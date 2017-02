Impulsa Gobierno Ciudadano acciones de equidad de género

El Gobierno Independiente acordó hoy con el Instituto Nacional de las Mujeres acciones tendientes a promover y ejercer la igualdad entre mujeres y hombres.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Gobernador Jaime Rodríguez suscribió con la titular del Inmujeres, Lorena Cruz, un convenio que impulse acciones para favorecer la igualdad y atienda la violencia contra las mujeres.

En su mensaje, el Mandatario estatal convocó a utilizar bien los recursos para lograr que las cosas se den mejor en el tema de igualdad, y que los padres sean más estrictos con los hijos.

“Tenemos problemas, fuertes problemas, en una sociedad convulsionada, la pérdida de valores se da por igual en hombre y mujer”, expresó el Gobernador.

“Yo fui capaz de hablar duro en el tema del embarazo infantil, y si no hubiera hablado duro el Gobernador no se hubiera tratado el tema porque siempre estamos buscando cómo lo decimos suavemente y esa es la primera equivocación que tenemos.

“A la familia hay que hablarle duro para que entienda, no grosero, ni violento, sino duro y estricto.

“Creo que hemos perdido muchos de los sentimientos que en el pasado teníamos como familia, y hoy se han ido perdiendo precisamente porque hemos y seguimos siendo papás y mamás ‘pasalones’, ‘alcahuetes’ de nuestros propios hijos”.

La presidenta del Inmujeres destacó el compromiso de El Bronco para fortalecer el sistema de equidad en Nuevo León.

“Reconozco el compromiso de su Administración por hacer de la igualdad de género un eje transversal en la planeación para el desarrollo estatal”, refirió la funcionaria federal.

“Igualmente quiero reconocer el incremento en el presupuesto del Instituto Estatal de las Mujeres, que ha sido un aumento de verdad considerable, que estén incrementando más del 300 por ciento; tenga la seguridad que si las mujeres y las niñas avanzan en condiciones de igualdad, Nuevo León será la entidad más próspera del país”.

Yamilett Orduña, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, presentó un informe de las acciones a favor de la igualdad realizadas en 2016 a través del Programa para la Transversalización de la Perspectiva de Género.

María de la Paz López Barajas, Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, dio a conocer la Plataforma Rumbo a la Igualdad.

Esta herramienta permite conocer los avances y áreas de oportunidad de los estados en materia de transversalización del enfoque de género, en sus principales instrumentos normativos, de política pública, presupuestarios y de rendición de cuentas.v