León derechos muy importantes y no lo están haciendo”, sentenció.

Fuentes Solís recordó que es obligación de todos los que ocupan un cargo de elección popular reconocer las necesidades de la población y ser solidarios con sus problemas en estos momentos de crisis económica.

“Simplemente hay que ser siempre solidario y apostarle a la gente que menos tiene, tratar de cobrarle menos y buscar siempre cómo cobrar más a quién más tiene”, sentenció.

‘AREA DE OPORTUNIDAD’: CIENFUEGOS

Aunque fue uno de los firmantes en la llamada iniciativa “No Más Impuestos”, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, destacó que existe “un área de oportunidad” en dicha regulación.

Y es que el edil tricolor sentenció que, en materia de seguridad, la falta de registro de los mencionados vehículos en la entidad provoca que sean utilizados para cometer actos ilícitos, tal y como los casi 200 que ya se registraron en su municipio.

“No conocemos nosotros bien la naturaleza de la iniciativa, yo lo he manifestado en otros foros: existe un área de oportunidad porque las personas que tienen placas foráneas no son reguladas por la autoridad estatal. Todos aquellos ilícitos que se cometen en un delito que tiene placas foráneas no se tiene un registro de dónde nosotros los podemos localizar, desde una infracción de tránsito.

“Por ejemplo: tan sólo en accidentes viales en lo que va del año, son cerca de 200 casos en los que se ha dado a la fuga o no tenemos conocimiento de los datos del infractor, puesto que tiene placas foráneas. Existe un área de oportunidad y yo esperaría que el Congreso del Estado pudiera tomar esos datos por lo menos en lo que respecta al municipio de Guadalupe, para trabajar al respecto”, aseveró el priista.

Luego de que la bancada de su partido en el Congreso local señalara que no apoyará la iniciativa, porque al inicio del segundo año legislativo se comprometieron a no incrementar más impuestos, el edil de Guadalupe destacó que la regulación de placas no se trata de un gravamen, sino de un derecho.

“Por eso hago énfasis, lo que yo veo es que no es un nuevo impuesto, concuerdo con lo que dice el diputado Marco (González del PRI) de no aplicar un nuevo impuesto, (pero) este no es un nuevo impuesto, el impuesto estuvo dentro del mes de diciembre de 2016 para todo el 2017, en el que no está siendo equitativo de todas las personas de todos los vehículos del estado de Nuevo León”, dijo el tricolor.

Al argumentar “piso parejo” para todos los conductores en la entidad, Francisco Cienfuegos indicó que la naturaleza de la propuesta es reglamentar todas las unidades que circulan de manera permanente en la entidad, y no a las que están de paso.

“¿Por qué va a haber diferencias con los que no (están reglamentados)? Tu detienes a un vehículo con placas foráneas, le pides la licencia de manejar y la licencia la tiene en Nuevo León, ¿en base a qué tiene un derecho una persona para estarle sacando la vuelta al estado de derecho que impera en Nuevo León? Creo que todos tenemos que verlo desde la misma perspectiva y sumarnos a que seamos todos parejos, a que no existan beneficios que otorguen a algunos privados para estar fuera de la Ley.

“Si eres turista tienes todo el derecho de tener una licencia de fuera si estás temporalmente aquí, pero si eres un residente del Estado tienes que tener una placa dentro del Estado de Nuevo León para tener un piso parejo con todos aquellos ciudadanos que están cumpliendo con las leyes dentro del estado de Nuevo León, no tiene que haber una diferencia entre uno y otro, es un área de oportunidad que la misma legislatura permite”, puntualizó el mandatario guadalupense.

‘YO LES COBRABA CINCO VECES MAS’: MAURICIO

Para el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, el cobro para los dueños de autos con placas foráneas es una buena medida pues, aseguró, “el traer una placa foránea es una invitación a fomentar el crimen”.

Explicó que el tema es de seguridad, pues los elementos de corporaciones policiacas no cuentan con ningún control o información de los autos con placas que no son de Nuevo León, lo que muchas veces es aprovechado por criminales.

“Para mí lo que es el tema es que yo le aplico una infracción, una multa, un tema de seguridad a las placas de aquí y yo sé inmediatamente de quién se trata, es un carro robado o lo que sea. Pero una placa foránea es igual a que no trajeran placas, entonces es una perfecta locura que estemos permitiendo circular aquí en Nuevo León placas foráneas, es un atentado contra la seguridad”, aseguró.

