Instalan comisiones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Reitera Presidenta del DIF Nuevo León compromiso del Estado y Municipios con la defensa de la infancia y adolescencia.

Para impulsar la protección de los derechos de los menores de edad de una manera integral con todos los municipios, el DIF Nuevo León realizó la instalación de la Comisión de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Durante el evento se llevó a cabo la toma de protesta a los integrantes de las diferentes comisiones de los Sistemas Municipales por parte de la Presidenta del DIF Nuevo León, Adalina Dávalos de Rodríguez, y del Secretario Ejecutivo Nacional del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mujica.

Los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen el objetivo de velar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño, a través de políticas públicas que refuercen la tarea de cada una de las instituciones públicas y privadas.

En su mensaje, la Presidenta del DIF Nuevo León reiteró el compromiso que tienen los gobiernos, tanto federal, estatal y municipales, en el resguardo de los derechos de los menores de edad.

“Creo que tenemos un gran compromiso, no nada más el Sistema, sino todos los involucrados, los Secretarios Ejecutivos, las Presidentas (de los DIF Municipales)… todas las esposas de los Alcaldes tienen la camiseta bien puesta por el Sipinna”, dijo.

Indicó que la mayoría de los Alcaldes se preocupan por dejar grandes obras de infraestructura, cuando la prioridad deben ser las acciones sociales en favor de las niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables en todo el Estado.

“Yo les decía que la prioridad no debe ser solamente una calle o un puente, una de las áreas más importantes es el DIF, deben ver que la prioridad hoy en este Gobierno que tienen ustedes y en este Gobierno de nosotros, deben de ser las niñas, niños y adolescentes, porque no es un proyecto trabajar para el futuro, porque el futuro está muy lejano, tenemos que trabajar todos los días por el presente de nuestros niños”, expresó.

La Comisión que rindió la protesta está integrada por representantes de las diferentes instancias que deben procurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre las cuales están los DIF Municipales, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y Procuraduría General de Justicia, entre otros.