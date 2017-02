Inician exámenes de ingreso a Bachillerato Militarizado

Aspirantes a ingresar al Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto “Gral. Mariano Escobedo” iniciaron hoy sus exámenes médicos como parte de los requisitos a cumplir para estudiar en la institución.

Los jóvenes acudieron a las instalaciones del plantel, ubicadas en el Macrocentro de Desarrollo Comunitario San Bernabé, donde se les realizaron exámenes de altura, peso, frecuencia cardiaca, agudeza visual, entre otras.

El Director Académico, Luis Alonso Ganzo Amezcua, informó que en total se inscribieron 226 jóvenes, de los cuales 81 son mujeres, cifra muy positiva para la apertura de este sistema educativo.

“Es un proceso de selección para ver que los alumnos estén desde el punto de vista físico, aptos, que estén sanos, que no tengan alguna enfermedad que los imposibilite para hacer las actividades propias del plantel”, indicó.

“Un examen psicológico para ubicar su personalidad, sobre todo que se adapten a un sistema de este tipo y un examen cultural para ver como los recibimos académicamente”.

Este miércoles corresponderán los exámenes físicos, el jueves los psicológicos y el viernes, los culturales, añadió Ganzo Amezcua.

“La verdad es que me da mucho gusto que la gente haya respondido, que los jóvenes tengan inquietud de estudiar con un sistema donde la disciplina es la base, el respeto mutuo hacia ellos mismos, hacia sus padres, sus maestros, que cualquier joven este en posibilidades de lograr al 100 por ciento esta meta si tiene ganas de hacerlo”, puntualizó.

Esta misma semana se determinará la capacidad de los candidatos y, en dado caso de que no estén aptos, se le informará al propio joven aspirante y a los padres de familia.

El próximo lunes 13 de febrero inician las clases del primer semestre.