Repondrá a domicilio Estado tarjetas a grupos vulnerables

A partir de la tercera semana de febrero, el Gobierno del Estado iniciará la entrega de las nuevas tarjetas electrónicas con los apoyos a los inscritos en los Programas Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Luz Natalia Berrún Castañón, Secretaria de Desarrollo Social, informó que las tarjetas serán entregadas en el domicilio de cada beneficiario.

Explicó que 48 horas después de haber entregado el plástico se activará el saldo de 700 pesos, correspondientes al apoyo del mes de febrero

“Se manejaron cerca de 50 mil personas, que es el padrón de área metropolitana, de adulto mayor y de personas con discapacidad”, dijo la funcionaria estatal.

“Sí había algunas (personas que no necesitaba el apoyo) y estas son las que se han estado dando seguimiento para la baja. Todo esto lo hemos hecho en coordinación con Contraloría; Contraloría estuvo presente en cada uno de los días en que se hizo validación y también los contralores sociales.

“Entonces eso es una parte del proceso de seguimiento, de las personas detectadas que no se tenía la necesidad evidente. La gran mayoría de las personas sí estaba en condiciones de vulnerabilidad, sí era merecedora del bono, del apoyo, y las que no están en seguimiento para dar de baja”.

La Secretaria de Desarrollo Social argumentó que durante el pasado mes de diciembre se llevó a cabo el proceso de validación del padrón de beneficiarios para eliminar a aquellas personas que no tienen necesidad o que ya han fallecidov