Premia Monterrey a Ganadores de Concurso sobre Conciencia Ambiental

Los diseños elegidos fueron plasmados en seis camiones recolectores de la empresa Red Ambiental, llevando un mensaje ecológico a las familias regiomontanas.

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos encabezó este jueves la ceremonia de entrega de premios de la tercera edición del Concurso de diseño “Camiones Conciencia de Red Ambiental”, donde seis jóvenes universitarios resultaron ganadores.

Contribuyendo al cuidado del medio ambiente, el municipio de Monterrey en coordinación con la empresa Red Ambiental y Universidades de la localidad, llevó a cabo el concurso donde participaron cerca de 95 jóvenes estudiantes.

De la Garza Santos felicitó a los ganadores por contribuir con su diseño, al cuidado de nuestro planeta.

“Yo quiero felicitar a los ganadores de los diseños, porque también es un grano de arena que poner en el ambiente, no nada más de Monterrey y del área metropolitana de Nuevo León, sino de México y del Mundo, porque todo lo que hagamos aquí influye en todas partes de nuestro planeta”, dijo.

Por su parte, Enrique Montenegro Urbina, Director de General de Desarrollo de la empresa Red Ambiental destacó que los diseños ganadores plasmados en los vehículos, recorrerán la ciudad y serán vistos por la ciudadanía.

“Esto que están haciendo tiene una trascendencia mundial bien importante, todos como sociedad nos quejamos de algunas cosas que no nos gustan de nuestro entorno, pero qué hacemos al respecto, hacemos algo para cambiarlo, de la gente de la que nos quejamos todos, el cinco por ciento hace por tratar de mejorar o cambiar algo de nuestra ciudad, y ustedes hoy están haciendo algo importante, a través de una idea, están mandando un mensaje, a través de un vehículo que lo ven cerca de 30 mil personas al día”, comentó.

Annelise Kleen González, una de las ganadoras agradeció a las autoridades por brindar oportunidades de desarrollo a los estudiantes y con ello, crear conciencia en la sociedad.

Marcelo Segovia Páez, Secretario de Servicios Públicos destacó que el Gobierno de Monterrey ha implementado diversas acciones encaminadas a tener una ciudad más limpia, entre las que destaca Monterrey Limpio, Limpieza de Publicidad en Posters, Programas de Descacharrización y Limpieza de Pluviales.

Además de llevar a cabo el programa de Detectives Ambientales que hasta el momento ha impartido pláticas sobre el cuidado del medio ambiente y el entorno a más de mil 900 estudiantes de nivel primara, sobre todo en las áreas donde se presenta mayor problema de contaminación, así como el programa de la Ruta Ambiental que actualmente llega a 232 colonias de la ciudad, entre otras acciones.

El municipio instaló en el primer cuadro de Monterrey mil 500 botes de basura donde se recolectan diariamente alrededor de 30 toneladas de desechos por día.

Edson Ibarra Pérez, María Fernanda Meza Corral, Karem Borrell García, Claudia Fernández de la Garza, Annelise Kleen González y Ana Sofía Gómez Guerra, fueron los afortunados triunfadores de esta convocatoria.

Los seis ganadores fueron premiados con un iPad mini, un modelo a escala de su trabajo y la rotulación de su diseño en los camiones recolectores, los cuales transitarán por la ciudad no sólo recolectando basura, sino transmitiendo los mensajes sobre conciencia ambiental.

En este concurso participaron jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Arte A. C., del Tecnológico de Monterrey, Universidad de Monterrey y Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, quienes crearon una imagen sobre temas de Conciencia Ambiental, Limpieza de la Ciudad y Reciclaje.

Al evento de premiación asistieron Alan Ambriz López, Director de Servicios Técnicos de la Secretaría de Servicios Públicos y Milton Chávez García, Gerente General de Operaciones Monterrey, invitados especiales, familiares y amigos de los ganadores.