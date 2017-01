Inicia Santa Catarina cobro de impuesto Predil sin aumento

El Alcalde de Santa Catarina, dio inicio al cobro de impuesto predial cumpliendo con su pago en las cajas de tesorería municipal, donde pronosticó una recaudación mayor al año pasado, debido a que no aumentaron el impuesto predial.

“El día de hoy iniciamos cumpliendo nuestra responsabilidad como ciudadanos, pagando nuestro impuesto predial y afortunadamente vemos que mucho gente respondió en este primer día, ya que en Santa Catarina no estamos aumentando el predial ni tantito”, manifestó el munícipe.

El munícipe informó que son 12 los módulos que estarán disponibles para el cobro del predial, distribuidos en todo el municipio, donde se tendrá un horario de 8:30 de la mañana a las 4 de la tarde, en los que se espera recaudar poco más de 110 millones de pesos.

Aquellos contribuyentes que paguen durante enero recibirán un descuento del 15 por ciento en el predial y se harán acreedores a un seguro contra incendio y/o rayo por hasta 100 mil pesos, mientras que en febrero se otorgará un descuento del 10 por ciento al liquidar este impuesto.

“Invitamos a los ciudadanos a que se acerquen y aprovechen además del descuento del 15 por ciento en enero, un seguro contra incendio hasta por 100 mil pesos para quienes cumplan con su predial en enero también” agregó el edil.

Los módulos para el cobro de este gravamen son: Palacio Municipal, Casa de la Cultura en Hidalgo y Zaragoza en la Colonia La Fama, DIF López Mateos 11 Oriente entre Paseo Arbolado y Calle D, CEDECO Fama II, Biblioteca de la calle Perimetral Norte S/N en Colonia Mártires de Cananea.

También se podrá liquidar el predial en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, ubicada en Miguel Alemán 103 Colonia Enrique Rangel, Biblioteca en Alicante y Umbría en Viñedos Segundo Sector, Biblioteca Andador Ángela Figueroa, en Colonia Cumbres de Santa Catarina, Oficina de Servicios Públicos en calle San Juan de los Lagos 122 en Colonia San Gilberto y en caseta de ventas en Valle Poniente.

Además la Administración Municipal de Santa Catarina contará por segundo año consecutivo con la modalidad del Auto Predial en las instalaciones de la Torre Administrativa, donde los contribuyentes desde su vehículo podrán hacer el pago del impuesto. Se tendrá también un teso móvil en las calles Pamplona y Madrid en la Colonia Privadas de Santa Catarina de Lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 15:00 horas, a fin de que los ciudadanos no tengan que trasladarse a algún otro módulo para hacer el pago del predial.