Reabrirán camino en la Sierra Madre

El Gobierno Ciudadano anunció la liberación de la vía que conecta a la comunidad de Ciénega de González, en Santiago, con la zona de Rompepicos-La Huasteca, en Santa Catarina, en la Sierra Madre.La conexión forma parte del programa “Obras a la vista de todos” y tendrá una inversión en una primera etapa de 13 millones de pesos, 8 de ellos de recursos estatales y 5 millones entre ambos municipios.Acompañado de los Alcaldes de Santiago, Javier Caballero, y de Santa Catarina, Héctor Castillo, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió que la zona de la Sierra de Santiago hay que cuidarla y protegerla.“Esta es la mejor zona que tiene el Estado, si la destruimos luego tenemos problemas en muchas otras cosas, la contaminación, el que no llueva, estamos acabando con nuestros bosques cuando con los incendios difícilmente podemos controlarlos si no somos precavidos”, expresó el Mandatario estatal.“Por eso la Policía Rural va a trabajar fuerte en esta zona, espero que ya la tengamos concretada, completa antes de Semana Santa y vamos a tener por acá un destacamento importante para que todo mundo se porte bien, para que todo mundo cuide”.Los trabajos consistirán en la demolición y voladura de rocas de gran tamaño que obstruyen el camino entre Ciénega de González y La Huasteca, en una extensión de 54 kilómetros.Humberto Torres, Secretario de Infraestructura, anunció que enviarán las prebases a los contratistas, para en 40 días posteriores licitar la obra e iniciar los trabajos, que se buscan concluyan a finales de julio.“Iniciamos el proceso de licitación de lo que va a ser la remoción”, añadió el funcionario estatal.“Es una cantidad importante de material que vamos a remover, estamos hablando de 55 mil metros cúbicos, es una cantidad fuerte, la mayoría de ello representada por las grandes rocas que tenemos en seis puntos los cuales van a ser removidos a través de los métodos de explosivos y otros sistemas de demolición”.Posteriormente, en una segunda etapa, se construirán andadores y áreas de descanso con una inversión estatal de 2 millones de pesos.Durante su mensaje, Rodríguez Calderón destacó que su Gobierno está trabajando en un programa de mantenimiento y rehabilitación de carreteras que convergen a la entidad, como las del sur de Nuevo León o, en el norte del Estado, la que va de Salinas Victoria a Anáhuac, entre otras.“Tenemos más de 3 mil kilómetros de carreteras que por muchos años no se les daba mantenimiento”, indicó.“Volver a recuperar ese tema del mantenimiento de las carreteras, porque podemos hacer ahorita y si no la mantenemos, si no la cuidamos, pues obviamente para el año que entra, para el año que sigue va a estar igual”.Antes del anuncio de la conexión, el Gobernador supervisó unos camiones turísticos que darán servicio a los visitantes a Santiago.Las unidades en forma de máquina de ferrocarril recorrerán la Ruta Mágica, que visitará sitios de gran afluencia, como la plaza principal, la Cola de Caballo y la Presa de La Boca, además de informar sobre la historia del municipio catalogado como Pueblo Mágico.