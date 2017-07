Dará Escobedo derechos de audiencia a automovilistas por multas viales

Clara Luz Flores Carrales, Presidente Municipal de General Escobedo presentó este martes el Sistema de Movilidad Sustentable, un organismo de participación ciudadana cuyo objetivo es fomentar la cultura de la legalidad y erradicar por completo la corrupción.

“Primero que nada es importante que empecemos en el trabajo de la culturización en movilidad, queremos privilegiar al peatón, al ciclista, privilegiar el uso de vías alternas en cuanto a movilidad sustentable, pero lo más importante es que queremos garantizarle al ciudadano que el Gobierno de Escobedo está trabajando en pro de la confianza, del orden, de la justicia y de la transparencia”, señaló Clara Luz.

Clara Luz explicó que Escobedo es el primer municipio de Nuevo León en integrar un organismo de participación ciudadana para fomentar la cultura de la legalidad, así como el monitoreo de las acciones, la agilización de los trámites y la liberación del derecho de audiencia (citatorios), mismo que iniciará operaciones a partir del 1 de agosto.

“La intención con esta parte de los citatorios, con la agilización de los trámites, vamos a darle al ciudadano el privilegio de que sea la autoridad quien tenga que demostrar que existe una infracción, dotándolos con tecnología, el (agente) de Transito es el que tiene la obligación con (radares) de velocidad con cámara, y con alcoholímetros, el que tiene que defender con pruebas si hubo infracción (cometida por algún automovilista), si el tránsito no tiene las pruebas esa infracción no procede”, puntualizó.

Flores Carrales explicó que el Sistema de Movilidad Sustentable es un proyecto muy ambicioso que se viene desarrollando desde hace año con una inversión de 8 millones de pesos en su primera etapa para equipar a los agentes viales de cámaras personales y en unidades, además de alcoholímetros, radares de velocidad, infraestructura y señalética que forman parte del Sistema Digital de Justicia Vial para que pueda probar todas y cada una de las infracciones que pongan.

En el proceso de infracción el ciudadano cuenta con un lapso de 10 días hábiles para ejercer su derecho de audiencia y objetar la boleta, y tiene la posibilidad de exponer su caso ante la Tribuna de Justicia Vial Ciudadana, quien resolverá si procede o se modifica o revoca la sanción.

“Habilitamos tres salas de audiencias en diferentes puntos, (actualmente) tenemos un promedio de 300 multas diarias, con este programa creemos que pueda disminuir y no aumentar”, concluyó la Alcadesa.