Ante ello, consideró que los 309 pesos que se está pensando cobrar al mes a los propietarios de estos vehículos es muy poco dinero.

“Deberían de cobrar cinco veces más de lo que cuesta una tenencia local para que no haya nadie interesado en estar tratando de exentar un impuesto que el de aquí sí lo paga. Además -para mí, en seguridad-, traer una placa foránea es igual a no traer placas”, expresó.

El alcalde de San Pedro Garza García manifestó que también se trata de un tema de justicia, pues existen personas que tramitan placas de otras entidades donde no se cobran impuestos como la tenencia, solamente para evadir este gravamen.

“No es posible que alguien piense que se le deba de cobrar menos de los que están aquí y aquí pagan, ahora resulta que por ser foráneo estás exento, entonces ¿los de aquí están pintados o qué?”, preguntó.

De hecho, fuentes cercanas a la propuesta aseguraron que la idea de cobrar a los propietarios de autos con placas foráneas salió de San Pedro, pues en este municipio existen muchos dueños de autos de lujo que tramitaron sus láminas en Morelos, una entidad donde no se cobra la tenencia.

‘CONGELA’ CONGRESO LA MEDIDA

Para el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, la regulación de autos foráneos no es un tema urgente a tratar, y por ello anticipó que el tema no será abordado en el período extraordinario programado para el 27 de junio.

Con un aire de escepticismo, el blanquiazul señaló que la medida incluso podría perjudicar el turismo en Nuevo León, por lo que se mantendrá en la cartera de iniciativas para analizarla o desecharla más adelante.

“No es un tema para este período. Desde el punto de vista de seguridad, tener un registro (de autos con placas foráneas) podría ser útil, pero tenemos los temas que ya hemos platicado, como libertad de tránsito o que puede afectar el turismo. Entonces, más allá de dar opinión, en este momento yo la guardaría hasta que haya una iniciativa.

“Es un tema que estará en cartera y en su momento habrá que analizarlo o desecharlo. A lo mejor se guarda para presupuesto, que a lo mejor es ahí en dónde debería estar ese punto, a lo mejor lo vemos antes, (pero) en este período no es momento y pues obviamente no tiene la atención este tema como los demás que son urgentes”, aseveró Arturo Salinas.

El legislador mencionó que en la Ciudad de México se exige una regularización similar a la que busca Nuevo León, pero recalcó que existen otras prioridades legislativas a tratar.

Por su parte, Samuel García, legislador por el Movimiento Ciudadano, expresó que no conoce la iniciativa presentada por el gobierno del Estado, pero lo calificó como un tema complicado “por querer encuadrar un tema fiscal un tema de seguridad”.

Luego de que algunos ediles argumentaron que el gravamen no debe de ser catalogado como un impuesto sino como un derecho, el diputado local señaló que finalmente es una contribución y que podría causar problemas en la Contraloría estatal.

García Sepúlveda cuestionó la inconstitucionalidad de la propuesta al buscar crear un impuesto sin estar contemplado en el presupuesto anual, y por violentar el artículo 117 que señala que “no se pueden gravar las mercancías por el tránsito en Nuevo León”.

“No tenemos conocimiento más que por los medios de que el AMA está interesada en que esto salga adelante, yo sólo dejaría ahí el signo de interrogación: ¿están realmente sus tránsitos capacitados para no hacer su agosto y estar parando a diestra y siniestra 140 mil placas sin que haya corrupción?”, expresó el diputado local.

Y aunque la idea bien podría quedar “congelada” durante los próximos meses, es muy probable que en el arranque del próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado, la administración local vuelva a promover esta medida… pues 31 millones de pesos extra al mes no le caería nada mal.

Molesta a regiomontanos

el cobro a placas foráneas

La propuesta de cobrar 320 pesos mensuales a los propietarios de autos con placas foráneas no fue tomada con agrado por los residentes de Nuevo León, quienes aprovecharon el foro del perfil de Facebook de Hora Cero para manifestar su molestia. En algunos casos se editó el comentario por cuestión de espacio, o para eliminar insultos.

Tengo una nieta que vive en Saltillo, y cada 8 días viene a chequeo porque traía síntomas de leucemia desde hace como 2 años y le cambiaron toda su sangre, por eso tiene que venir a chequeo cada 8 días. Tenemos que pagar hospital y ahora pagar para poder circular en el propio país de uno.

