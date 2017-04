Denuncian que PGR protege a Jueza que amparó a Medina

Recurriría Gobierno a instancias internacionales si persiste negativa de resolver denuncia.

Ante la nula atención a la denuncia interpuesta contra la Jueza federal Beatriz Joaquina Jaimes Ramos por parte de la PGR, la Fiscalía Anticorrupción en el Estado anunció que buscará llevar el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA) para acelerar su investigación.

En rueda de prensa, el Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, calificó de sospechoso el actuar de la Procuraduría General de la República al no avanzar con las indagatorias.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra la Jueza federal el pasado 15 de febrero por haber ordenado la liberación del ex Gobernador Rodrigo Medina, sin tomar en cuenta los argumentos del Juez de Control que determinó mantenerlo en prisión preventiva.

“En el seguimiento que le hemos dado ante la PGR de esta denuncia, nos hemos encontrado con una posición de la PGR de no entrar al estudio de la misma mientras no se resuelvan las instancias de revisión y de queja que tiene la resolución de la Jueza que impugnamos”, explicó Canales.

“Es una posición totalmente absurda, trastoca todo el orden jurídico del país, ahí es donde sí procede lo que se refería, que sí había instancias federales que protegieran a Rodrigo Medina, y es absurda porque lo que la Subprocuraduría denunció como conducta delictiva es lo que hizo la Jueza al liberar a Medina, no lo que instancias posteriores vayan a resolver”.

Ante esto, Canales dijo que la PGR abdicó el ejercicio de la acción penal a favor de los propios jueces, y consideró que además se está protegiendo al ex Gobernador.

“No tenemos otra conclusión, de hecho lo está haciendo, no dejamos ese punto ahí, estamos haciendo gestiones ante la PGR, en su momento elevaremos esto a instancias superiores, inclusive internacionales, porque no es aceptable que la PGR no entre al estudio de una denuncia contra una Juez federal”.

En rueda de prensa, la Fiscalía Anticorrupción informó que entregará el nuevo contrato firmado por el Gobierno del Estado con la empresa KIA a la defensa del ex Gobernador.

Será en los próximos cuando el Poder Judicial en el Estado determine una nueva fecha para la audiencia intermedia de la investigación que se lleva contra el ex gobernador por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del estado.