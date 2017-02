Llaman a reforzar medidas preventivas contra influenza

Ante el incremento en los casos de influenza, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas para evitar el contagio de esta enfermedad.

En rueda de prensa, el Secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O Cavazos, informó que desde el inicio de la temporada invernal, en octubre de 2016, a la fecha se han registrado 330 casos de influenza, de los cuales 288 son AH1N1, 5 tipo AH3N2, 7 tipo A y 30 tipo B.

También se han presentado 29 decesos, de los cuales 19 ocurrieron en el IMSS, 4 en los Servicios de Salud y 6 en el Hospital Universitario.

Por ello, insistió a la ciudadanía en no bajar la guardia y extremar la aplicación de medidas preventivas y la vacunación.

“Estamos trabajando intensamente, la temporada invernal continúa, hay que seguir realizando estas acciones de prevención y promoción de la salud. Así mismo, quiero aprovechar este espacio para invitar a la población a que nos ayuden con las medidas preventivas”, señaló el funcionario estatal.

“Existe una corresponsabilidad del ciudadano que también nos tiene que ayudar cuidándose; lavándose las manos, que no solo es bueno para prevenir las enfermedades respiratorias, sino las gastrointestinales que se presentan con vómito y diarrea; la forma de estornudar y toser, que sea en forma correcta, el utilizar el pañuelo desechable y tirarlo, utilizar el antebrazo; gel antibacterial.

“Si están enfermos que reciban el tratamiento correcto, que no se auto mediquen, que vayan con su médico y guarden reposo en casa para que se alivien más pronto y evitar el contagio”.

De la O Cavazos explicó que el incremento en el número de casos se debe principalmente a tres factores: que actualmente se encuentra circulando el agente infeccioso AH1N1, además de que existen personas que no se han vacunado contra la influenza y por lo tanto no cuentan con los anticuerpos para combatir la enfermedad y enfrentar los cambios climatológicos.

Destacó que se continúa aplicando la vacuna contra la influenza en las unidades de salud y los distintos módulos itinerantes que se han ubicado en estaciones del Metro, centros comerciales y oficinas gubernamentales.