Roberto Ruiz Tristán

No le busquen, es recaudatorio, las autoridades están buscando a toda costa cómo obtener dinero extra. Lástima ¿o cómo pueden desmentirlo si es puro robo y corrupción? Y hay demasiadas pruebas, por ejemplo, ahí están los exgobernadores.

José Inés Guerrero

Los taxis los reordenaron disque por la delincuencia y ésta no para. Lo de las placas foráneas es recaudatorio.

Rogelio Guzmán

Es lamentable que imponiendo ese impuesto las cosas en seguridad sigan así de peores ¿Cuánto taxista con placas de Nuevo León anda de asaltante y no los agarran?

Pablo Gilberto

Todos somos mexicanos y podemos transitar libremente por nuestro territorio, que quieran hacer negocio es otro rollo, excusas las que quieran.

José Dolores Herrera

¿Para qué crear más impuestos? ¡Qué bárbaros! Ya tengan algo de compasión por la gente.

Luis L. Durán

Jurídicamente imposible. Uno: es recaudatorio y no es igualitario. Dos: violas el 16 Constitucional de libre tránsito, nadie debe ser molestado en sus propiedades y el tránsito de personas y vehículos por toda la Nación.

Tomás Sánchez

Con todo respeto es anticonstitucional y viola derechos porque someterían al ciudadano a una doble tributación, porque pagan derechos en otro estado y no se puede violar el libre tránsito. Hagan el padrón o censo sin cobrar. Punto.

Pedro Alejo Rodríguez Martínez

Pregúntome, ¿porqué en vez regularizar y/o cobrar los vehículos con placas foráneas, porqué no regularizan los de placas vencidas? A mí me chocó uno y huyó, abandonó el carro y no dieron con el dueño. Lo peor es que tenía poco de haber sacado mi carro de la agencia. He dicho.

Pedro Zúñiga

Si dejamos que estos políticos se salgan con la suya al rato pagaremos por los aires acondicionados, lavados, ventanas, gatos, perros, ¡y lo que se les ocurra! ¡Ya basta! ¡Si no puede con el paquete, que renuncie!

Nicolás Ramón Medina Flores

Como en todo, sólo buscan quitar el dinero al pueblo, al rato van a seguir con la famosa verificación, que no elimina la contaminación

Jorge Kolay Loam

Primero que arreglen las calles, después que cobren lo que quieran.

Octavio B. De la Cruz

No es controvertido, es una burrada, habla de la calidad de nuestros gobernantes, de su deficiente preparación, de su incompetencia.

Maximiliano Eguia

Los que prometieron “No Más Impuestos”

Adrián de la Garza / Monterrey / (PRI)

Francisco Cienfuegos / Guadalupe / (PRI)

Juan Manuel Mortón / Anáhuac / (PRI)

Juan Antonio Martínez / Dr. Arroyo / (PRI)

Arnoldo Carreón / Iturbide / (PRI)

Rodolfo García / Los Aldamas / (PRI)

Pedro Cortez / Mier y Noriega / (PRI)

Dámaso Cárdenas / Mina / (PRI)

Gerardo Treviño / Montemorelos / (PRI)

Javier Caballero / Santiago / (PRI)

Rosendo Galván / Los Ramones / (PRI)

Heriberto Treviño / Juárez / (PRI)

Simón Ríos / Dr. Coss / (PRI)

Sabino Hernández / Arramberri /(PRI)

Azael Gallegos / Gral. Zamora / (PRI)

Silverio Flores / Allende / (PAN)

Fernando Adame / Linares / (PAN)

José Preciado / Cadereyta / (PAN)

Antonio García / Rayones / (PAN)

Samuel Villa / Lampazos / (PAN)

José Luis García / Agualeguas / (PAN)

Elia Hinojosa / Gral. Treviño / (PAN)

Israel Piña / Los Herreras / (PAN)

Daniel González / Sabinas Hidalgo / (PAN)

Mario Reséndez / Bustamente / (PAN)

Crescencio Olvera / Parás / (PAN)

Adolfo Chapa / Vallecillo / (PRD)

Gonzalo Robles / Villaldama / (PT)

(Con información de Héctor Hugo Jiménez, Gerardo Ramos Minor, Emanuel Suárez y Mario Palacios)