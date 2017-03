Heredan tranquilidad 500 nicolaítas con testamentos a bajo costo

Un total de 500 personas recibieron el documento con el que heredarán tranquilidad a sus seres queridos, dentro del Programa de Testamentos a Bajo Costo que organiza la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de San Nicolás.El evento fue realizado en las instalaciones del Centro Recreativo Nova, en la Colonia Cuauhtémoc y fue encabezado por el alcalde Víctor Fuentes Solís, quien entregó su testamento a 10 personas, en representación de los 500 beneficiados, que en esta ocasión fueron 250 trabajadores de Ternium y una cantidad similar de ciudadanos nicolaítas y de otros municipios.“Llegado el momento más difícil y triste en la vida de todos nosotros, porque no hay manera que no pase, ustedes ya van a estar preparados con este documento, pues todos los días llegan personas al municipio con problemas por lo que se debió de haber hecho y no se hizo”, dijo el edil.“Los padres fallecen y no testan, la propiedad se llena de problemas y queda en medio de un litigio, pues lo que no es de alguien no es de nadie, se crean conflictos grandísimos y tal vez hubo décadas de esfuerzo para construir una familia y a veces la falta de decisión por hacer un testamento, en días destruye la buena relación entre hermanos”, agregó.Fuentes Solís dio a conocer que esta es la segunda entrega de este tipo y en ambas ocasiones, la empresa Ternium ha apoyado mucho con la difusión del Programa entre sus trabajadores, así como con sus pensionados y jubilados, ya que consideran de mucha trascendencia y de alta responsabilidad social, darle seguridad y certeza al destino del patrimonio que han logrado las personas construir después de muchos años.El presidente municipal señaló que este programa de testamentos a bajo costo es permanente en San Nicolás y que si a la fecha llevan 1,500 entregados, se estima que puedan llegar hasta 4,000 documentos tramitados en la presente administración, cantidad que representaría, de acuerdo a los expedientes catastrales del Municipio, del cuatro al cinco por ciento de las propiedades aseguradas en San Nicolás.El munícipe expresó durante el evento que el principal objetivo del programa es que la comunidad nicolaíta y de otras ciudades cuenten con la seguridad de que su patrimonio no quedará desprotegido y de paso, se fortalezca la unidad de las familias, ofreciendo seguridad y tranquilidad, mediante un trámite ágil y económico.En el evento estuvieron presentes, Carlos Guzmán Martínez, Director de Asistencia Legal e Institucional de Ternium; el Director Jurídico de la empresa, Andrés Estrada Montemayor y el titular de la Notaría Pública No. 93, Fernando González Viejo.