Exige Alcalde fijar fecha para reestructura del transporte público en Santa Catarina

El Alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, exigió a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León fijar una fecha para la reestructuración de las rutas del transporte urbano en el municipio, ante las exigencias de los usuarios por un mejor servicio que fueron planteadas en una Consulta Ciudadana.

Así lo declaró el Presidente Municipal Héctor Castillo acompañado de ciudadanos y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Santa Catarina, Carlos García Astorga, luego de entregar los resultados de una Encuesta Ciudadana realizada por la Administración ante la Agencia Estatal del Transporte, en la que obtuvieron las necesidades, exigencias y opiniones de los usuarios del transporte público en Santa Catarina.

“Venimos a exigir que nos den una fecha definitiva para la reestructuración del transporte; en Santa Catarina en muchos temas nos quieren dejar al último; no puede ser posible que si el 80 por ciento de los ciudadanos del municipio, utiliza el transporte, nos dejan al último. Aquí hay un grupo de vecinos de muchas colonias donde es un sentir y un clamor ciudadano”, enfatizó el Alcalde.

En dicha encuesta sale a relucir que las principales rutas con quejas son: 118, 201 y 230, las cuales son señaladas por denuncias que van desde el mal estado de las unidades, el maltrato por parte de los choferes, así como falta de unidades y baja frecuencia de paso.

Mencionó que al haber hecho la encuesta y entregarla a la Agencia Estatal del Transporte, están haciendo un trabajo que le corresponde a dicha dependencia del Gobierno de Nuevo León, pero que es responsabilidad del Municipio de Santa Catarina no quedarse cruzados de brazos y apoyar a los ciudadanos en sus demandas por un transporte digno y eficiente.

“No solamente es entregar esta encuesta, esta chamba evidentemente no le toca al municipio, le toca a la agencia estatal, pero no venimos a decir por escrito, es una petición; es una solicitud respaldada por el sentir de la gente, es una petición la cual avala el ciudadano de Santa Catarina”, expuso.

Durante la entrega de la encuesta ciudadana, Castillo Olivares estuvo acompañado por un grupo de vecinos del municipio, quienes manifestaron estar hartos del mal servicio que prestan diferentes rutas, con tiempos de espera de más de una hora, así como la insuficiente cantidad de unidades para satisfacer las necesidades de traslado a sus centros de trabajo y hogares.