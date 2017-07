Otorga Gobierno Ciudadano estímulos para la regularización de vehículos

Al continuar con el programa de actualización del padrón vehicular, el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, aplicará nuevas medidas de estímulo a personas físicas y morales que regularicen la situación de sus unidades, apoyos que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del presente año.

El Secretario de Finanzas, Carlos A. Garza Ibarra, informó que se otorgará un subsidio de 100 por ciento en los recargos y sanciones en el pago del impuesto estatal de Tenencia y Uso de Vehículos y en el trámite de cambio de propietario.

Agregó que igualmente, quienes realicen el pago total de los créditos fiscales por derechos vehiculares obtendrán un subsidio de 100 por ciento de los intereses generados, recargos, sanciones y gastos de ejecución derivados.

De la misma forma, quienes hagan el pago del Refrendo Anual de Registro Vehicular, reposición o canje de placas, también serán beneficiados con el subsidio total de las sanciones generadas por no haber hecho este pago en el plazo establecido originalmente para ello.

El Secretario de Finanzas señaló que con estas nuevas medidas se pretende actualizar las bases de datos del Instituto de Control Vehicular (ICV) y contribuir así a que los propietarios de los vehículos tengan mayor seguridad jurídica de su patrimonio.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, la actualización del padrón vehicular no tiene como prioridad el recaudar recursos, sino que el Gobierno pretende fortalecer la seguridad en el patrimonio de los propietarios de los vehículos, y para ello está brindando estos nuevos apoyos”, expresó.

El otorgamiento de los subsidios se aplicará de manera automática al realizar el pago correspondiente ya sea en las ventanillas del ICV, en bancos o por internet y no requerirá ningún trámite adicional.

Por otra parte, Garza Ibarra informó que de acuerdo con estadísticas del ICV, el 40 por ciento de los vehículos relacionados con accidentes y hechos delictivos no están a nombre de su propietario actual.

Esta situación dificulta o impide los trámites legales y las gestiones para la reparación de daños, lo que afecta negativamente a los ciudadanos en su patrimonio.

Por ello, como parte de las medidas de mejora regulatoria que lleva a cabo el Gobierno, el Instituto de Control Vehicular simplificó el trámite de cambio de propietario.